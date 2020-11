Gálázott a Harta ellen a Kerekegyháza

A forduló előtt a 12. helyen tanyázó Kerekegyháza a 7. Hartát fogadta a megyei első osztályú bajnokság 12. fordulójában. Mindkét csapatnak nagy szüksége volt a pontokra, ehhez képest meglepően simán győzött a hazai csapat, amelynek a színeiben Kovács Péter négy gólt szerzett.

Helyzetet még egyik fél sem dolgozott ki a mérkőzésen, a hazai csapat mégis már az elején megszerezte a vezetést. Az 5. percben Gáspár a saját térfeléről olyan remek ütemben emelte a labdát mélységben be, jó negyven méterre a hartai 16-os előterébe, hogy a labdára a lehető legjobb ütemben érkező Katonának egy pattanás után elég volt mindössze egyszer beleérnie labdába ahhoz, hogy a kilépő Pölöskei fölött a kapu bal oldalába emelhessen, 1–0. Hét percre rá megduplázta az előnyét a hazai gárda. Akkor Kapus adott egy labdát a jobb oldalon jó ütemben kilépő Kovács Péternek, Oroszi, a védő, aki tisztázhatott volna, a létező legrosszabb pillanatban csúszott el, Kovács Péter köszönte szépen az ajándékot, rávezette a labdát a kapusra, majd miután farkasszemet nézett vele, nyolc méterről higgadtan a sarokba gurított, 2–0. A 16. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat. Kovács Péter állt a labda mögé, bal felső sarokba tartó bombáját Pölöskei látványos robinzonáddal szögletre mentette. Négy percre rá Bashiri küldött meg egy nagylövést, Pölöskei ezúttal is a helyén volt. Eközben támadgatott a Harta, de igazi veszélyt nem tudtak okozni az előreíveléseikkel. A félidő utolsó percében az egész játékrészben nagyon sokat vállaló és hasznosan játszó Malecz cselezgetett a vendégek 16-osán belül, és miután balra fordult, egy védő rossz ütemben lépett oda, és buktatta, a játékvezető határozottan a 11-es pontra mutatott. Nagy Norbert, a hazai csapatkapitány állt a labda mögé, és a jobbra vetődő Pölöskei mellett a kapu bal oldalába gurított, 3–0, megnyugtatóra növelve csapata előnyét.

Alighogy megkezdődött a második játékrész, máris újra betalált a hazai együttes. Fekete jobbról, az oldalvonal mellől lőtt be egy labdát a vendégek kapuja elé, a 16-osra berepülő Kovács Péter pedig kapásból lőtt a kapu bal oldalába, szépségdíjas gól volt, 4–0. Három percre rá szépített a Harta, a jobb oldalon Danó kapott egy jó ütemű labdát, és a 16-os sarkáról a kiinduló Piránszki mellett higgadtan a kapuba helyezett, 4–1. A vendéggól ellenére ura volt a helyzetnek a hazai csapat, bár a Harta igyekezett tovább faragni a hátrányából. Az 54. percben a vendégek szögletet végezhettek el, a hosszú sarokra átívelt labdát Oroszi küldte kapásból a bal felső sarok fölé. Tíz percre rá Kovács Zsolt a hazai ötösön cselezgetve kereste a helyet a lövéshez az előtte sorfalszerűen záró védők között, Oroszi odalépett, és jobbal kapura pöccintett, labdája a jobb alsó sarok mellett gurult ki a játéktérről. Négy percre rá egy keresztlabdát küldött újra csak Oroszi kapásból az ötös sarkáról a jobb felső sarok fölé. A 73. percben aztán büntettek a hazaiak. Grecu veszített el egy labdát a saját térfelén, Kovács Péter megszerezte, egy csel után a bal oldalon induló Supka elé passzolt, ő néhány méteren át vezette, majd a legjobb ütemben tette vissza Kovácsnak, és ha már kidolgoztak egy sakk-matt helyzetet, Kovács higgadtan be is lőtte középről tíz méterről a kapuba a labdát, 5–1. A 86. percben Pécsi küldött meg egy lövést a Pölöskei kapujára, a labda a védőkről lepattant, és ki más, mint Kovács Péter csapott volna le rá, hogy aztán két csel után higgadtan a bal alsó sarokba lője csapata hatodik, saját maga negyedik gólját, beállítva a 6–1-es végeredményt. Ezen a délutánon ilyen arányban is megérdemelten győzött a Kerekegyháza.

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza vezetőedzője: – Gratulálok a srácoknak, ugyanis ma nem csak a szívüket, lelkét tették ki a pályára, hanem rúgtak hat gólt is, tehát a futball terén is remek teljesítményt nyújtottak. Minden egyes játékosomnak külön-külön is gratulálok, nagyon kellett nekünk ez a győzelem. Hátravan még három forduló, minél több pontot szeretnénk szerezni. Köszönöm a szurkolóknak, hogy ma is szép számban kilátogattak. Bízunk benne, hogy a hátralévő három mérkőzésen is hasonló játékot tudunk nyújtani, ilyen tűzzel és lelkesedéssel, és ilyen játékkal tudunk kirukkolni.

Csehi Tamás, a Harta játékos–edzője: A mai teljesítményünk miatt én szégyellem magam a csapat nevében, mert ez a hozzáállás, produktum nem volt méltó a Harta szintjéhez. Lesznek következményei ennek a közeljövőben, arra fogok törekedni, hogy ez még egyszer ne forduljon elő.

Kerekegyházi SE–Harta SE 6–1 (3–0)

Kerekegyháza, 150 néző, vezette: Tóth Róbert (Farkas Attila, Berger Tibor)

Kerekegyháza: Piránszki – Farkas, Malecz (Szőke 82.), Fekete, Kapus (Sörös 87.), Bashiri (Pécsi 63.), Gáspár, Katona (Supka 76.), Nagy N. (Treiber 76.), Szász, Kovács Péter. Edző: Kovrig Ákos

Harta: Pölöskei – Kővári, Oroszi, Szalánczi, Hamar, Grecu, Marte, Knodel (Bálint 83.), Nagy M., Rideg (Danó 20.), Kovács Zs. (Allgeier 66.).

Gól: Katona az 5., Kovács P. a 12., 46., 73., 86., Nagy N. a 45., illetve Danó a 49. percben.

Sárga lap: Kapus a 19., Kovács P. a 21., Pécsi a 83., illetve Grecu a 41. percben.