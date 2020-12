Győzelemmel zárta az évet a Tiszakécske

Vége az idei szezonnak, nem játszik több bajnoki mérkőzést ebben az évben az NB III.-as labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában szereplő Tiszakécskei LC. A tavaszról előrehozott második fordulóban a Hatvan csapatát fogadták.

A találkozó előtt Nagy Sándor azt mondta, hogy számukra csak a győzelem az elfogadható eredmény. Ennek tudatában léptek pályára a hazai játékosok, és már a 3. percben Pál András fejese a felső lécen csattant. Az első tiszakécskei gólra húsz percet kellett várni. Ekkor jobb oldali szöglet után Farkas Norbert fejelt a kapuba 1–0. Két perc múlva növelni tudta előnyét a hazai gárda. Szabó Roland a tizenhatoson belül felrúgta Pongrácz Viktort, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Simon Márk értékesítette 2–0. Hasonló eset történt a másik oldalon is, amikor Pongrácz szabálytalankodott a büntető területen belül Czibolya Gáborral. A tizenegyest Simon Mátyás rúgta 2–1. Az 58. percben Szabó Dávid jobbról középre adott, Pongrácz átlépte a labdát, Simon Márk pedig a kapuba lőtt 3–1. A rendes játékidő utolsó percében ismét Simon Márk volt eredményes, ekkor fordulásból lőtte ki a bal alsó sarkot 4–1. Mesterhármas!

– Amit ebben a félévben beletettünk munkát, az most kijött, feltettük az í-re a pontot. Megérdemeltük azt, hogy így zárjuk a félévet, mondta a három gól szerzője. A tavasztól azt várom, hogy ugyan így játszunk, tartsunk össze, mert úgy gondolom, hogy jó úton haladunk az NB II. felé – tette hozzá Simon Márk.

Nagy Sándor: – Szeretném megköszönni a csapat nevében a tulajdonos úrnak, a sportigazgatónak, a klub igazgatónak, ezt a félévet, hogy nyugodt és stabil hátteret biztosítottak számunkra. Jól indult a bajnokság, de voltak komoly nehézségeink, mert sok sérültünk volt, és még van is, de ezt nem hangoztattuk, tettük a dolgunkat. Akadtak hullámvölgyeink, nem mindig játszottunk látványosan és szépen, viszont eredményesen. Minden mérkőzést szerettünk volna megnyerni, de ez sajnos nem sikerült. Úgy gondolom, hogy ebben a félévben jól dolgoztunk. A mai mérkőzésen egy percig sem forgott veszélyben az, hogy nem nyerjük meg a mérkőzést, a fiúk nagyon odatették magukat, motiváltak voltak, ami helyzetekben és gólokban is megmutatkozott. A Hatvannak igazából nem is volt lehetősége, egy büntetőből rúgták a gólt. Ettől függetlenül megnehezítették a dolgunkat.

Gulyás Gábor: – Gratulálok a Tiszakécskének a győzelméhez és az őszi elsőségéhez is. A mérkőzésen érződött, hogy a két csapat között különbség van, amit próbáltunk eltüntetni. Hellyel, közzel sikerült is, voltak olyan periódusok, amikor nem játszottunk rosszul, de belehibáztunk, az első és a második félidőben is kétszer, és egy ilyen szintű csapat, mint a Tiszakécske, ezt könyörtelenül kihasználta.

Tiszakécskei LC–FC Hatvan 4–1 (2–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, zárt kapuk mellett. Vezette: Horváth Máté (Pogonyi Ferenc, Németh Balázs)

Tiszakécske: Tajti – Oláh, Horváth Adrián, Farkas, Ternován, Horváth Attila, Pongrácz, Simon Márk, Szabó D. (Galacs 59.), Zvara (István 77.), Pál (Káli 85.). Vezetőedző: Nagy Sándor

Hatvan: Bajkán – Virág, Bárkányi, Czibolya (Fellner 77.), Szabó R. (Bartók 63.), Karácsony, Gál, Lukács (Kitl 63.), Purzsa, Katona, Simon Mátyás (Sárközi 63.). Vezetőedző: Gulyás Gábor

Gólszerző: Farkas, 20., Simon Márk 22., 58., 90., ill. Simon Mátyás 37.