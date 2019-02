Gólszegény mérkőzésen Kovács József mesterhármasa döntött

A futsal NB II. Keleti csoportjában a múlt héten a helyét a rájátszásban bebiztosító kecskeméti futsalosok a 9. helyen álló MVFC Berettyóújfalut fogadták, és küzdelmes mérkőzésen itthon tartották a pontokat.

Már csak öt perc volt hátra az első félidőből, amikor még mindig nem esett gól. Szervezetten védekezett a vendégcsapat, de nem csak védekezett, amint lehetőségük adódott, villámgyors kontrákkal veszélyeztettek, például az 5. percben Kardos, aki egy ellopott labdával iramodott meg, középről spiccel hatalmas lövést eresztett meg, labdája azonban mellé suhant. A 11. percben Nagy Bence hibáját követően Dobosi indulhatott el a vendég kapu felé, tíz méterről irtózatos bombát eresztett meg, a labda azonban a bal felső sarok helyett a lécre vágódott. Két percre ráő Sallai lábára varázsolták a labdát, lövését azonban Tihanyi védte, akárcsak Tombácz Kardos léc alá tartó löketét. Koós Károly, a hazaiak mestere ebben az időszakban elsősorban a rossz hazai passzok miatt bosszankodott. A 15. percben aztán megtört a jég, Szabó Szabolcs szabadrúgásból pörkölte a labdát a jobb sarokba, 1–0. Örülni nem volt idő,a középkezdés után Nagy D. lőtte a hatosra betörő Mogára a labdát, amely Moga testéről a bal felsőbe pattant, 1–1. A szünetig újabb gól nem született, pedig ziccerek adódtak mindkét oldalon.

A második játékrészben egy perccel a kezdés után Dobosi lövését majd Sallai érintését követően Kovács J. csapott le vércseként a labdára, és egy fordulás után hat méterről kilőtte a jobb alsót, 2–1. Ismét majd tizenöt perces gólszünet következett, de egyáltalán nem volt unalmas a meccs, kiélezett, férfias küzdelem folyt, hazai részről főként Szabó Szabolcs lőtte körbe a lőlapot, a kapuba azonban nem talált be. A futsal átlaghoz képest sok volt a szabálytalanság, a faultokon azonban látszott, hogy nem alattomosság, hanem a túlzott akarás szülte őket. A 35. percben aztán újra Kovács József fordult be a labdával, és balról, hét méterről, ballal tüzelt laposan a hosszú sarokba, 3–1. Ezt követően az utolsó öt percre kijött öt a négy elleni játékra a Berettyóújfalu, gólt azonban a hazaiak szereztek, Dobosi lopott labdát, Kovács Józsefhez passzolt, aki közelről a hálóba bombázva beállította a mesterhármasát, 4–1.

– Lélektanilag nehéz feladat volt fenntartani a harci tüzet a srácokat azok után, hogy a múlt héten sikerült bebizosítanunk a helyünket a felsőházi rájátszásban, ugyanis az volt az érzésem, hogy talán túlságosan is megnyugodtunk ettől. Ráadásul az ellenfelünk a Berettyóújfalu volt. Az első csapatuk a magyar futsal meghatározó klubja, így aztán a második csapatuk is tudatos és jó munkát végez. Lehetett látni, hogy tudatosan visszaálltak, mélyen védekeztek, és egy ilyen fölállást megbontani nem egyszerű. Akkor lett volna egyszerűbb, ha az első félidőben adódó helyzeteinkből gólokat tudunk szerezni, ehelyett gólra gólt kaptunk, már nem is először, ami bosszantó, ahogy az is, hogy ismertük azt a figurát, mégis megettük. Ez tehát bosszantó volt, de a második félidőben már taktikusan, sokkal jobban játszottunk, akkor is jöttek a helyzetek, és szerencsére a gólok is.

ScoreGoal Kecskeméti FC–MVFC Berettyóújfalu 4–1 (1–1)

Kecskemét, 250 néző, vezette: Borbás, Minda.

KFC: Tombácz – Sallai, Kovács J., Bánóczki, Dobosi. Csere: Szabó Sz., Daróczi, Márk, Deák, Marozsi. Edző: Koós Károly.

MVFC: Tihanyi – Nagy B., Békési, Moga, Nagy D. Csere: Nagy I., Tusz, Nagy S., Kardos, Jancsó, Tóth S., Csordás. Edző: Szitkó Róbert.

Gól: Szabó Sz. 15., Kovács J. 21., 35., 38., illetve Moga 15. perc.

Sárga: Kovács J. 29., ill. Moga 35., Tihanyi 36.