Gyerekkora óta aktívan sportol a harcművész őrsparancsnok

Varga Róbert rendőr őrnagy, a solti őrs parancsnoka gyermekkora óta aktívan sportol, a kyokushin karate háromdanos, fekete öves mestere. A közelmúltban részt vett a Terrorelhárítási Központ által szervezett 2019. évi budo- és küzdő­sportgálán Budapesten, a BOK Sportcsarnokban, ahol két bronzérmet nyert. Hivatása és családja mellett a sport fontos szerepet tölt be az életében.

Varga Róbert tizenegy éves volt 1989 májusában, mikor több társával elment karateedzésre.

– Akkor Foktőn laktam a szüleimmel és Kalocsára jártam edzésre, ahol 1982 óta működött a kyokushin karate szakosztály. Édesapám támogatott, segített abban, hogy sportoljak, így bár a többiek, akikkel együtt kezdtem, lassan lemorzsolódtak, én továbbra is jártam az edzésekre. Fél év múlva átkerültem a nagyokhoz. Akkor a Szent István Gimnázium tornatermében edzettünk, emlékszem a felnőttedzésen magyar és szovjet katonák voltak főleg, én gyerekként a hosszú sor vége felé álltam. Hajtós, kemény edzések voltak, de kitartottam. Akkori edzőm a négy kyus Benke Tamás volt. 1992-ben kerültem át Shihan Szűcs Zsolt ötdanos mesterhez, azóta is ő a mesterem – emlékezett vissza a kezdetekre.

A versenyek és a szervezett edzések egy kissé háttérbe szorultak 2000-től, mikor felvették a Rendőrtiszti Főiskolára, majd ezt követően következtek a családalapítás évei. A rendszeres edzésekre 2010-ben tért vissza. Komoly elhatározással és felkészüléssel két év múlva eljutott az első dan fokozatig, majd két év múlva két danig, és 2017-ben lett három­danos, fekete öves Sensei, amely a Magyarországon elérhető legmagasabb fokozat a Shinkyokushin Szervezetben. A további danvizsgákat a világszervezet technikai bizottsága előtt lehet megszerezni külföldön.

Egymást követték a megméretések, civil versenyeken is indult, de mint rendőr, főként a Terrorelhárítási Központ (TEK) versenyein vett részt, ahol az országgyűlési őrség, készenléti rendőrség, terrorelhárítási szolgálat, rendőrtiszthelyettes képző iskolák, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem legjobb sportolói mérik össze erejüket. Sensei Varga Róbert az elmúlt évek TEK-es versenyein egy arany-, egy ezüst- és öt bronzérmet nyert összesen, formagyakorlatban, azaz katában és a full kontakt küzdelemben.

Családja is támogatja abban, hogy rendőri munkája mellett hobbijára is jusson idő. Három gyermek édesapjaként felesége biztosítja a stabil hátteret, azt, hogy heti öt-hat edzésen részt tudjon venni a versenyidőszakban. Két fia, a tízéves Zoltán és a hétéves András is követte őt, ugyanezt a sportot űzik, eredményesen.

Mint Varga Róbert mondja, a sport jót tesz a személyiségfejlődésnek, fegyelmezettségre, kitartásra nevel. Fontosnak tartja a példamutatást családon belül és a rendőrségen belül is. Harminc éve karatézik, úgy tartja, hogy a sport elválaszthatatlanul beépült mindennapjaiba. Örömmel tölti el, hogy nagyobbik fia is már szép eredményeket ér el versenyeken.

– Úgy tervezem, hogy amíg lehet, vagyis negyvenöt éves koromig szeretnék versenyezni, de a mozgás és a karate mindig is jelentős része marad az életemnek – összegezte Varga Róbert, fekete öves kyokushin karate mester, a solti rendőrőrs parancsnoka.

A jellem tökéletesítése a cél

A kyokushin karate célja a gyakorló jellemének tökéletesítése és nem a versenyeredmények hajszolása. Ezt a kemény edzések során lehet elérni, amikor az ember szembesül saját korlátaival és legyőzi azokat. A sok karate­stílus közül az övvizsga-követelményeket kyokushinban a legnehezebb teljesíteni. A négyórás teszt során mesterszinten kell a technikákat bemutatni. Fontos az is, hogy a vizsgázó az erején és a tudásán kívül milyen ember, és ha mindezeken megfelelt, akkor váltott ellenfelekkel full-kontakt küzdelmeket kell bemutatni, első danra harminc, második danra negyven, harmadik danra ötven ellenféllel.