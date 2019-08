Gálos Roland most vébére készül

Gálos Roland, a bajai Felsővárosi Mogyi SE ökölvívója számára nem telik tétlenül a nyár. Súlycsoportot váltott, a 10. Kőszegi Ostrom Kupán a válogatott keret­tagságért harcolt, és az őszi vébére készül.

Az a megállapítás, hogy ellentmondásosra sikerült a bajai fiú szereplése a júniusi, minszki Európa Játékokon, alábecslése a tényeknek. Gálos Tamás, a bunyós edzője, édesapja elmondta, hogy egy olyan traumát kiheverni nem lehet, Roland inkább túltette magát rajta. Mint ismeretes, azon a tornán Gálos Rolandot már kihirdették győztesnek a mérkőzése után, s csak később módosították az eredményt. – Az, hogy valakit kihirdessenek négy–egyes pontozással győztesnek, és miután már le is jöttek a versenyzők a ringből, módosítsák az eredményt, enyhén szólva furcsa eljárás. Lehet jóindulatú tévedésnek is minősíteni, de akár másnak is. Az teszi különösen furcsává az esetet, hogy éppen az ő meccsének nem került elő utólag a videója, tehát vissza sem lehet nézni azt a mérkőzést. Ezek azok az ellentmondásos, furcsa és elkeserítő pillanatai az amatőr boksznak, amikor egy-egy bokszoló, ezúttal a fiam elgondolkodik azon, hogy érdemes-e ezért dolgozni, és nem egyszerűbb-e inkább profinak állni. De Roli most már túltette magát rajta, mint ahogy a jelek szerint a súlycsoportváltást is nagyjából megoldottuk.

Régóta benne volt már a levegőben az ökölvívásban az, hogy a tokiói olimpiára a női súlycsoportok számát növelik, emiatt a férfiaknál megszűnt a 49, az 56, a 60 és a 64 kilogrammos súlycsoport. A férfiaknál helyettük lett egy 57 és egy 63 kilogramm.

– Ki-ki eldöntheti, hogy följebb akar menni vagy lejjebb – ecsetelte a lehetőségeket Gálos Tamás. – Rolandnak is választania kellett, nekünk jobb lejjebb menni az 57-be. Roland testsúlya alapból 59 és 61 kilogramm között mozog. Följebb menni értelmetlen lett volna, hiszen oda a 66, 67 kilogrammból fogyasztanak vissza, ráadásul a két-három kiló leadása nem viselte meg túlságosan, bár nem is ment zökkenőmentesen.

Gálos Roland – és több bokszolótársa – számára komoly tétje volt az augusztus elején rendezett 10. Kőszegi Ostrom Kupának. Amellett ugyanis, hogy ez egy rangos nemzetközi rendezvény, az idén ez volt a válogató az új súlycsoportokban. Minden bizonnyal azokat indítják a szeptember eleji jekatyerinburgi vébén, akiknek itt sikerült elnyerniük a szövetségi edző tetszését.

– Egy baj van csak a vébével – fűzte hozzá Gálos Tamás –, hogy sajnos nem számít olimpiai kvalifikációs tornának, de ami még nagyobb baj, hogy kvalifikációs tornából jövőre csak kettő lesz. Más sportágakban, hirtelen a cselgáncs vagy a triatlon jut az eszembe, sok versenyt rendeznek, amelyeken gyűjthetik az olimpikonaspiránsok a pontokat, ökölvívásban azonban januártól májusig mindössze két olyan versenyt fognak szervezni, amelyen az ökölvívók megszerezhetik az olimpiai kvótát – füstölgött a mester.

A kőszegi tornán Gálost találták a súlycsoportjában a legerősebbnek. 57 kilogrammban a verseny első napján a volt felnőtt-Eb-bronzérmes Csóka Nándor bokszolt a Budapesti Honvéd versenyzőjével, Bundovics Istvánnal, aki túl nagy falatnak bizonyult Csóka számára, már az első menetben kiütötte. – A súlycsoporton belüli erőviszonyokat jól mutatja, hogy a fiam ugyanezzel a Bundoviccsal, mondhatni sima mérkőzést vívott. Már az első menet is macska-egér játéknak tűnt. A másodikban aztán először vitt be egy annyira komoly ütést Roland, hogy a mérkőzésvezető meg is állította a meccset, de akkor még ment tovább. Utána aztán úgy telibe verte egy egyenessel, hogy szegény srácnak azonnal bedagadt az orra, ömlött is a vér belőle, és a ringbíró nem engedte tovább a küzdelmet. A kőszegi tornán sikerült tehát bizonyítania, így a következő lépés számára minden bizonnyal a jekatyerinburgi vébé. A jövő héten utazik is a fővárosba, a Madárfészek Akadémiára, ahol a válogatott edzőtáborban fog dolgozni.

A klub másik versenyzője, Zarándó Péter ma indul Tatára, szintén edzőtáborba, amelynek a végén a szerbiai Vrbasba utaznak, ott rendezik ugyanis augusztus 15. és 20. között a második Nemzetek Kupáját, és azon a tornán Péter is indul.