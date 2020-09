Gálamérkőzés előzi meg a bajnoki meccset Baján

Az NB III-as bajnokságot húsz éve nyerte meg a Bajai Labdarugó Sport Egyesület.

Ennek emlékére szombaton a bajnoki meccs előtt gálamérkőzést rendeznek a Vasvári Pál sporttelepen. A húsz évvel ezelőtti csapat összecsap a Bajaszentistváni öreg fiúkkal. Kétszer huszonöt perces mérkőzést terveznek, ezt követően pedig a bajnokin a Híd SC csapatát fogadja a Bajai Labdarugó Club. Ezen a szombaton meglepetésekkel várják a közönséget. A gyerekeket vendégül látják kürtőskalácsra vagy egy lángosra, és a kilátogató hölgyeket egy koktélra invitálják. A belépő most is ingyenes, de aki vesz támogatói jegyet, az egy fröccsre is jogosult.

– Vannak olyan játékosok, akik mindkét meccsben érdekeltek, már húsz éve is játszottak és jelenleg is a csapatot erősítik: Czifra Gábor, Nagy Előd és a kapus Székely Csaba. Egyértelmű célunk az, hogy idén bajnokságot nyerjünk, és szeretnénk, ha utána Megye I-ben szerepelne a csapat. Ha feljebb jutunk, akkor már a Labdarugó Utánpótlás Alapítvány fiataljai is bekerülhetnek a keretbe, az a célunk, hogy minél több helyi kötődésű játékos legyen a csapatban – hangsúlyozta Koch Tamás a Bajai LC vezető edzője.