Gólerős csatár érkezett Kecskemétre

Újabb játékossal bővült a KTE HUFBAU kerete, Tóth Barna személyében 198 centiméter magas, gólerős csatárt igazolt a klub.

Tóth Barna Gödöllőn kezdett el futballozni, majd az UTE és a Honvéd színeiben pallérozódott az utánpótlásban, a kispestiek színeiben az NB III-ban is bemutatkozott, míg Újpesten Ligakupa meccs jutott neki. A 2015/2016-os szezonban az NB II-es Vácnál is bizonyíthatott, 12 meccsen 2 gólt jegyezett. A 2016/2017-es szezonban 15 gólt lőtt a kispesti tartalékok színeiben az NB III-ban, majd Siófokon és Monoron játszott egy évvel később, a Pest megyeiek színeiben 14 találkozón 9 gólt jegyzett és bajnoki címet ünnepelt a harmadosztályban. A feljutás után 37 meccsen 14-szer talált be a másodosztályban, majd a Nyíregyháza és a Haladás színeiben 19 mérkőzésen 5 találatot jegyzett. A 2020/2021-es bajnokságot Szombathelyen kezdte, majd Ajkán fejezte be, 33 mérkőzésen 8 gólig jutott.

– A Kecskemét az utóbbi években már többször is megkeresett, de most, az NB II-es tagság kivívásával érkezett el az idő arra, hogy egymás tenyerébe csapjunk. Egy szép tervekkel rendelkező klubhoz érkeztem meg, nagy lehetőséget látok benne. A célom az, hogy stabil játékosként egyénileg és csapatként is sikereket érhessek el. Minél többet szeretnék játszani, ami remélhetőleg gólokban is megmutatkozik majd. Ami a klubot illeti, idén stabil középcsapattá szeretnénk válni, amire aztán a jövőben tudunk építeni, és akár meghatározó csapattá válni ebben az osztályban – mondta Tóth Barna.