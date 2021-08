Győzött a derbin a Kunfehértó

Rangadót rendeztek a megye III. Déli csoportjában, a Kisszállás fogadta a Déli csoportba visszakerülő és anyáron megerősödő Kunfehértót. Az elsőtől az utolsó percig kiélezett csatát hozott a derbi, amelyen tipikusan szezon eleji formát mutattak a csapatok.

A Kisszállás játékoskeretében különösebb változás nem történt a nyár folyamán, mindössze két játékossal bővült a csapat kerete, a Kunfehértó viszont jelentős erősítésekkel a háta mögött kezdte meg a bajnokságot.

Kisszállás SC– Kunfehértó KSE 0–1 (0–1)

Kisszállás, 100 néző, vezette: Áman István (Serfőző Balázs, Sebestyén László).

Kisszállás: Malustyik – Papdi D. (Faragó Á., 71.), Bakos, Safranj, Mintál (Horváth, 46.), Baranek, Grósz, Hauk (Nagy, 60.), Tóth (Faragó P., 46.), Schuszter, Szabó (Papdi M., 70.). Edző: Urlauber István.

Kunfehértó: Gavlik – Babud (Csernók, 80.), Máté-Tóth, Tóth, Bogdán, Délceg, Hegyi, Grácz G. (Ságodi, 65.), Szklár (Bozsóki, 70.), Grácz R., Horváth (Lengyel, 85.). Edző: Bada Pál.

Déli csoport: Katymár–Gara 2–0, Tataháza–Bácsbokod 2–3, Madaras–Híd SC 3–1, Bácsalmás II.–Felsőszentiván 2–2, Kisszállás–Kunfehértó 0–1, Hercegszántó–Vaskút 1–4.

A Déli csoportban négy év után mutatkozott be újra a Katymár. Szoros mérkőzésen 2–0-s győzelmet arattak, de a győzelem mellett legalább annyira örültek annak is, hogy a fergeteges hangulatot biztosító mintegy 120 főnyi hazai szurkolótábor is bizonyította, érdemes volt újraindítani a labdarúgást Katymáron.

Északi csoport: Miklósi GYFE–Szabadszállás 2–1, Ladánybene–Tiszaalpár 6–1, Fülöpjakab–Ballószög 0–5, Jakabszállás–Vasutas SK 1–2, Kerekegyháza II.–SC Hírös-Ép II. 1–6, Ágasegyháza–Bugac 2–1, Tiszaug–Helvécia 1–1, Katonatelep–Fülöpszállás 3–5.

A Szabadszállás a megye egyes küzdelmektől visszalépett, a megye hármas csapata azonban elrajtolt az Északi csoportban. Mindjárt egy rangadó várt rájuk, Kunszentmiklóson. Nem is akármilyen csata kerekedett ebből. Az első negyedóra zárása előtt Máruska Vitalij révén a Szállás szerezte meg a vezetést. Az utolsó negyedórába lépés előtt a hazaiak részéről Oláh Béla egyenlített, majd a legjobbkor, a lefújás előtt szerezte meg Megyesi István a Kunszentmiklósnak a győzelmet érő második találatot.

Némileg hasonló volt a kore­ográfia Ágasegyházán is. Ott a Bugac szerzett vezetést az elején Somogyi Szilveszter révén, Mohamadou Abdouraman egalizált még az első félidőben. A hazai győzelmet jelentő találatot pedig Torbán Csaba szerezte a 73. percben.

Ötgólos győzelmet aratott Fülöpjakabon a megújult Ballószög.

Közép csoport: Tabdi–Csengőd 1–3, Akasztó II.–Szank 9–1, Császártöltés–Kaskantyú 1–1.

Joggal volt nagy az öröm a hétvégén a csengődi klub öltözőjében. A Csengőd tavaly nyáron indított újra csapatot a megyei harmadosztályban, a Közép csoportban, de a meglehetősen viszontagságos első évben győzniük nem sikerült, mindössze egy pontot szereztek. Most azonban mindjárt az első fordulóban behúzták a három pontot, mégpedig a Tabdi vendégeként. Vászon Gergő góljával vezetve vonulhattak pihenőre a mérkőzésen a csengődiek. A második játékrész első negyedórájában Németh Róbert, majd Zorics Márk is betalált, 0–3-ra alakítva az eredményt, a hazaiak szépítő gólját Tóth Sándor szerezte. A bajnoki cím védőjének, az Akasztó II.-nek nem okozott gondot a Szank legyőzése. A 9–1 arányú hazai győzelemből Suhajda Gergely és Lázár Zsolt is mesterhármassal vette ki a részét.

Ebben a csoportban három mérkőzést későbbre halasztottak, a Balotaszállás–Jászszentlászló mérkőzés pedig elmaradt, a vendégcsapat nem tudott kiállni, minden bizonnyal a Balota kapja a pontokat.

Nyugati csoport: Fajsz–Szakmár 1–5, Tass–Géderlak 0–3, Homokmégy–Dunaszentbenedek 1–1, Dunapataj–Harta II. 6–2, Dunavecse–Foktő 3–3, Uszód–Bátya 0–0.

A Nyugati csoportban 6–2 arányban nyerte a Dunapataj a Harta második csapata ellen a szomszédvári derbit. Bravúrpontot szerzett idegenben a Dunaszentbenedek és a Bátya.