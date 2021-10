Gálázott a DEAC ellen a ScoreGoal Kecskemét

Azt a DEAC-ot fogadta a ScoreGoal Kecskemét Futsal pénteken este a futsal NB I. 10. fordulójában, amellyel rendre kiegyenlített, szoros mérkőzéseket szokott vívni. Ezúttal azonban kiszakadt a kecskeméti gólzsák.

Már a legelején megmutatták a kecskemétiek, hogy a hétfői, Aramis elleni hazai vereség csak egy botlás volt, hiszen a középkezdés után Mánya lapos lökete talált utat Krajcsi kapujába, 1–0. Ezután a kecskeméti kapu előterében jutott szabadrúgáshoz a DEAC, és kétszer is nagyot kellett védenie Rigónak. Nagy iramban játszottak a csapatok, hol az egyik, hol a másik oldalon alakult ki nagy lehetőség, valamint kemény belépők is tarkították a játék képét. A félidő derekán aztán egy szögletet követően újabb gólt szerzett az ScoreGoal. Aleksic érkezett jó ütemben, és perdített a hosszúba, 2–0. Hat perccel a szünet előtt Thiago kapufáig jutott, majd a hírös városiak begyűjtötték az ötödik faultjukat is. A 16. percben Aleksicre ívelték a szögletet, aki gyönyörűen találta el a labdát, a debreceni portás tehetetlen volt, 3–0. Nagy erőket mozgósított a vendég gárda, ám szépíteni nem tudtak, így háromgólos hazai vezetés mellett vonultak pihenőre a csapatok.

Hasonlóan indult a második felvonás, mint az első:

Mánya lőtt ismét, ezúttal szabadrúgásból bombázott Krajcsi kapujába rögtön az etap elején, 4–0.

A 23. percben Szentes Bíró megkapta második sárgáját, két percig öt a négy ellen támadhatott a Kecskemét, és Ristic ki is használta az előnyt, 5–0. Két percre rá ismét Ristic villant, és bivalyerős lövéssel pókhálózta ki a bal felső sarkot, 6–0. Nem álltak le az együttesek, pörgős játékot hozott a folytatás is. A 30. minutumban Thiago lőhetett büntetőt, és megszerezte a vendégek első találatát, 6–1. Tízméterest lőhetett a hatodik hírös városi csapatfaultnál a DEAC, ám Rigó nagy bravúrral védte ezúttal Thiago lövését. A 36. percben Ristic szerzett labdát a félpályánál, majd rávezette Krajcsira, akiről Mánya elé pattant, így már csak begurítania kellett a játékszert az üres kapuba a kék oroszlánok csapatkapitánynak, 7–1. Másfél perccel a vége előtt a Kecskemét is tízméterest lőhetett, ezt Mánya higgadtan értékesítette, 8–1. A legvégén még az is belefért, hogy Sallai tízméteresét Krajcsi hárítsa. A végeredmény 8–1 lett.

– Volt tartásunk, és megmutattuk, hogy milyen magas színvonalú teljesítményre vagyunk képesek – értékelt Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a csapatról, óriási gratuláció jár a srácoknak. Úgy gondolom, hogy nem volt túlzó ez a különbség ma a két együttes között, sokat dolgoztunk ezért, mindenki maximálisan odatette magát. A folytatásban is akkora koncentrációval kell játszanunk, mint ahogy azt tettük ma is, és akkor a sikerek sem maradnak el.

SG Kecskemét Futsal–DEAC 8–1 (3–0)

Kecskemét, vezette: Wittner József, Ibriksz Máté

Kecskemét: Rigó – Aleksic, Bíró, Hadnagy, Mánya. Csere: Halmavánszky, Klacsák, Bencsik, Ristic, Öreglaki, Boznánszky, Sallai, Kovács Á., Kulcsár. Vezetőedző: Koós Károly

Debreceni EAC: Krajcsi – Harmati, Pedroso, Thiago, Berecz. Csere: Dobi – Tóth B., Faragó, Szentes, Vass, Sándor, Sebestyén, Szabó J. Vezetőedző: Elek Gergő

Gól: Pedroso (öngól) 1., Aleksic a 9., 16., Mánya a 21., 36., 39., Ristic a 23., 25. illetve Thiago a 30. percben.

Sárga lap: Öreglaki 26., Rigó 30., Ristic 39., illetve Faragó 18. perc.

Kiállítva: Szentes 23. perc.

Borítóképünk archív-felvétel.