Gólzáporos mérkőzésen nyert a Kecskemét

A KTE-Hufbau a szlovéniai edzőtábor első edzőmeccsén Ptujban lépett pályára, ahol az NK Drava volt az ellenfele.

Meglehetősen gyorsan előnybe került a KTE, hiszen a 11. percben Lukács indult meg a felezőtől, majd balról befelé húzott, hogy aztán jobbal kilője a jobb alsót (0–1). Alig két perc után újra betalált, ekkor labdát szereztek az ellenfél tizenhatosánál, és végül Bodor lekészítését váltotta gólra (0–2).

A folytatásban sem változott a játék képe, és a 26. percben ismét kecskeméti gól született, Rjasko bólintott a kapuba egy bedobás után (0–3). Megint csak két percet kellett várni a negyedikre, Lukács ezúttal előkészítőként jeleskedett, Nagyot hozta kihagyhatatlan ziccerbe (0–4).

A 30. percben a hazaiak egy kitűnő átlövéssel szépítettek (1–4), majd a 34. percben Belényesi sérült meg, felszakadt a szemöldöke, amit össze is kellett varrni. Bár a Kecskemét lehetőségei továbbra is megvoltak, gólt mégis újra Ptuj szerzett a szünet előtt, mellyel 2–4-re módosult az állás.

A szünetben szinte teljes sorcsere jött, a játék sokáig csendben, de folyamatos lila-fehér fölény mellett csordogált. Gólt azonban így is a hazaiak lőttek megint, egy védelmi megingást használtak ki (3–4).

A Kecskemét azonban nyugodt maradt a folytatásban is, és a 70. percben megint be is találtak, egy szöglet után Tóth Dániel volt szemfüles (3–5). A végeredmény a 90. percben alakult ki, amikor egy okos kontra végén Madarász passzából talált be Puskás (3–6).

– Négy edzés után kaptak pihenőt a srácok szerda délelőtt, utána mentünk a mérkőzésre. Szép környezetben, jó minőségű pályán játszottunk, sajnos a hazai csapat kérésére végül nem 2×60 percet, aminek nem örültem – nyilatkozta Szabó István, a KTE-Hufbau vezetőedzője. – A fiúk nagyon jól álltak bele a mérkőzésbe, szép akciókat vezettünk, szép gólokat lőttünk. Hiányérzetem van a védekezés miatt, mert nálam ez az alap, ott elkövettünk hibákat, amiket feltétlen javítanunk kell. A pozitívumokat szeretném azonban kiemelni, hiszen egy hozzánk hasonlóan másodosztályú együttessel játszottunk, sokszor megbontottuk őket a széleken és középen is, kombinatívan futballoztunk. Csak gratulálni tudok a fiúknak.