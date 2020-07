Futball-labdával golfoznak

Jó egy éve működik a Hungarikum Liget – Lakitelek Népfőiskolán egy footgolfpálya, no meg egy hozzá tartozó klub, a Nimród Footgolf Sportegyesület. Baukó Ferenccel beszélgettünk mind a kettőről, mivel ő a Lakiteleki Népfőiskola sportszervezője, egyúttal a Nimród Footgolf Egyesület igazolt játékosa.

– Tulajdonképpen mi ez a sport? Bár a neve meglehetősen beszédes.

– Igen, a nevében minden benne van, az tökéletesen elárulja, hogy ez a sportág a golfnak és a futballnak az ötvözete, egy adott pozícióból kell eljuttatni az ötös méretű futball-labdát minél kevesebb rúgással a szakaszhoz tartozó zászlóval ellátott lyukba, melynek átmérője 53,5 cm.

– A Nimród Footgolf Sportegyesület mikor alakult?

– 2016. december 12-én alakult meg az egyesületünk, amelynek a versenyzői kerete jelenleg tizenöt főből áll. Nem régi tehát a klub, de az az igazság, hogy maga a footgolf fiatal, önálló sportág, 2010-ben került Magyarországra.

– A pálya mikor épült?

– 2018-ban kezdtük el az építést, 2019 áprilisában készült el, majd májusban megtartottuk a megnyitót. Amire büszkék lehetünk, az az, hogy ez a pálya az egész világon az első és mindmáig egyetlen olyan pálya, mely a footgolf szabályaira építve készült. A footgolfot az egész világon játsszák, de úgy, hogy a meglévő golfpályán helyeznek el footgolflyukakat.

– Kik járnak ide? Passzióból űzik ezt a sportágat szabadidős sportként, vagy vannak itt versenyek is?

– Ez is, az is. Kezdeném az utóbbival. Tizenegy footgolfegyesület működik ma már Magyarországon és rendeznek már több fordulóból álló, körmérkőzéses footgolfbajnokságot. Hazánkban az igazolt felnőtt játékosok száma már száz fölött van. A játékosok között nemcsak férfiak vannak, hanem hölgyek és juniorok is. Sőt, örömmel mondhatom, hogy a magyarok világszinten is meglehetősen szép eredményeket érnek el. Nagyon sok olyan ember is megfordul nálunk, aki szabad idejében, kikapcsolódásként látogat el hozzánk, vagy akár az általunk kiírt amatőr versenyekre is benevez. Az elmúlt héten rendeztük meg a Joma Amatőr Footgolf Kupát, amely egyéni viadal volt, és az igazolt játékosokon kívül bárki nevezhetett. Sokan járnak már ide, a legtöbben persze most ismerkednek ezzel a játékkal, ugyanakkor én itt még olyan újonccal nem találkoztam, aki ne érezte volna jól magát. Nem kell labdarúgóérzék ahhoz, hogy itt bárki remekül érezze magát. És mozgásnak sem utolsó. Egy tizennyolc lyukból álló teljes szakasz végigjárása két és fél-három óra hosszáig tart, közben kint vagyunk a jó levegőn, gyönyörű környezetben, és közben öt-hat kilométert sétálunk.

– A szervezett bajnokságban szerepel a Nimród?

– Igen, szerepel, sőt, nálunk is lesz bajnoki forduló, szeptemberben. A footgolf­bajnokságban szereplő 14 csapat közül jelen pillanatban egyesületünk a harmadik helyen áll. Csapatunk menetelését a footgolfbajnoksag.hu honlapon figyelemmel kísérhetik.

– Jártak már itt nevezetesebb vendégek? Ha igen, hogy tetszett nekik a létesítmény?

– Igen. A Szeged-Csanádi egyházmegyétől dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, Adam Kapics, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia sportigazgatója, Czéh László volt válogatott labdarúgó. Járt már itt a KTE NB III.-as csapata, de kipróbálta már a pályát a magyar U19-es válogatott is, Bene Ferenc szövetségi kapitánnyal az élén. A közel­múltban például a kecskeméti futballistaként jól ismert Terbe Botond járt nálunk, no meg Lisztes Krisztián, a Ferencváros 49-szeres válogatottja, a fia társaságában. Lisztes Krisztián a footgolfpályán töltött játék után, egy beszélgetés eredményeképpen úgy döntött, hogy elképzeléseink, céljaink megegyezőek, ezért leigazoltuk egyesületünkhöz a fiával együtt.

– Tudtommal egy meglehetősen rangos eseményre is készülnek.

– Célunk az, hogy ne csak egy, hanem minél több rangos eseményeknek adjunk helyet, footgolf-Európa-bajnok­ságot, illetve footgolf-világ­bajnokságot is szeretnénk szervezni. Ezekre a versenyekre 150-200 játékost is várunk. Elképzelhető az, hogy már az idén egy futballgolf-világbajnokság kerüljön itt megrendezésre, melynek tárgyalásai jelenleg is folynak, ez egy négynapos rendezvény, csütörtöktől vasárnapig tart. A futballgolf annyiban különbözik a footgolftól, hogy a pályaszakaszokra pluszként tesznek be akadályokat, például traktorkerék, virágláda stb. Ez a játék más taktikát és más stratégiát igényel, de egyáltalán nem áll messze a footgolftól.