A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének május elején született döntése értelmében a férfifutsal-bajnokságokban is eredményhirdetés nélkül zárultak a küzdelmek, ez azt is jelentette, hogy a ScoreGoal Kecskemét Futsal az előttünk álló, 2020/2021-es évadban is az NB I.-re készülhet.

Az egyesületnél a holtszezon dacára is gőzerővel folyik a háttérmunka, hiszen ezekben a hetekben a csapat szponzorációjának és a keretösszetételének meghatározása zajlik. A klubvezetés már régi és új szponzorokkal is tárgyal a következő bajnoki évadot illető támogatások tekintetében, továbbá a játékosokkal is intenzív tárgyalásokat folytat. Biztató hír és a bennmaradás tekintetében is jó jel a szurkolók számára, hogy vannak új kiszemeltek is a láthatáron, ám nevekkel még nem szolgáltak. A következő bajnokságra való nevezés leadásának a határideje 2020. július 15., addigra e tekintetben tisztulhat a kép.