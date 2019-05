Gyászol a Bács-Kiskun megyei futballtársadalom

Tragikus hirtelenséggel, nem sokkal 59. születésnapja előtt elhunyt Safranyik Zoltán, a Kecskeméti TE, a Kecskeméti SC és a Tiszakécske korábbi labdarúgója.

A helvéciai kötődésű, a megyei csapatokban megannyi sikerben gazdag aktív labdarúgói karrierjét követően a helyi egyesületet edzőként is segítő egykori kecskeméti játékostól korábbi csapattársai is búcsút vesznek. Safranyik Zoltán temetése május 16-án tíz órakor lesz a helvéciai temetőben. 9 óra 30 perctől a korábbi játékostársak is összegyűlnek, egykori csapattársuktól egy egyedi koszorúval búcsúznak majd, amelyet a korábbi csapatainak a színei és a címerei díszítenek.