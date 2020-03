Gázolt hazai pályán a Vadkert

A hétvégén a megyei első osztályban a 18., a megyei másodosztályban pedig a 15., azaz az első tavaszi forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok.

A megye egyben vasárnap három, a megye kettőben pedig nyolc mérkőzést játszottak le.

Soltvadkerti TE–Kalocsai FC 5–1

Soltvadkert, 150 néző, vezette: Béleczki László (Fülöp József, Erdélyi Ádám)

STE: Eifert – Rózsa, Dobosi, Tóth Á. (Burszki 80.), Frei, Radics, Geleta, Márki, Molnár (Pekker 54.), Szabó Sz. (Rimár 69.), Szalai. Edző: Marton István

Kalocsa: Pámer – Farkas Sz. (Mátyás 60.), Zorván (Matos B. 64.), Pandúr (Farkas Z. 46.), Matos M., Dostyicza, Follárdt, Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Tóth L. Edző: Kohány Balázs.

Gól: Szabó Sz. 12., 38., 56., Márki 60., Geleta 66., ill. Dostyicza 47. perc.

Sárga lap: Szabó Sz. 45., Pekker 74., ill. Dostyicza 66., Lakatos-Lengyel 74. perc.

Ifjúsági eredmény: 2–1

Marton István: – Nagyon jól futballozott a csapat, a két meccs eredménye alapján benne volt ez a győzelem. A Kalocsának szinte nem volt helyzete, mi szinte az összes helyzetünket berúgtuk, úgyhogy nagyarányú, megérdemelt győzelmet arattunk. Amit kaptunk, az talán a játékos élete gólja volt, azt nem lehetett hárítani, de gyorsan reagáltunk rá és újra a mi kezünkben volt a mérkőzés. Óriási csapatmunka eredménye a győzelmünk.

Kohány Balázs: – Súlyos vereséget szenvedtünk. Sajnos rossz hozzáállással kezdtük a mérkőzést, pedig a múlt heti vereség után készültünk arra, hogy visszatérjünk az útra, amelyen jártunk. Csődöt mondott a csapat az első félidőben, óriási hibák előzték meg a gólokat. A másodikban más mentalitással léptünk pályára, mindjárt a félidő elején sikerült szépítenünk, aztán újabb érthetetlen hibák következtek, melyek vége lett ez a súlyos vereség. Dolgozni kell tovább és jövő héten javítani. A keretünk szűk, nem nagyon tudunk módosítani, még keményebben fogunk edzeni.

Kecel FC–Kerekegyházi SE 2–3 (2–1)

Kecel, 200 néző, v.: Allaga (Keresztes, Bányai)

Kecel: Gerner – Horváth Á. (Herczeg R. 66.), Bányai, Nna nna, Doszpod, Sendula P., Bajnok, Csáki, Kasza (Csanádi 66.), Brindza (Bleszák 56.), Sendula J. Edző: Márton Zsolt.

Kerekegyháza: Piránszki – Treiber, Sallai, Bashiri (Kasztel 73.), Kemenczés, Sörös, Gáspár, Boronkay, Szász, Kovács P., Supka (Kunsági 91.)

Edző: Komonyi Gábor.

Gól: Brindza 26., Sendula J. 35., illetve Kovács Péter 22., 74., Treiber 59.

Sárga lap: Brindza 37., Sendula J. 50., Horváth Á. 58., Bleszák 90., ill. Kovács P. 22., Gáspár 67.

Márton Zsolt: – Nagyon jól játszottunk az első félidőben, gólokat is szereztünk. A szünetben azonban mondtam a csapatnak: ez a meccs még nincs megnyerve és toljuk ki a védekezésünket. Két egyéni hibából azután gyorsan egyenlítettek a vendégek, mi pedig nem találtuk a ritmust. Sőt, adtunk egy gólpasszt a kerekegyháziaknak, akik éltek a lehetőséggel és összességben megérdemelten nyertek.

Komonyi Gábor: – A pálya mély talaja miatt ezúttal más taktikával kezdtünk, melyben nem a játék szépsége dominált. Nem mindig sikerül a célfocit megvalósítani és a helyezkedési hibáink miatt hátrányba kerültünk. A szünetben rendet kellett tenni a fejekben. A második játékrészben többet futottunk, letámadtuk az ellenfelet és alig negyedóra alatt egyenlítettünk. Később belőttük a győztes gólt is, miközben sok helyzetet alakítottunk ki. Dicséret illeti a csapatom azért az akaratért és küzdőszellemért, amit a szünet után mutatott. Jól indítottuk a tavaszt, két fontos győzelmet arattunk. Most egy nehezebb széria következik.

Már közölt eredmények: Szabadszállás–Jánoshalma 2–2, KLC–Harta 2–3, Duna Aszfalt II.–KHTK 5–3.

Kiskőrösi–Bácsalmás 0–0

Kiskőrös, 240 néző, v.: Rabi (Borbényi, Szabó)

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Kapus, Pintyi, Salami (Dunai 59.), Nagy A., Petrovics, Simon, Mokrickij, Vajda, Geiger (Amin 69.).

Edző: Miskovicz Bálint

Bácsalmás: Piegel – Kaszás, Kemény, Vida, Ikotic, Szádeczky, Vuckovic, Sőreg, Velez (Figura 82.), Rajcsányi, Hajrulovic.

Edző: Vojnics Zelics Szasa

Sárga lap: Geiger 35., Simon 42., Madácsi 58., ill. Szádeczky 17., Vojnics 45. Kaszás 65., Vida 74.

Ifjúsági eredmény: 0–1

Miskovicz Bálint: – A csapattal nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, rengetegszer kerültünk az ellenfél védelme mögé, de nagyon rossz döntéseket hoztunk. A játékvezetéssel sem vagyok elégedett, egy teljesen jogos tizenegyest kérek számon a bírón, valamint egy szabályos gólt rúgtunk, amit az egyes számú asszisztens belengetett lesnek. A mi helyzetünkben minden pontra égetően szükség lenne ahhoz, hogy elinduljunk felfelé. Remélem, hogy lesz ez még jobb is, a hibáinkból pedig tanulunk.

Vojnics Zelics Szasa: – Nagyon nehéz meccs volt, nagyon akartunk nyerni. Nem akarok külön a bíróval foglalkozni, de olyat láttam a játékvezetéssel kapcsolatban, amit még soha életemben és ez mindkét oldal számára hozott döntéseire érvényes. Veszélyesek voltunk, volt egy százszázalékos ziccerünk, amit nem rúgtunk be, aztán a Kőrösnek is volt helyzete, amit nem értékesített, így összességében reális a végeredmény. Gratulálok a srácoknak, mert a hozzáállásuk nagyon jó, ilyen volt már múlt héten is és ha ez kitart, akkor elkezdhetjük a pontokat is összeszedni.

Mélykút–Hajós 3–0 (3–0)

Mélykút, 130 néző. Vezette: Sebestyén (Biber, Géró)

Mélykút: Fekete – Sánta, Vörös, Zentay (Agócs), Gyetvai, Bogdán (Boldizsár), Szabó K., Illés (Facskó), Kovács M. (Geleta), Horváth Z. (Matus), Papp.

Edző: Bényi József

Hajósi FC: Maráczi Á. – Gyöngy, Pechtinger (Ligetfalvi), Szarvas, Várszegi, Rácz (Csuppor), Vágó, Schindler (Alföldi), Kákonyi, Gyurkits, Varga D. (Zsemberi).

Edző: Gínál Gábor

Gól: Horváth 25., Illés 27., Gyetvai 45.

Dunagyöngye–Hercegszántó 2–0 (1–0)

Szeremle 100 néző. Vezette: Vörös G. (Juhász A., Fülöp J.)

Dunagyöngye: Kollár – Bölcskei (Elek), Hegyi R., Rácz (Dudás), Újházi, Farkas D., Kudella, Hegyi D., Holczer (Császár), Feidt, Orsós. Edző: Szombati József

Hercegszántó: Tamási – Kasznai, Lippai, Bjelán, Farkas Á., Mijatovic, Vörös, Komán, Valkai (Farkas Z.), Tóth G., Mészáros.

Edző: Szilágyi János

Gól: Holczer 42., Feidt 78.

Ifjúsági eredmény: 7–1

Érsekcsanád–Sükösd 3–4 (0–3)

Érsekcsanád, 150 néző. Vezette: Holczimmer, (Berger, Kiss L.)

Érsekcsanád: Radics – Schultz, Popán, Szabó J. (Töttös), Büte, Taba Z. (Nagy Z.), Radics (Mucsi), Töttös, Szarka, Neszvecskó, Novotnik F. Edző: Vörös Dávid

Sükösd: Gajári – Lógó, Tamás (Nagy), Hangya (Ferenczi), Ruff, Pesti (Szabó D.), Matity (Csordás), Végh, Tallér, Rozsi, Szabó P. Edző: Zsók József

Gól: Mucsi 47., Popán 55., Töttös 90., ill. Tallér 17., Pesti 35., Végh 39., 63.

Ifjúsági eredmény: 5–0

Nemesnádudvar–Bácsborsód 2–0 (0–0)

Nemesnádudvar, 200 néző. Vezette: Vén (Korsós, Sáfrán)

Nemesnádudvar: Wittmann – Simon, Kákonyi, Vinter Z., Nébl K., Vinter B. (Keresturi Tamás), Nébl M. (Fejes), Varga, Schmidt (Keresuri Timót), Harsányi (Sziegl), Jagicza (Szalai). Edző: Simon István

Bácsborsód: Rauf – Kmec, Tóth M., Lovászi, Aladics, Tesic, Merkler (Mihalics), Rothpflug, Ljubojcic (Tóth T.), Jaramazovic, Salamon.

Edző: Varga Zsolt

Gólszerző: Keresturi Timót 88., Sziegl 92.

Ifjúsági eredmény: 1–4

Dusnok–Tompa 5–1 (2–0)

Dusnok, 150 néző. Vezette: Polyák (Aradi, Lichtenberger)

Dusnok: Bakula – Jagicza, Mindszenti, Bolvári Z. (Ronyecz), Kristály (Pécsi), Somogyi (Csobolya), Bolvári D., Wachtler, Hodován, Simonits T. (Báló), Rónai.

Játékos-edző: Báló Ferenc

Tompa: Farkas – Andróczki, Prentel, Mucsi, Kátai (Kovács Á.), Vojnoic, Miklós-Balog (Nagy-Kálózi), Fülöp, Bélavári (Veszelinov), Szakál, Kazi.

Edző: Dilics Joszip

Gól: Mindszenti 26., Bolvári D. 28., Rónai 65., 69., Jagicza 73., ill. Miklós-Balog 51.

Ifjúsági eredmény: 3–8

Már közölt eredmények: Kunbaja–Borota 1–2, Géderlak–Baja 3–5.

SC Hírös-ÉP–Tiszaalpár 4–1 (0–1)

Kecskemét, 100 néző. Vezette: Tóth Csaba (Nagy N., Becze)

SC Hírös-ÉP: Borbély – Lóczi, Forgó, Kovrig, Maczelka, Lantos, Kitl, Tóth R. (Farkas G.), Torbavecz (Sallai), Botos (Kövecs), Horváth T. (Vinczellér).

Játékos-edző: Kovrig Ákos

Tiszaalpár: Verebélyi – Farkas N. (Surányi), Murányi (Fábián), Gaál, Borsi (Fehér), László, Vass (Palásti), Pásztor, Török (Fekete), Szöllősi, Gyenes.

Edző: Kádár Tibor

Gól: Lantos 60., Kovrig 64., Tóth 71., Kitl 79., ill. Gaál 24.

Ifjúsági eredmény: 1–5

Kerekegyháza II.–Kunszállás 2–1 (0–0)

Kerekegyháza, 150 néző. Vezette: Borsos (Hagymási, Szűcs G.)

Kerekegyháza II.: Fekete – Fejes, Szakál (Kulman), Sahin-Tóth, Marosvölgyi (Gazdag A.), Nagy L., Kovács S., Malik, Pécsi (Gazdag Z.), Garaci, Árvai.

Játékos-edző: Gazdag Attila

Kunszállás: Petyarity – Kovács G., Polyák, Vincze, Hatvani, Mizsei, Kertész Á. Jókai, Rádi, Fábián, Ficsór (Trungel).

Edző: Kertész Ádám

Gól: Gazdag A. 51., Sahin-Tóth 72., ill. Polyák 53. Kiállítva: Sahin-Tóth a 77. percben.

Lakitelek–Izsák 6–2 (2–1)

Lakitelek, 130 néző. Vezette: Kaszala (Borbényi, Váczi)

Lakitelek: Varga O. – Kovács M., Seres, Sáfár (Tombácz), Győri, Erős (Kovács M.), Subicz, Huber, Illés (Tamásy K.), Kasza (Kovács L.), Harabula (Burka).

Játékos-edző: Seres Zsolt

Izsáki Sárfehér: Varga T. – Petrányi, Mihály, Teklovics, Utasi, Baráté, Gréczi, Csordás, Marcsó (Tompai), Csomor (Vig), Kovács Z. Edző: Ungár Pál

Gólszerző: Huber 30., 69., Harabula 47., Győri 72., Seres 83., Tombácz 86., ill. Teklovics 43., Baráté 52.

Ifjúsági Eredmény: 6–2

Már közölt eredmények: Pálmonostora–Nyárlőrinc 2–3, Vasutas SK–Helvécia 3–1.