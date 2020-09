Győzelemmel ünnepelték a mester születésnapját a kécskeiek

Az NB III.-as labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában, a 11. fordulójában rangadót játszott a Tiszakécskei LC, hazai pályán fogadták a Cegléd csapatát.

Két évvel korábban még mind két gárda egy osztállyal feljebb szerepelt, akkor is nagy harcot vívtak egymással, ezúttal is nagy küzdelem folyt a pályán. Már a találkozó elején látszott, hogy a vendégek inkább a védelemre összpontosítanak, és kontrákból szeretnének támadásokat vezetni. Erre az első félidőben nem sok esélyük volt, mert csak nagy ritkán jutottak el a hazaiak kapujáig. Molnár kapusnak nem is kellett az első félidőben védenie. A félidő hajrájában Horváth Attila lövése a felső lécről vágódott vissza.

A második játékrészben még jobban felszívta magát a Tiszakécske, de igazi gólhelyzetet nem tudtak kialakítani.

Inkább küzdelem folyt a pályán, mint jó játék. Több alkalommal is durva ceglédi belemenések miatt kellett a játékvezetőnek megállítani a játékot. A 70. percben nagy lehetőséget szalasztott el a Cegléd. Kettő az egy ellen vezethették kapura a labdát, de addig vártak míg beérték őket, és szerelni tudtak a védők. Tíz perccel később Mátét rántották le a tizenhatoson belül, a játékvezető egyből a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt maga a sértett végezte el, és a jobbra mozduló kapus mellett a bal alsó sarokba lőtte a labdát 1–0. Ezt követően a hazaiak labdatartásra rendezkedtek be, alig értek a ceglédiek a játékszerhez.

Tiszakécskei LC–Ceglédi VSE 1–0 (0–0)

Tiszakécske, 500 néző. Vezette: Lovas László (Nagy Viktor, Török Katalin)

Tiszakécske: Molnár – Oláh, Kiprich, Fülöp, Farkas, Horváth Adrián, Horváth Attila, Pongrácz, Ternován (Káli 90.), Simon (Szabó D. 72.), Máté (Galacs 86.). Vezetőedző: Nagy Sándor

Cegléd: Haála – Bagó, Juhász, Tóth D., Kuti, Bartos, Laczkó, Papp, Polyák, Kovács L. (Takács 66.), Markó. Vezetőedző: Makrai László

Gólszerző: Máté 81. Sárga lap: Oláh 63., ill. Kovács 63. Laczkó 80.

Nagy Sándor: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a fiúk óriásit küzdöttek. Hozzáteszem, hogy ezt születésnapi ajándéknak is felfogom. Köszönöm a csapatnak, hogy így álltak hozzá a mérkőzéshez, ami egy presztízs találkozó volt. Alaposan felkészültünk a Ceglédből, ezt vártuk tudtuk, hogy nagyon zártan fognak védekezni, és egy-két kontrából akarnak feljönni. Akadt is egy lehetőségük, de meccs képe alapján úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyertünk, mert végig a kezünkben tartottuk a találkozót. Végig daráltunk, kerestük a fogást az ellenfelünkön. A büntető teljesen jogos volt. Minden téren megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Makrai László: – Felkészültünk a Tiszakécske játékából, fegyelmezett védekezésre rendezkedtünk be, megpróbáltuk lezárni a területeket, a hazaiak előtt. Úgy gondolom, hogy sikerült megakadályozni a kécskei rohamokat és helyzeteket. A vége felé, ha a helyzetünket ki tudtuk volna használni, és gólt tudtunk volna rúgni, akkor meg is nyerhettük volna a mérkőzést. A csapat megérdemelte volna az egy pontot, mert nagyot küzdött a pályán.