Győzelemmel tért haza Tiszakécskéről a Kiskőrös

Megkezdődött a 2020/2021-es bajnoki idény a megyei I. osztályban. Az első találkozót pénteken, késő délután vívták Tiszakécskén, méghozzá a centerpályán.

A hazai csapat több hónapja nem játszott tétmérkőzést, ami meg is látszott a játékukon. A kiskőrösiek annyival voltak helyzeti előnyben, hogy a MOL Magyar Kupában már játszottak egy mérkőzést, de a Jánoshalma ellen vereséget szenvedtek. A hazaiak nem titkolt szándéka az volt, hogy pontot, pontokat szerezzenek. Persze a vendégek sem mondtak le arról, hogy győztesként hagyják el a pályát. Már a 9. percben, egy tökéletes támadás után megszerezték a vezetést, 0–1. Ezt követően mezőnyjáték folyt a pályán. Káli Tibornak volt egy hatalmas helyzete a félidő felénél, de közelről, magasan fölé lőtt. A félidő befejezése előtt azonban sikerült gólt szereznie, 1–1.

A második játékrészben a remekül játszó Nagy Attila révén az 58. percben ismét vezetéshez jutottak a kiskőrösiek, 1–2. Húsz perccel később egy eladott labda után Dunai Rudolf növelte az előnyt, 1–3. Ezt követően Ámann Márknak kellett egy hatalmasat védeni. Hiába próbálkoztak a tiszakécskeiek, nem tudtak több gólt szerezni. A kiskőrösiek minden tekintetben felülmúlták ellenfelüket: gyorsabbak, agresszívabbak és fáradhatatlanok voltak, megérdemelten szerezték meg a három pontot.

Tiszakécskei LC II – Kiskőrös LC 1–3 (1–1)

Tiszakécske, 200 néző. Vezette: Kiss S. (Marozsi, Horváth B.)

Tiszakécske: Antal – Dóka Á. (Varga N. 46.), Domonics (Illés 67.), Ország (Dóka D. 46.), Pácsa, Steklács, Káli, István, Tóth K., Hoffmann, Szabó Á. (László Zs. 86.). Edző: Bagi Gábor

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Filus (Dunai 43.), Rácz, Pintyi, Simon, Nagy A. (Mokrickij 86.), Madácsi, Mihály, Vajda, Amin (Tóth Á. 60.). Edző: Miskovicz Bálint

Gólszerző: Káli 43., ill. Pintyi 9., Nagy 58., Dunai 78.

Bagi Gábor: „A mérkőzésen az történt, amit vártam, ki-ki mérkőzés kerekedett az egészből. A Kiskőrös ugyanúgy stabil védekezésre rendezkedett be, mint mi, csak azt a pár lehetőséget, ami adódott nekik, jókor kihasználták. Azt gondoltam, hogy az első félidő végén, amikor egyenlítettünk, onnantól kezdve a játékosok elhiszik, hogy meglehet ez a mérkőzés. Nagyon sok mindent beletettünk eddig a fociba, jelen pillanatban itt tartunk. Úgy gondolom, hogy nincs semmi veszve, haladunk tovább a megkezdett úton. Ez egy küzdelmes bajnokság lesz.”

Miskovicz Bálint: „Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Ha egy kicsit pontosabbak vagyunk a végén, nagyobb arányú is lehetett volna a találkozó. Le a kalappal a Tiszakécske előtt, mert jól futballoztak ők is. Nekik is voltak lehetőségeik, amiket szerencsére megúsztunk. Amennyiben a helyzetkihasználásunkon tudunk javítani, ez a csapat még szép eredményeket fog elérni. Csúsztunk, másztunk a győzelemért, remélem, hogy amit itt nyújtottunk, azt át tudjuk menteni a többi fordulóra is.”