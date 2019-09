Győzelemmel járultak hozzá a futballisták az akasztói búcsúhoz

Az elmúlt fordulóban Szabadszálláson hat gólt kapott Akasztó a bajnokságban ígéretes mérkőzéseket vívó, ám még nyeretlen Kecskeméti LC-t fogadta a megyei első osztályú bajnokság 5. fordulójában. Az akasztói gárda végül nem okozott csalódást a szurkolóinak.

Rögtön a kezdés után látszott a hazaiakon, hogy nagyon nyerni szeretnének, akkora hévvel vetették magukat a játékba, hogy már a 11. percben meg is szerezték a vezetést. Akkor Kerekes szánta el magát lövésre, a labda a vendég kapus mellett csorgott be a kapuba, 1–0. Lendületben maradt a hazai együttes. A 20. percben újra Kerekes lőtt, ezúttal azonban hárított Erdélyi. A 22. percben egy hazai szöglet utáni kavarodást követően Patai Gergő próbált kapura fejelni, a vendégek végül mentettek. A 25. percben Szabó Zsolt kapott nagyszerű labdát, amivel szabadon roboghatott a vendég kapu felé, ám a remek ütemben kimozduló Erdélyi mellett nem tudta ellőni a labdát. A 35. percben a vendég Bozsik lőtt jó húsz méterről, a bal alsóba tartó lövését hárította hazaiak kapusa, Piránszki. A 38. percben egy szép támadást követően Major Dávid lőtt mellé. A 42. percben újabb nagy ziccert puskázott el Szabó Zsolt. A 43. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek a bal oldalon. A pontrúgást Bozsik Máté ívelte be a kapu elé, ahol remek ütemben érkezett Szedmák Roland, és fejjel helyezte a hazai kapuba a pettyest, 1–1.

A 46. percben Szabó Zsolt beívelése után a félidőben csereként beálló Kudron előbb a kapufát találta el, majd szerzett egy lesgólt. Az 58. percben egy hazai lövést követően a vendég kapusról kijövő labda éppen Szabó Zsolt elé pattant, de Erdélyi eszén ezúttal sem tudott túljárni. A 61. percben Biber János futott el a jobb oldalon majd precízen ívelt a középen érkező Kerekeshez, aki nagy ziccerben fölé fejelt. A 71. percben Juhász Tamás lövése csattant a felső kapufán. A 75. percben Kerekes lövése után a kapusról kijövő labdát Patai Balázs csukafejessel próbálta a hálóba juttatni, de Erdélyi ismét nagy bravúrral védett, ám a róla lecsorgó labdát Szabó Zsolt ezúttal a hálóba juttatta, 2–1. A 78. percben a csereként beálló Faragó Sámuel szöglete után Piránszki kissé alá szaladt a labdának, a hazaiak részéről Palla mentett a gólvonalról. A 84. percben újra az egész meccsen remekül játszó Kerekes került helyzetbe megint, viszont Erdélyi ezúttal is résen volt. A 92. percben Juhász Tamás végzett el szabadrúgást az akasztói térfélről. Labdáját Patai Balázs egy csukafejessel továbbította Szabó Zsolthoz, aki ezúttal kilőtte a bal alsót, 3–1.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Nagyon örülünk a győzelemnek, és mi tagadás, meg is vagyunk könnyebbülve, hogy sikerült végre újra megszereznünk a három pontot. Fiatal, futós, jó csapat a Kecskemét, így nem volt ez könnyű meccs. Legalább egy büntetőt hiányoltunk a játékvezető részéről.

Nagy Lajos: – Két alapemberem ismét hiányzott, de nem akarom erre fogni a vereséget. Gyermeteg hibákat követtünk el a gólok előtt, ugyanakkor úgy éreztem, hogy a hazaiak jobban akarták a győzelmet, és meg is érdemelték. V. M.

Akasztó FC–Kecskeméti LC 3–1 (1–1)

Akasztó, 400 néző. V.: Tóth R. (Berger, Apró).

Akasztó: Piránszki – Vin­cze (Fésüs, 73.), Patai G., Tratter (Kudron), Csoba (Patai B., 46.), Szabó Zs., Kerekes, Juhász, Cebei, Biber J. (Turancsik, 73.), Palla. Edző: Szrenkó István.

KLC: Erdélyi – Rákóczi, Csordás, S. Juhász, Stein, Szedmák, Pusztai (Bogár, 65.), Zsoldos, Kőrös, Bozsik, Major (Faragó, 77.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Kerekes (11.), Szabó Zs. (75., 92.), ill. Szedmák (43.).

Sárga lap: Csoba (39.), Vin­cze (71.), Palla (81.), ill. Bozsik (42.), Bogár (81.).