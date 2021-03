Győzni szeretne a Debrecen ellen a Kecskemét

Az őszi fordulóból elhalasztott mérkőzést pótol a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club csapata, ezzel megkezdve a 2021-es szezont.

A KARC négy mérkőzésen van túl az NB I.-ben. Ma a Debrecen csapatát fogadják a Széktói Stadion Atlétikai Centrumában.

– A Debrecen egy új csapat, gyakorlatilag 95 százalékban külföldiekből áll, ők egy új színfolt a bajnokságban – nyilatkozta Németh Krisztián, a KARC szakmai vezetője.

– A csapat egy része hozott rögbitudással rendelkezik, így számunkra amiatt veszélyesek, mert sokkal képzettebb lehet egy-két játékos, de átlagban inkább nagyon kezdők. Ezt pedig az eredményeik is mutatják. Lelkesek, de eddig mindenki ellen nagy pofonba szaladtak bele. Nekünk jó, hogy ellenük kezdjük a tavaszi rajtot. Ez a mérkőzés egy bemelegítés lehet az erősebb csapatok ellen, mivel a bajnokság korai kezdése miatt nem is volt lehetőségünk semmilyen edzőmérkőzést leszervezni. Valamint a járványhelyzet miatt nem is eröltettük, hogy a kötelező bajnoki mérkőzéseken kívül más kontaktunk is legyen. A pandémia így a rögbit is érintette, szinvonalban is esett a teljesítmény, hiszen semelyik csapat nem tudott ugyanolyan felkészülést produkálni. Nekünk is csökkenteni kellett az edzésszámot.

Az őszi szezonban a Szeged ellen győztek a kecskemétiek, a Budapest Exiles, az Esztergom és a Battai Bulldogok azonban legyőzték a hírös városi egyesületet.

– Az idei szezon hosszú évek után az első, amikor eredménykényszer nélkül játszunk. Minden évben a bajnoki döntőbe jutás és annak a megnyerése a cél, melyet 2006 óta űzünk. Mostmár a kiöregdett és visszavonuló játékosok miatt le kellettt cserélni a gárda nagy részét, így a fiatalokkal megtűzdelt kerettel szemben nem lenne reális elvárás az, hogy bajnoki döntőt tűzzünk ki. Úgy indultunk neki a szezonnak, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy le tudjuk játszani az összes meccset, hozzuk ki magunkból a maximumot és a fiatalok minél több játékpercet és rutint szerezzenek. Ne az legyen, hogy csak ott voltak a pályán, mert 15 fővel kell kiállni. Az őszi szezonban a Szeged ellen győzelmet arattunk, akkor már érződött, hogy nem vagyunk annyira lemaradva a többi csapathoz képest, mivel senki nem klasszis jelenleg a mezőnyben. Játéktudásban talán Esztregom az, amelyik kiemelkedik. Ott három-négy évvel előbb indult be a fiatalítás, úgyhogy nem 17-18 évesek, hanem 22 évesek játszanak, ami óriási rutint jelent, ráadásul a Magyar válogatottban is igen meghatározó szerepeket töltenek be. Azonban ők sem verhetetlenek. Minden mérkőzésen látszódott, hogy nincs jelentős különbség. Érezhető a technikai hiányosságaink, de lelkesedésben és fizikálisan bármelyik csapattal felvesszük a versenyt. Az Exiles, az Esztergom és a Százhalombatta hármasa az, amely ha a tudásuk legjavát nyújtják, akkor nem mi vagyunk az esélyesek, de egy kis szerencsével ők is foghatóak. Azonban azt szeretném, ha mérkőzésről-mérkőzésre látnám a fejlődést, és az edzésen gyakoroltakat pályára tudnánk vinni. Az NB I. jelenleg alapszakaszból és rájátszásból áll, utóbbiba a hat csapatból az első négy jut be. Az első két helyen álló klub döntőt játszik, a harmadik és negyedik pedig a bronzért küzd. A bronzmérkőzést reálisnak tartom. Ha a tudásunk legjavát nyújtjuk, akkor a 3-4. hely lehet a csúcs az idei szezonban. Nem mondnám, hogy elvárás, de bízom a csapatban, hogy ezt meg tudjuk ugrani.

Az idei keretben négy fiatal játékos, Gál Barnabás, Varga Dávid, Marsó Imre, Bányai Bertalan csatlakozott a felnőttekhez, valamint az ősz folyamán két kölcsönjátékossal bővült a KARC egyesülete.

– Az idén a keretünket erősíti a sokszoros válogatott Máthé Zoltán, aki a Budapesti Kosok edzője illetve játékosa volt, valamint a Battai Bulldogoktól egy pillér játékos, Dobai Zsolt érkezett hozzánk.

Az utánpótlás játékosok számának bővítése a járvány miatt visszaesett, ami nagy károkat okozhat a jövőben.

– Öt éve elindítottunk egy iskolai rögbi programot, amit a koronavírus járvány félbeszakított. Afelnőtt csapatnál is volt negatív hatása, de az utánpótlásban szörnyű károkat okoz. Az iskolai toborzások, foglalkozások, a csapatok szervezése lehetetlen. Amúgy is nagy erőbedobásra van szükség, mivel Magyarországon a rögbi nem tartozik a népszerű sportágak közé. Ezer megszólított gyerekből egy potenciális felnőtt játékos lesz. Ez pedig a jelenlegi időszakban lehetetlenné vált. Az idei szezonból négy iskolarögbis játékos került a keretbe, és bízunk benne, hogy a következő szezonban egy újabb három-négy játékos tud csatlakozni. Azonban ez a lépcsős rendszer megtörik azzal, hogy egy éve nem toborozhatunk az iskolákban. Ez érződik az utánpótlás csapat létszámán is, és így a kieső korosztályokkal újra számolnunk kell.

A Magyar Rögbi Szövetség minden évben három jelöltből megválasztja a különböző korosztályokban az év játékosát. A KARC két játékosa is ott volt a jelöltek között, az U18-as korosztályban pedig kecskeméti rögbis lett 2020 legjobbja.

– A felnőttek között jelölt volt Köteles Péter, bár nem nyerte meg, viszont U18-as korosztályban Gál Barnabás meg is nyerte az év játékosa díjat – tette hozzá a szakmai vezető. – Utóbbi az utánpótlás korábbi sikerességével szorosan összefügg. 2017 tavaszán többek között a hetényi Móricz Zsigmond Általános Iskolában is tartottunk egy GIR Mini Rögbi (Get Into Rugby) programot, melynek lényege, hogy különböző iskolákban, ahol még nem voltunk és nem toboroztunk, ott csapatokat csináltunk. Minden iskolában tíz hét felkészülést adtunk, az első öt hétben mi tartottunk egy-egy edzést a testnevelőtanárok részvételével. A következő öt hétben pedig a testnevelőtanárok a megszerzett tudással folytatták. Ezidő alatt érintős rögbit tanítottunk nekik, a tíz hét leteltével pedig tartottunk egy tornát, melyre hat csapat jött el. A hetényi iskolának is volt csapata és itt játszott először az akkor nyolcadikos Gál Barnabás. Már akkor látszódott, hogy alkata és mentalitása is passzol ehhez a sportághoz,elhívtuk edzésre, ahol már a kontaktolással is meg tudott ismerkedni, valamint a szervezett egyesületi formában tudott edzeni illetve játszani. 2017 augusztusában volt az első edzése, így látszik, hogy viszonylag gyors karrier az övé. 2019-ben bekerült a korosztályos rögbi válogatottba, és már-már kihagyhatalan a felnőtt keretből is. Ha nem is 80 perces játékos, de egy félidőt már bír a felnőtt élvonalban.