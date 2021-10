Győrben folytatja a KTE HUFBAU

A Merkantil Bank Liga 11. fordulójában az ETO FC Győr vendége lesz vasárnap 17 órakor a KTE HUFBAU. A győri együttes meglehetősen kiszámíthatatlan, de keretük alapján bárkit képesek legyőzni.

Az ETO FC Győr egyelőre nagyon felemásan szerepel a bajnokságban, hiszen négy pontot szereztek például a Diósgyőr és a Vasas ellen, de kikaptak az Ajkától és a Siófoktól, illetve be kellett érniük a döntetlennel a Csákvár és Soroksár ellen is például. Legyőzni mindenesetre nem könnyű az ETO-t, hiszen tíz meccsükből csak kettőt vesztettek el, de legtöbbször döntetlent játszottak, így jelenleg a 11. helyen állnak.

A KTE HUFBAU továbbra is jó formában van, Szabó István együttese már tíz tétmérkőzés óta veretlen. Idegenben ráadásul a Vasas, a DVTK és a Szolnok elleni is jó volt egy pontra a társaság, ez is azt mutatja, hogy a Kecskemét táblát elhagyva sem jönnek zavarba a lila-fehér futballisták, ezért is lehet 2. a KTE. Eltiltás miatt biztosan lesznek hiányzói a Kecskemétnek, Vágó Levente és Nagy Krisztián begyűjtötte ötödik sárga lapját.

A múltban csak az NBI-ben találkoztak a csapatok, ahol 6 győri sikerre 5 kecskeméti jut 3 döntetlen mellett. Utoljára 2015 áprilisában éppen az ETO Parkban futottak össze a felek, a végeredmény 1-1-es döntetlen lett, ezt leszámítva egyébként minden alkalommal otthon tartotta a pontokat a Győr.

Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Egyelőre úgy tűnik, hogy kiszámíthatatlan csapat a Győr, de a játékosállomány alapján nagyon erős ellenfél. Két vereségük van összesen, tehát stabilak, hazai pályán roppant veszélyesek, a Vasast is legyőzték pár napja. Jelenleg is dolgozunk azon, hogyan tudunk eredményesek lenni. Sajnos sok sebből vérzünk, minket is megtizedelt ez a sűrű időszak. Ezt nem panaszként mondom, csak tényként említem, hiszen benne van ez is a futballban. Nehéz feladat előtt állunk, de megvan a megfelelő stratégiánk, amivel szeretnénk eredményesek lenni. Hazai pályán a Győr az esélyesebb, viszont bízom a saját csapatomban, mert hetek óta bizonyítják a fiúk, hogy jó állapotban vannak. Akik vasárnap lehetőséget kapnak, szintén nagy bizonyítási vággyal lépnek pályára. Bízom abban is, hogy meg tudjuk őrizni előkelő helyünket a tabellán.