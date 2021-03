Győzni mennek Békésre

Szombaton ismét pályára lép a KTE-Piroska Szörp. A férfikézilabda NB I./B Keleti csoportjában a 8. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótol az Optimum-Solar Békési FKC vendégeként.

A tavaszi szezonból három mérkőzést játszott le a KTE. Az FTC ellen 36–29-es győzelmet aratott, majd ezt a bravúrt két döntetlen követte az ÓAM-Ózdi KC és a Hatvan ellen.

– A Fradi-meccsen semmi gond nem volt, a céljainkat elértük – mondta Bencze József, a KTE-Piroska Szörp vezetőedzője. – Ott sima győzelmet arattunk, annyi góllal, amennyivel szerettünk volna nyerni. Nyilván tudtuk, hogy az Ózd az nehéz pálya, de a körülményekhez képest a döntetlennek is örülni kell, és jó eredménynek is tartom. Az itthoni, Hatvan elleni mérkőzés számomra még most is érthetetlen. Hét-nyolc gólos vezetésről még kapaszkodnunk kellett azért, hogy döntetlent játsszunk, de dolgozunk tovább, és a Békés ellen megpróbáljuk pótolni az elveszített pontokat. Természetesen a feljutási cél az továbbra is meglehet. Ehhez olyan mérkőzéseket is kell majd abszolválnunk, amelyek nem könnyűek, de ezt tudtuk az év elején is, amikor kijelentettük, hogy meg szeretnénk nyerni a bajnokságot.

Március 6-án a Mezőkövesdi KC ellen lépett volna pályára a Kecskemét, azonban a találkozó halasztásra került, mivel az ellenfél több játékosának is pozitív lett a korona­vírustesztje.

Szombaton derül majd ki, hogy az elhalasztott forduló szerencsés volt-e számunkra, vagy pedig megtört általa a ritmus. Mindenesetre sikerült kicsit rendet tenni a fejekben. Ez a kényszerszünet tehát ebből a szempontból mindenképp jó volt. Aztán hogy a mérkőzésen ez mennyire fog megmutatkozni, az a jövő kérdése, de mindenképpen helyt kellene állnunk idegenben

– mondta Bencze József.

A nyolcadik fordulóból elhalasztott mérkőzést pótol a Kecskemét. A vezetőedző nehéz mérkőzésre számít a Béké­si FKC ellen.

– Természetesen győzni megyünk Békésre. Múlt héten több hiányzóval játszottak a Ferencváros U22-es csapata ellen. Végül nagyarányú vereséget is szenvedtek a fővárosi klubtól. A győzelemért minden bizonnyal vért fogunk izzadni, hiszen a Békés rendkívül jó csapatnak számít és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy annak a nagyarányú vereségnek a hozadékát feledtetni tudják a saját szurkolóikkal. Az ellenfél egy keményen védekező csapat, erre mindenképp figyelnünk kell majd, valamint rendkívül agresszívak. A támadójátékban kombinatívak, ami talán jó számunkra. Rájuk a modernebb kézilabda jellemző, ahol szeretnek tempót menni. Hasonló a mi játékunkhoz. Talán ez jobban fekszik nekünk, mint az előző ellen­feleinké.

Március 16-án pedig a férfi Liga Kupa negyeddöntőjében a Sport36-Komló csapatát fogadják 19 órától a Messzi István Sportcsarnokban, melyet szintén el kellett halasztani két héttel.

– Jobban örültem volna annak, ha ezeket a mérkőzéseket korábban teljesíthetjük, azonban sajnos itt is közbeszólt a pandémia. A Komló ellen egy jó mérkőzést szeretnénk játszani, és akkor én már nagyon elégedett leszek, ha ezt sikerül megvalósítani, mivel számunkra az idén már egyértelműen prioritás a bajnokság – tette hozzá a vezetőedző.