Győzelemmel fejezte be az edzőtábort a KTE

Az NB II.-es rajtra készülő KTE-Hufbau szombaton a szlovén másodosztályban szereplő ND Beltinci vendégeként játszott edzőmérkőzéssel zárta a szlovéniai edzőtábort.

Az első helyzetre hat percet kellett várni, akkor Katona lapos beadását Lukács lőtte kevéssel mellé. A 19. percben Kersák fogott magabiztosan egy átlövést, majd három perccel később előnybe került a KTE, Madarász ment fel a jobb oldalon, lapos centerezését követően Lukács lőtt a kapuba, 0–1. A szünet előtt növelhették volna a különbséget a hírös városiak, ám Szalai fejesét bravúrral védte a kapus.

A szünetben szinte teljes sort cserélt Szabó István, de a hazaiak is változtattak. Nagy helyzetet ritkán alakítottak ki a csapatok a kapuk előtt. A 67. percben Rjasko szabadrúgása ugyan nem volt veszélytelen, de a hazai hálóőr jól helyezkedett, így fogta a lövést. A 73. percben a lilák egy sikeres letámadással hibára kényszerítették a védőket, a helyzetet Bodor váltotta gólra, 0–2. A végeredmény a 90. percben alakult ki, egy balról belőtt labdát Buna pöckölt a hosszúba, 0–3.

ND Beltinci–Kecskeméti TE-Hufbau 0–3 (0–1)Kecskeméti TE: Kersák –Madarász, Szabó, Rjasko, Szalai, Grünvald, Vágó, Nagy, Katona, Tóth B., Lukács. Csere: Varga, Buna, Gál, Hadaró, Bodor, Hatvani, Tóth D., Puskás, Marsa, Cseh.

Gól: Lukács, Bodor, Buna.

– Egy jó erőkből álló ellenfelet győztünk le, amely szervezettebb és dinamikusabb volt szerdai riválisunknál

– értékelt Szabó István, a kecskemétiek mestere.

– Kemény harc folyt a pályán, de fegyelmezettebbek voltunk, megvalósítottuk azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. Középpályán jól működtünk, a széleken és középen is jól bontottuk meg az ellenfelet. Külön öröm, hogy nem kaptunk gólt. A srácok odatették magukat az utolsó napon is, koncentráltan játszottak. Ezzel lezárult az edzőtábor, látjuk a jó dolgokat és a hibákat is, de a srácok mindenre figyelnek, meglepően sok mindent visszakapunk tőlük ennyi idő után is. Jó az egység, jó a csapatszellem, beleértve a stábot is. Jó érzéssel térünk haza, a srácok hétfő délutánig kapnak pihenőt, de utána hat edzés és két meccs vár rájuk.