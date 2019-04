Gólzáporos meccsen győzött a Géderlak

Rangadót vívtak Géderlakon, a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság húsvéti fordulójában, a Déli csoportban. A vendég Borota célja az éremszerzés, a Géderlak pedig a bajnoki címért hajt.

A rangadó előtt a borotaiaknak már a mérkőzés előtt főhetett a fejük, hiszen az egyik legjobb játékosuk, Nikutovic Sasa nem léphetett pályára a találkozón, mivel a múlt heti Dusnok elleni rangadón begyűjtötte ötödik sárga lapját. Szépszámú közönség mellett vonultak be a csapatok a kezdőkörbe, a vendég együttest – jó borotai szokás szerint – jó sokan elkísérték. A találkozón már az első percektől magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, aztán az 5. percben már is előnybe is kerültek. Kovács János tette ki a labdát remekül a jobb oldalon érkező Farkas Tamáshoz, aki szépen kilőtte a bal alsót, 1–0. A 8. percben Varga Stefano került ziccerbe, majd saját labdáját megmentve visszaívelte a játékszert a középen érkező Kovács János fejére, aki öt méterről szerzett gólt, 2–0. A 16. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, Kopunovic Mladen állt a labda mögé. Lövése nyomán Varga kapust alaposan meglepte a labda, csak kiütni tudta, a játékszert végül közelről a labdára lecsapó Lukac Damir lőtte a hálóba, 2–1. A 20. percben Gazsi János lőtt centikkel mellé. A 23. percben Kohány Balázs lövését tolta bravúrral szögletre a vendégek kapusa, majd a 41. percben Varga Stefano csapott le egy labdára a tizenhatoson belül, a vendégek hálóőre csak szabálytalanság árán volt képes megállítani, Tóth Róbert játékvezető habozás nélkül a tizenegyes pontra mutatott. A megítélt büntetőt Kovács János értékesítette, 3–1. A 43. percben megfogyatkozott a hazai gárda, ugyanis Fenyősi Gergely megkapta második sárga lapját. De még mindig nem volt vége. A 44. percben Varga Stefano kapott egy nagyszerű labdát, és két védőt megforgatva kilőtte a bal alsót, 4–1, háromgólos hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

Az 50. percben Farkas Tamás futott el a jobb oldalon, lövését szögletre a tolta a vendégek hálóőre Horváth. A szögletet Rozsos ívelte be, pont Varga Stefano fejére, aki a kapuba küldte a pettyes, 5–1. A vendégcsapatot dicséri, hogy a négygólos hátrányban sem törtek össze, hanem nagy akarattal mentek előre. Az 54. percben Kopunovic szabadrúgása után Varga védett, majd a hazai védők szögletre mentették. Az 58. percben Varga Stefano nagyszerű löketét védte bravúrral a vendégek kapusa. A 60. percben remek labdát kapott Ciric Nemanja, és a kijövő kapus felett átpöccintve lőtt a hálóba, 5–2. Tovább csökkenhetett volna a hátrány, ám a 64. percben Kovács Ákos beadása után Kopunovic a kapus kezébe fejelt. Két perc múlva aztán valóban faragtak a vendégek a hazai fórból, Kovács Ákos lőtt nagy gólt, 5–3. A 69. percben Rozsos ziccerét védte bravúrral a vendégek hálóőre. A 71. percben Kopunovic hiába talált a hálóba, a játékvezető a találatot les miatt érvénytelenítette. A 73. percben Kohány Balázs lágy passza után Varga Stefano előbb a kapust majd egy védőt is kicselezve küldte a vendégek kapujába a labdát, 6–3. A 75. percben Varga Stefano passzolt Farkas Tamáshoz, aki ordító ziccerben hibázott. A 76. percben Lukac Damir eresztett meg egy lövést, amelynél Varga a hazaiak kapusa is tehetetlen volt, 6–4. A 79. percben Rozsos adott be úgy egy szögletet, hogy az majdnem a kapuba pattogott, ám a kapufa ezúttal a vendégekkel volt. A 81. percben Varga Stefano passza után Rozsos hagyott ki egy ordító ziccert. Az eredmény már nem változott, így a fordulatos, jó iramú mérkőzésen a hazaiak szerezték meg a három pontot.

Géderlak–Borota 6–4 (4–1)

Géderlak, 150 néző. Vezette: Tóth R. (Berger, Kiss L.)

Géderlak: Varga Sándor – Rozsos, Salamon, Kovács J., Tóth D., Farkas, Varga Stefánó, Vass (Berkes), Fenyősi, Gazsi, Kohány. Játékos-edző: Salamon Miklós

Borota: Horvát M. – Madarász Zs., Szabó R., Kovács Z., Tóth Z., Piriczki, Tarjányi (Kovács Á.), Lukac, Kopunovic, Schnobl, Ciric. Edző: Szűcs Zoltán

Gólszerző: Farkas 5., Kovács J. 8., 41., Varga Stefánó 44., 50., 73., ill. Lukac 16., 76., Ciric 60. Kovács Á. 72.

Kiállítva: Fenyősi 43.