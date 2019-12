Gombos Zsolt lett a KTE HUFBAU vezetőedzője

A KTE HUFBAU megtalálta új vezetőedzőjét, januártól Gombos Zsolt irányítja a csapatot, aki a bajnoki címre is esélyes Szentlőrinctől érkezik Kecskemétre.

Az őszi szezon lezárulása után a klubvezetés legfontosabb feladata az új vezetőedző megtalálása volt, ami közvetlenül az ünnepek előtt sikerült is, a KTE HUFBAU Gombos Zsolttal vág neki a tavaszi szezonnak.

Gombos Zsolt edzői pályafutását Ausztriában kezdte, de dolgozott a ZTE utánpótlásában is, neve az utóbbi években minden csapatánál garancia volt a sikerre. 2017-ben és 2018-ban Nagykanizsán nyert megye I-es bajnoki címet, illetve osztályozón fel is vitte a csapatát az NBIII.-ba, majd ezt követően az NBII.-es Zalaegerszeg pályaedzői felkérését fogadta el. A ZTE-vel 2019-ben bajnoki címet és feljutást ünnepelhetett a másodosztályban, ezt követően kérték fel a Szentlőrinc SE vezetőedzői posztjára, amit el is vállalt. Vezetésével a nyáron nagyobb átalakuláson áteső, 21 éves átlagéletkorú együttes egészen szenzációs őszt produkált a közép csoportban, hiszen végig tartották a lépést a PMFC-vel, melyet egyébként le is győztek egyedüli csapatként a mezőnyből. A Szentlőrinc négy pont lemaradással a második helyen telel a pécsiek mögött, Gombos Zsolt számára így nem is volt egyszerű meghozni ezt a döntést, de annál inkább motiválja a kecskeméti kihívás – írja a kecskemetite.hu.