Fuzionált az Univer és a Kecskeméti Spartacus

A kecskeméti­ asztalitenisz nyári legnagyobb eseménye volt, hogy létrejött a fúzió az Univer-­Sport Kft., valamint a Kecske­méti Spartacus Sportkör és ­Közösségi Tér között. Vagyis az Univer-Sport Kft. asztali­tenisz-szakosztálya visszatalált­ anyaegyesüle­téhez.

A fúzió több mint féléves előzetes egyeztetések után ­valósult meg. A folyamatban teljes egyetértés és együtt­működés volt tapasztalható­az Univer-Sport Kft. és a Spartacus­ vezetése, valamint a város sportirányítása, illetve­ a Kecskeméti Tan­kerület vezetése részéről.

A jelenlegi létesítményhelyzet révén naponta 14 asztalon lehet edzeni. A Damjanich János Általános Iskola sportcsarnokában délutánonként, illetve hétvégeken lesznek majd edzések, míg a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér csarnokában egész héten, egész nap. A szakmai munkát három edző és két segédedző végzi.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Köszönöm Halász Rudolfnénak, az Univer-Sport Kft. ügyvezetőjének, Bogasov Istvánnak, a kecskeméti sportmunkacsoport elnökének, Zsámboki Annának, a Kecskeméti Tankerület igazgatójának a pozitív hozzáállásukat, munkájukat a fúzió gyors és zökkenőmentes létrejöttében. Célunk, hogy a női szakágban az extraligás csapatunk a folytatásban is az élvonalban szerepeljen, és elsősorban saját utánpótlásunkra támaszkodjunk. Az országosan is kiemelkedő leányszakágunk menedzselése kiemelt feladatunk. Kimagasló eredményeket várunk el Füle Katától, Drabant Anitától, Molnár Annától és Polónyi Nórától. A férfiszakágnál most az utánpótlás-nevelés erősítése­ kap hangsúlyt, ezért a saját nevelésű játékosainkat az NB III.-ban indítjuk el. Cél az NB II.-be jutás. A tömegbázis erősítéséért továbbra is szoros együttműködést tartunk fent az Arany ­János, a Lánchíd ­Utcai és a ­Zrínyi Ilona Általános Iskolával. Létesítményfejlesztési ­lehetőségek 2019-ben is lesznek, reményeink szerint mind a saját ­csarnok, mind a ­Damjanich János ­Általános Iskola tornacsarnokának fejlesztése megvalósul­hat. A közeljövőben a Széchenyi ­sétányon lévő csarnok előtti kültéri közösségi tér bővül egy teqballpályával – mondta Ujhidy Tibor elnök.