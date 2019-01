Gohér Mihály, a Piroska Szörp Kecskeméti ES versenyzője kupagyőztes lett

Gohér Mihály, a Piroska Szörp Kecskeméti ES versenyzője az U19-es mezőnyben megnyerte a cyclocross Magyar Kupa-sorozatot. A hírös városi bringás ezzel a diadallal az országúti után egy másik szakágban is beírta magát a magyar kerékpáros történelembe.

A kecskeméti bringások, legyenek sportolók vagy hobbisták, télen sem állnak meg. Ez egyrészt köszönhető a helyi szervezésű rendezvényeknek, másrészt, hogy edzettségük és kvalitásaik alapján ott a helyük az országos versenyeken is.

A legnagyobb megmérettetés a téli időszakban a nyolc fordulóból álló Cyclocross Magyar Kupa-sorozat, mely nyolc különböző városban (évek óta Kecskeméten is), különféle nehézségű pályákon várja a legelszántabb bringásokat. Évről évre egyre több hírös városi kerékpáros vesz részt ezeken az embert próbáló viadalokon, közülük is kiemelkedik Gohér Mihály, aki az országúti szakágban is a Piroska Szörp Kecskeméti ES legkiemelkedőbb versenyzője, és most megmutatta, hogy terepen sincs ez másképp.

A Magyar Kupa első fordulójában, Kamaraerdőn bronzérmes lett, majd Szekszárdon már a dobogó legfelső fokára állhatott. A kazincbarcikai második hely után következett a negyedik forduló, aminek Kecskemét adott otthont. Gohér Mihály már a verseny elején hatalmas előnyre tett szert, messze elhúzott a mezőnytől, azonban egy szerencsétlen bukásnak köszönhetően fel kellett adnia a küzdelmet. A folytatásban még nagyobb lendülettel vetette bele magát a sorozatba: a kőbányai első, a várgesztesi harmadik hely, majd a budapesti aranyérem után az i-re a pontot az utolsó fordulóban tette fel. A váci derbi első helyezése már a kupagyőzelmet jelentette számára az U19-es mezőnyben.

– Misi a sorozat második felére túlnőtt a mezőnyön. Sokat dolgoztunk azon, hogy mentálisan megfelelő állapotban legyen, illetve a bringáján megtaláljuk a megfelelő beállításokat, és légnyomásban is megtaláljuk a megfelelő beállítást, de végül siker koronázta a munkánkat. Misi ezzel a hozzáállással, tudással és tapasztalattal a tavasszal kezdődő országúti idényben is maradandót alkothat az U19-es kategóriában – mondta Sáfár Tamás, Gohér Mihály edzője, a Piroska Szörp Kecskeméti ES elnöke az elsosor.com portálnak.

