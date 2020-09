Győzött a bajnokaspiráns Baján

A hétvégén a kosárlabda NB I./B küzdelmei is megkezdődtek, mind a férfiaknál, mind a hölgyeknél. A férfiaknál, a Piros csoportban a Bajai Bácska FKE a Nyíregyházát fogadta hazai pályán, a találkozón nagy küzdelemben végül a bajnokaspiráns vendégcsapat győzött.

Az előző, csonka szezont követően már mindenki nagyon várta a Bácska fellépését, nem is akármilyen csapatot fogadott a Baja, hanem az egyik bajnokaspiránst, a Nyíregyházát. A bajnokság első mérkőzésén, az első hazai pont megszerzését követően kiegyenlített játék folyt, az első negyedben egyik csapat sem tudott előnyre szert tenni. A második felvonásban öt ponttal (22–27) meglépett a vendégcsapat, de a félidőre már a hazaiaknál volt a vezetés (32–31). A távoli dobások terén mindkét gárda gyenge formát mutatott. A nagyszünetet követően már kilenc pontos előnyre is szert tettek a hazaiak a 25. percre, majd a negyed végére tovább nőtt a különbség (51–40), ám egy dudaszós tripla közelebb hozta a kék cápákat. Az utolsó felvonásban csak a 4. percben találtak be először a Sugó-partiak, ezt a megtorpanást kihasználta a Nyíregyháza és a 36. percben átvette a vezetést. A hátralévő időben felváltva vezettek a csapatok. A végjáték utolsó másodperceiben a vendégek javára dőlt el a találkozó.

– Sajnos az egész mérkőzésen, de leginkább a második félidőben nem mentek be a kinti dobásaink – nyilatkozta a mérkőzést követően Cservék Csaba, a hazaiak mestere. – Emellett nagyon sok büntetőt kihagytunk, sok második szándékú támadást hagytunk az ellenfélnek. Úgy gondolom a védekezéssel nem volt gond, 62 ponton tudtuk tartani a vendégeket. Dobásoknál jobban kell koncentrálni. Az utolsó negyedben rossz döntések és rossz vállalások voltak. A jövőben ugyanezzel a mentalitással, kicsit jobb kinti dobóformával bármi megtörténhet.

– Először is gratulálok a csapatomnak, nagy küzdés után tudtunk nyerni – nyilatkozta a nyíregyháziak mestere, Siska János. – Igazi csapatmunka volt ez a győzelem. Én bízom benne, hogy ennél azért jobb teljesítményt fogunk nyújtani. Látszik, hogy még nagyon szezon eleji a formánk és a kondíciónk sincs ott, ahol kellene. Egy nagyon nehéz mérkőzést tudtunk megnyerni. Sok sikert kívánok a Bajának a bajnokságra.

Ezen a hétvégén a Hepp Kupa miatt bajnoki forduló nem lesz, az amatőr csapatok kupájában a baja október 5-én lép pályára, Dombóváron. A következő bajnoki mérkőzést ismét hazai pályán vívják Cservék Csaba tanítványai, október 14-én a Veszprémet fogadják. Addig sem maradnak azonban meccs nélkül a bajai férfi kosárcsapat szurkolói, ugyanis a felkészülési időszakban elmaradt, Pécsi VSK CARGATE elleni edzőmérkőzést ma délután vívják meg, 18 órai kezdettel, az MNÁMK csarnokban.

Bajai Bácska FKE–HÜBNER Nyíregyháza BS 59–62 (20–20, 12–11, 19–12, 8–19)

Férfi NB I/B, Piros csoport

Bajai Bácska: Goldring 8, Pongó 7, Jakab 22, Goldring J. 13, Vukicevic 4, Csere: Dr. Ágfalvi 5, Nagy D., Edző: Cservék Csaba

Nyíregyháza: Dr. Mohácsi 11, Vaskó 3, Tóth G. 12, Ubilla 21, Szobi 5. Csere: Bazsó 10, Kuttor, Czinger. Edző: Siska János

Női mérkőzések:

Női NB I/B Piros csoport:

Bajai Női Kosárlabda Klub–MAFC 55–63

Női NB I/B Zöld csoport:

Nyíregyházi Kosársuli –Kecskeméti KC 79–55