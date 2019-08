Gól nélküli első félidő után három kereki játékos nyolcat rúgott

Hajtós, de kiegyensúlyozott első félidő után elképesztő gólfesztivált rendezett a Kerekegyházi SE a megyei első osztályú a labdarúgó bajnokság 3. fordulójában a Kecel vendéglátójaként, és ezzel a győzelmével a vasárnapi eredményektől függetlenül előre lépett a második helyre.

Nagy lendülettel kezdett a Kerek, a 4. percben Gavula tört előre a jobb oldalon, éles szögből bal külsővel próbálta a kifutó Eifert mellett elpörgetni a labdát, a keceli hálóőr a helyén volt. Két percre rá Kis Richárd tört be ugyanott, ő levitte az alapvonalig, veszélyes beadását azonban kifejelték a keceli védők. A 11. percben Gavula lőtt jobbról, éles szögből, nyolc méterről, Eifert bravúrral hárított.

Három helyzetet is kidolgozott tehát az első negyedórában a hazai gárda, ennek ellenére a Kecel egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, a vendégek igyekeztek mielőbb akklimatizálódni a számukra szokatlanul kis pályához, és minél tovább tartani a labdát. A 20. percben Nagy Norbert ívelt be egy szabadrúgást az oldalvonal mellől, Gavula pörgette kapura a labdát, a keceli hálóőr ezúttal is menteni tudott. A sok apró hazai helyzet dacára kiegyensúlyozott volt a meccs. A 40. percben Kovács Péter varázsolta be magát egy remek csellel a 16-os előterébe, 18 méterről lőtt, középre tartó labdáját azonban Eifert hárította. Egy percre rá először került helyzetbe a Kecel, Bajnok tette ki a labdát balra Vatának, ő be is tört a 16-oson belülre, de a hazai hátvédek időben szerelték. Egy percre rá a hazai Száz tört be egy remek csellel a 16-oson belülre, majd balról, nyolc méterről, éles szögből hatalmas bombát eresztett meg, a jobb felsőbe tartó labdát Eifert bravúrral védte. A 43. percben dolgozták ki a legnagyobb helyzetet a hazaiak, akkor Gavula tört előre a jobb oldalon, jobbról leadott lövése azonban elsuhant a hosszú sarok mellett, ami azt jelentette, hogy az első félidőben nem született gól.

Annak a kereki szurkolónak, aki a szünetben amiatt aggódott, hogy a sok kihagyott helyzet megbosszulja magát, csak a 49. percig volt oka a tépelődésre. Akkor egy szabadrúgást követően a szünetben csereként beállt Bashirihoz került a labda, ő bal oldalról középre passzolt, Kovács Péter levehette a labdát, megnézhette magának a kaput, és a tájékozódást követően laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0. Az 54. percben a vendég Bányai küldött meg egy szabadrúgást harmincról, középről, Házi biztosan védett. Érezhetően igyekezett mielőbb egyenlíteni a Kecel. Ezt követően Farkas István próbálkozott kétszer is nagy bombával, Eifert mindkét alkalommal a helyén volt. A 64. percben szabadrúgáshoz jutott a bal oldalon, az oldalvonal mellett, a kerek i kispad előtt a hazai gárda. Kovács Páter állt a labda mögé, és jó harminc méterről óriási gólt tekert a hosszú alsó sarokba, 2–0. A kezdés után azonnal a hazaiak vezettek egy kontrát, Bashiri került helyzetbe, ott bemutatta a lassan már védjegyévé váló higgadt lövőcselt, tényleges kapura lövését Eifert hatalmas bravúrral hárította. A 67. percben egy nagy vendégbedobást követően a hazaiak fejjel szabadítottak fel, a labda Bányai elé szállt, aki középről, 18 méterről, kapásból óriási bombát eresztett meg, labdája a jobb kapufáról pattant vissza. A kipattanóból egy védő azonnal Bashirit indította, aki a félpályánál kapta a labdát, majd végigszlalomozott a keceli védelmen, és közelről a kapu jobb oldalába helyezett, 3–0.

A gól után vastaps fogadta a csereként beálló játékos-edzőt, Csordás Csabát. A 73. percben Kovács Péter ismét betalált. Akkor a jobb oldalon vitte el több védő mellett a labdát, és helyezett éles szögből a hosszú sarokba, 4–0. A Kecelt dicséri, hogy ekkor sem adták fel, igyekeztek legalább szépíteni. De hiába, egyrészt Sendula Péter megkapta a második sárgáját, így megfogyatkoztak a vendégek, ráadásul a hazai előny is tovább nőtt. A 76. percben afféle déja vu érzése támadhatott azoknak, akik látták az NB I-be feljutott KTE meccseit. Farkas István ívelt szabadrúgásból balról, a felezővonal közeléből a kapu elé, Csordás pedig előrevetődve fejelt a hosszú sarokra, labdája a kapufáról vágódott a hálóba, 5–0. A 81. percben egy vendég kontra végén Bajnok lőhetett balról, éles szögből, de a kapufát találta el. Nem sokat tévedett, az ellentámadás végén azonban Csordás Csaba semennyit sem: középről helyezett Eifert kapujának a bal alsó sarkába, 6–0. A 87. percben egy jobb oldali bepasszt követően Kovács Péter helyezhetett közelről a hálóba, megszerezve saját maga negyedik, a csapata hetedik gólját. A mérkőzés utolsó percében Bashirit buktatták a keceli védők a 16-oson belül. A sértett állt a labda mögé, és higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett, 8–0. A játékvezető lefújta a mérkőzést.

A sokáig becsülettel küzdő keceliek a lefújást követően nem is nagyon értették, mi történt velük, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy alighanem a hazaiak se fogták föl azonnal, hogy mekkorát játszottak a második félidőben.

Kerekegyházi SE–Kecel FC 8–0 (0–0)

Kerekegyháza, 300 néző, vezette: Polyák Attila (Markó László, Lichtenberger István)

Kerekegyháza: Házi – Farkas, Nagy N. (Bashiri 46.), Treiber, Kis R. (Kovács S. 77.), Malik (Sörös 62.), Gavula (Csordás 72.), Kemenczés, Szász, Kovács P., Gáspár (Malecz 77.). Játékos-edző: Csordás Csaba.

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata, Krahulecz, Mindszenti, Sendula P., Bajnok (Liska 86.), Csanádi, Bányai (Ruff 80.), Sendula J., Herczeg P. Edző: Szabó Attila.

Sárga lap: Gavula 31., Nagy N. 45., illetve Horváth Á. 26., Bányai 60. perc. Kiállítva: Sendula Péter a 75. percben.

Gól: Kovács Péter 49., 64., 73., 87., Bashiri 68., 90., Csordás 76., 84. perc.