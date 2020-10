Gólzáporos derbit nyert a Harta

A hétvégén a 7. forduló mérkőzéseit játszották le a megyei bajnokságokban. A megyei első osztályban szombaton öt, a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában egy, az Északi csoportban pedig négy mérkőzést vívtak meg a csapatok.

Megyei I. osztály

Harta SE–Kalocsai FC 6–4 (1–1)

Harta, 450 néző. Vezette: Tusa Zoltán (Berendi Tamás, Kányási István)

Harta: Pölöskei – Kővári, Oroszi, Szalánczi, Hamar, Ivacs (Knodel 89.), Csehi, Grecu (Rideg V. 88.), Marte (Danó 46.), Nagy M., Kovács Zs. (Farkas 65.). Edző: Csehi Tamás.

Kalocsa: Vatai – Rideg L. (Kohány 77.), Knap, Dostyicza (Pandúr 84.), Follárd (Mátyás 70.), Farkas (Sümegi 39.), Szabó, Lakatos, Tóth, Nébl, Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Gól: Grecu a 28., Hamar a 47., Lakatos a 68., Farkas a 75., Csehi a 79., Ivacs a 80., illetve Nébl a 23., Sümegi az 53. 86., Follárdt a 65. percben

Sárga lap: Szalánczi a 72., Greczu a 36., Nagy a 61., illetve Rideg a 44., Dostyicza a 67., percben

Csehi Tamás, a Harta edzője: – Nagyon jól álltunk a mérkőzéshez. A csapat mentálisan rendbe szedte magát. Egy nagyon jó Kalocsa ellen győztünk, ez a szív diadala volt. Remélem, ez lökést ad a továbbiakban nekünk. Sok sikert kívánok a Kalocsának, a csapatomnak pedig gratulálok.

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Tudtuk, hogy egyszer véget ér a szép sorozatunk, de bíztunk benne, hogy később következik be. Rengeteg sérültünk volt, ami meg is látszott a stabilitásunkon. Többen gyenge teljesítményt nyújtottak. Ennek ellenére egy ideig a kezünkben volt a mérkőzés, de óriási hibákat vétettünk, ami alapján nem is lehetett más a végeredmény. Ehhez még hozzá jött a játékvezetői teljesítmény. Újra kell hangolni a csapatot és készülni kell tovább.

Kiskunfélegyházi HTK-Jánoshalmi FC 2–1 (1–1)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Polyák Attila (Tóth István, Markó László)

Kiskunfélegyházi HTK: Oroszi T. – Horváth B. (Tóth I. 80.), Urbán, Magony, Valkai, Ábel, Huszka, Makai (Oroszi D. 68.), Bálint, Palásti, Nagy D. (Kulcsár 70.). Edző: Némedi Norbert.

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Balázs, Stojanovic V., Jesic, Harnos, Vida (Kiss B. 40.), Farkas, Maravic, Babic, Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Gól: Ábel a 41., Bálint a 76., illetve Babic a 21. percben.

Sárga lap: Horváth a 62., Magony a 78., Ábel a 79., illetve Jesic a 27., Nagy D. a 80. percben.

Némedi Norbert: – Találkoztunk már ebben a szezonban a Jánoshalmával, akkor is hasonló mérkőzést játszottunk. Mind a két csapat szervezetten állt neki a találkozónak. Azt gondolom, hogy a mérkőzésnek voltak fordulópontjai. Egyéni hibából kaptuk a gólt, de mentálisan óriási jelentősége van annak, hogy a hátrányból képesek voltunk fordítani. Voltak olyan periódusai a találkozónak, amikor mi voltunk jobbak, de olyan is volt, amikor a Jánoshalma dominált. Végre ezúttal ebből mi jöttünk ki jobban. Gratulálok a csapatomnak, mert értékes három pontot szereztünk. Minden győzelem egy pozitív dolog. A következő fordulóban szabadnaposak leszünk, így lesz két hetünk arra, hogy még jobban összerázzuk magunkat. Eddig sem voltunk rosszak, csak a befejezés hiányzott, márpedig szerzett gól nélkül nem lehet mérkőzést nyerni. Most kettőt is rúgtunk, és ez bizakodásra ad okot.

Florin Nenad: – Sajnálom, hogy 1–0-nál Harnos kihagyott egy nagy helyzetet, mert a kapufát találta el. Annál is inkább, mert ezután még az első félidő végén sikerült a hazaiaknak kiegyenlíteni. A második félidő első tíz perce a Félegyházáé volt, utána kezdtünk el játszani. Megint beleszaladtunk egy olyan hibába, hogy nem melegített be időre a cserejátékosunk, nem léphetett pályára, és akit lecseréltem, arról kaptuk a gólt. Úgy gondolom, hogy nem érdemeltünk vereséget, a döntetlen igazságosabb lett volna, viszont a kiskunfélegyháziak jobban használták ki a helyzeteinket.

Kerekegyházi SE–Tiszakécskei LC 3–4 (0–4)

Kerekegyháza, 300 néző, vezette: Bélecki László (Tasnádi Dávid, Barta Viktória)

Kerekegyháza: Piráhszki – kapus (Kis R. 46.), Farkas, Malecz (Fekete 70.), Szőke (Katona 46.), Bashiri, Sörös (Supka 46.), Gáspár, Nagy N., Szász, Kovács P. Edző: Komonyi Gábor.

Tiszakécskei LC II.: Antal – Benkó, Pácsa, Dóka D. (Domonics 59.), Steklács, Káli, István, László (Hoffmann 79.), Tóth K., Szabó Á. (Varga 90.), Holecz. Edző: Bagi Gábor

Gól: Kovács P. az 56., Bashiri a 67., Farkas a 80., illetve Káli a 13., 24., Pácsa a 21., Tóth K. a 39. percben.

Sárga lap: Malecz az 52., Kovács P. a 60., Katona a 64., Fekete a 86., illetve Holecz a 27., István az 59., Steklács a 81. percben.

Csordás Csaba: – Változatos, jó mérkőzést játszottunk a Tiszakécskével. A mai találkozón két arcát mutatta meg a csapat. Az első félidőben a nagyon negatívat, a másodikban pedig a legszebbet, az volt az érzésem, ha egy kicsivel tovább tart a mérkőzés, akár győzni is tudtunk volna. A meccs annyit adott nekünk, amennyi energiát belefektettünk. Nem kellett volna egy egész félidőt adni az ellenfélnek.

Bagi Gábor: – Két ellentétes félidőt láthatott a kerekegyházi közönség. A nagyon küzdelmes mérkőzésen végre mi kaptuk el jobban a fonalat, és ennek köszönhetően sikerült megnyernünk ezt a nem hétköznapi meccset. Gratulálok a csapatomnak a három pont megszerzéséhez, megyünk tovább.

FADDIKORR-Kiskunhalas–Lajosmizsei VLC 1–1 (1–0)

Kiskunhalas, 180 néző, vezette: Allaga Iván (Pataki Győző, Csovcsics Róbert).

Kiskunhalas: Faddi – Fenyvesi (Tóth Á. 64.), Peic, Gyenizs T., Honfi B. (Sutka 83.), Döbrentei (Pocsai 75.), Ács, Fodor, Agócs, Dordevic (Tóth I. 46.), Gyenizse B. (Hofni D. 55.). Edző: Agócs Zoltán.

Lajosmizse: Lord – Orlov, Fekete, Kenderes (Bán 46.), Palotai, Borsos (Kovács J. 46.), Halasi, Kiss L., Malik, Rapi, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Dordevic a 27., illetve Halasi a 73. percben.

Sárga lap: Honfi B. a 31., Gyenizse T. a 43., Fenyvesi az 55., ill. Kiss L. a 14., Bán a 60. percben.

Agócs Zoltán: – A mérkőzés kilencven percében a Lajosmizse végig nagy energiákat fektetett be a három pont megszerzése érdekében. Ennek ellenére az első játékrészben sikerült egy szép támadás végén gólt szereznünk. A második félidőben teljesen a kapunk elé szorítottak bennünket, ritkán jutottunk át az ellenfelünk térfelére. Ettől függetlenül nekünk ez az egy pont is nagyon nagy sikernek számít. Bízom a folytatásban, és abban is, hogy a hátralévő fordulókban tudunk mások ellen is pontot szerezni. Szeretnénk sikeresek lenni, és szeretnénk azt is megmutatni, hogy győzni is tudunk. Az egy pontnak nagyon örülök, a kettő elvesztett miatt viszont szomorú vagyok.

Árva Zsolt: – A kiskunhalasiak betartották azt, amit az edzőjük előzetesen nyilatkozott, mert körömszakadtáig küzdöttek. Számunkra keserűség az, hogy kilencvenhárom percig szinte csúsztak, másztak a pályán, de egy kontrával, már az első félidőben sikerült nekik gólt szerezni. A második félidőben változtattunk a játékunkon, egyértelműen mi domináltunk, de a helyzeteinkből csak egyet sikerült gólra váltani. Gratulálok a Halasnak az egy pont megszerzéséhez, mert nagyon sokat tettek ezért.

Kecskeméti LC–Szabadszállási SE 1–5 (0–1)

Kecskemét, 160 néző, vezette: Sebestyén László (Apró Ferenc, Rosta Kevin).

Kecskeméti LC: Berta – Csordás, Balázs, S. Juhász (Győri 26.), Varga Mihály, Patvaros, Szűcs, Tóth K., Kőrös, Bozsik, Maczelka (Keresztes 80.). Edző: Nagy Lajos

Szabadszállás: Nagy R. – Lajos (Zsíros M. 81.), Pandur, Gavula (Bajusz 70.), Varga Milán, Kotliár (Boldizsár 80.), Hegedűs, Golovics, Gáspár (Mnárkus 81.), Kiss Sz. (Máruska 55.), Zsíros Á. Edző: Horváth Péter

Gól: Hegedűs (öngól) az 57. percben, illetve Varga Milán a 29., 55., Gáspár a 75., Lajos a 80., Zsíros M. a 85. percben.

Sárga lap: Győri a 38. percben.

Nagy Lajos: – Gratulálok a Szabadszállásnak, megérdemelten nyerte meg ezt a találkozót. A sok hiányzót, akik sérülés és egyéb okok miatt hiányoztak a csapatomból, ma nem tudtuk megfelelően pótolni. Úgy érzem, hogy 2–1-ig jól tartottuk magunkat, utána azonban az ellenfelünk fölénk nőtt, és megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Hat gólt lőttünk, igaz, hogy abból a hatból karitatív módon egyet a saját kapunkba. Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, még ilyen arányban is. Pedig az első félidő nem így indult, mert egy szervezett, harcos csapattal találtuk szembe magunkat, amelynek a védelmét nagyon sokáig nem tudtunk feltörni. Az első gólunk aztán minket megnyugtatott, ugyanakkor a kecskemétieket azonban nem törte le, ők továbbra is lelkesen és szívósan védekeztek. Amikor aztán a második játékrészben az eredménykényszer miatt kitámadtak, mi sorban szórtuk nekik a gólokat.

Megye II., Déli csoport

Bácsborsód–Mélykút 0–1 (0–0)

Bácsborsód, 150 néző, vezette: Minda Róbert (Fülöp József, Szabó Ferenc).

Bácsborsód: Rauf – Török, Popán, Balogh (Merkler 61.), Lovászi, Aladics, Tesic, Ljubojcic, Jaramazovic, Török, Mihalics. Edző: Varga Zsolt

Mélykút: Maráczi – Geleta (Papp 65.), Vörös, Zentay, Gyetvai (Facskó 38.), Snyehola (Puczi 38.), Szabó K., Sztánkó (Kiss 70.), Vukovits, Boldizsár, Horváth Z. (Agócs 77.). Edző: Bényi József

Gólszerző: Puczi 60.

Megye II. Északi csoport

Kunszállás–Kiskunfélegyházi HTK II. 1–1 (1–1)

Kunszállás, 80 néző, vezette: Rabi József (Golovics Attila, Maron Renáta).

Kunszállás: Cseh A. – Fekete (Pálnok 15.), Polyák, Vin­cze, Hatvani, Szalai (Kertész G. 91.), Kertész Á., Jókai, Rádi, Balasi, Ficsór (Kádár 75.). Játékos-edző: Kertész Gábor.

KHTK II.: Magyar – Keresztesi, Bábi (Beregszászi 32.), Valkovics, Kadosa, Szab ó T. (Cseh D. 70.), Makány, Szabó A., Szalai, Polgár, Zs. Juhász (Páli 83.) Edző: Lapsánszki Tamás.

Gólszerző: Polyák 50., ill. Vincze (öngól 28.). Kiállítva: Szabó A. 83.

Solti FC–Vasutas SK 11–2 (7–1)

Solt, 150 néző, vezette: Stefánovits Gábor (Grécs Bettina, Kasi Csaba).

Solt: Kovács Á. – Princz, Mészáros (Lázár P. 70.), Bencze (Gulyás 46.), Nitsch, Pribék, Tóth A., Szement (Lázár N. 70.), Cislo, Biro, Galkó (Korsós 70.). Edző: Kerekes Béla.

Vasutas SK: Kovács L. – Vízhányó, Pánczél, Kovács G., Virág, Seres, Retkes, Makula (Németh 24.), Kertesi, Óvári, Musák. Edző: Grósz Gábor.

Gólszerző: Mészáros 15., 40., Tóth A. 19., 23., 67., Biro 35., Bencze 40., Szement 45., 65., Pribék 52., Princz 57., ill. Németh 44., Seres 77.

Kiskunmajsa–Tiszaalpár 9–0 (3–0)

Kiskunmajsa, 150 néző, vezette: Papp Gergely (Szabó Gábor, Nagy Dávid).

Kiskunmajsa: Kovács K. (Juhász 83.) – Maconka, Nagy G. (Szőke 76.), Szikora, Boros, Bognár, Horváth Zs. (Gera 55.), Gilicze, Rádóczi, Csikós (Kis-Szabó 69.), Plavsic. Edző: Kószó László.

Tiszaalpár: Verebélyi – Kása (Vass 46.), Murányi, Palásti, Surányi, Szöllősi, Nemes (Németh 69.), Pásztor, Török (Barcsa 81.), Gyenes (Bárdos 61.), Utasi. Edző: Kádár Tibor.

Gólszerző: Boros 7., 60., Rádóczi 12., 67., Szikora 16., 54., 90., Gilicze 82., Bognár 85. Kiállítva: Murányi 89.

Izsák–Pálmonostora 2–6 (0–3)

Izsák, 100 néző, vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Bánáti Adrián).

Izsáki Sárfehér SE: Szabó V. – Panyik (Tóth J. 38.), Ló­czi, Seregély, Gréczi (Vízteleki 85.), Suba, Tóth M., Rádi (Prikidánovics 46.), Csomor, Tapodi (Duráncsik 46.), Ungpr L. (Mátyás 67.). Edző: Ungor Pál.

Pálmonostora SE: Mindák – Récsei, Bánfi (Czombos 71.), Ruzsinszki, Bárkányi, Torbavecz, Barta, Bosánszki, Varga, Szabovik, Nagy. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Gólszerző: Duráncsik 70., Prikidánovics 73., ill. Varga 5., Szabovik 28., 53., 54., 90., Nagy 38.