Megfűszerezte a Kalocsa a hajrát

A hétvégén a 14. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban.

Lajosmizsei VLC – Akasztó FC 1–2 (1–1)

Lajosmizse, 200 néző. V.: Kiss L. (Berger, Bata).

Lajosmizse: Lord – Marton (Sipos, 65.), Fekete, Borsos (Bán, 7.), Árva (Dóka Z., 88.), Kiss L., Rapi, Simtchatcha, Palotai, Treiber, Juhász (Rontó, 75.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Akasztó: Piránszki – Biber J. (Bánszki, 46.), Patai G., Tratter, Kerekes (Tóth R., 89.), Kudron (Lázár, 75.), Juhász, Szabó Zs., Cebei, Vincze, Patai B. Edző: Szrenkó István.

Gól: Rapi (26.), ill. Cebei (2.), Szabó Zs (84.).

Sárga lap: Kerekes (79.), Bánszki (83.).

Ifjúsági eredmény: 10–1

Árva Zsolt: – Előzőleg azt ígértem, hogy mindent megteszünk majd a győzelemért, hogy a nézőink ne legyenek csalódottak, de most a legfőképpen én vagyok csalódott, méghozzá mérhetetlenül, mert többet vártam a csapatomtól.

Szrenkó István: – Először is gratulálok a csapatomnak, hiszen az elmúlt időszak nehézségei után végre sikerült egy győztes meccset játszanunk. A múlt heti mérkőzésen már éreztem, hogy a fiúk maximálisan odatették magukat, hiszen a Félegyháza ellen – dacára annak, hogy a sok sérülés miatt tartalékosak vagyunk – jól játszottunk. Ma ezen a mély talajú pályán nagyot küzdöttünk, és kiharcoltuk a győzelmet. Úgy érzem, meg is érdemeltük, hiszen több helyzetünk volt.

Kerekegyházi SE – Kecskeméti LC 3–1 (1–1)

Kerekegyháza, 250 néző. V.: Szöllősi (Bartucz, Kócsó).

KSE: Házi – Farkas, Treiber, Kis R. (Kovács, 88.), Malik (Sörös, 58.), Gavula (Sahin-Tóth, 66.), Bashiri, Kemenczés, Gáspár, Szász, Sallai. Edző: Csordás Csaba.

KLC: Meggyes – Csordás, S. Juhász, Stein, Szűcs, Bogár, Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Tóth K., 72.), Péntek (Szedmák, 60.), Major (Rákóczi, 87.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Sallai (34.), Bashiri (70.), Kovács (90.), ill. Szűcs (28.).

Sárga lap: Gavula (62.), ill. Bogár (82.), Major (34.).

Csordás Csaba: – Büszke vagyok a csapatomra, eléggé irreális körülmények között egy ki-ki mérkőzést játszottunk. Mindkét félnek voltak helyzetei, de mi jobban éltünk a lehetőségeinkkel. Megérdemelt a győzelem.

Nagy Lajos: – Jó mérkőzést játszottunk. Sok fiatal játékos volt mindkét gárdában. Sajnos kikaptunk, mivel a játékvezető döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Nekünk nem adta meg a jogos 11-est, Kerekegyházának viszont egy jogtalan büntetőt ítélt meg. A hazai pálya lejtett, viszont rajtunk is múlott a mérkőzés. Kétszer álltunk a kapussal szemben, ám a helyzeteket nem tudtuk kihasználni. Gratulálok a Kerekegyházának, viszont a döntetlen igazságosabb lett volna.

Kiskunfélegyházi HTK –­ Szabadszállási SE 1–1 (0–0)

Kecskemét, 200 néző. V.: Kaszala (Juhász, Váczi).

KHTK: Oroszi – Palásti, Koncz, Valkai, Tököli, Nagy V., Nagy D. (Szabó A., 78.), Huszka (Makai, 87.), Tóth I. (Antman, 56.), Kerepeczki (Magony, 49.), Ábel. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

SzSE: Németh – Pandur, Kotliár, Bajusz (Horváth B., 76.), Hegedűs, Máruska, Golovics, Gáspár, Boldizsár, Kiss Sz. (Zsíros M., 75.), Zsíros Á. Edző: Horváth Péter.

Gól: Valkai (90.), ill. Máruska (70.).

Sárga lap: Koncz Zs. (75.), Ábel (76.), ill. Zsíros Á. (59.), Máruska (91.).

Ifjúsági eredmény: 6–0

Koncz Zsolt: – Iramában a megye egynél magasabb szintű mérkőzést játszottunk egy remekül felkészített Szabadszállással. Ők a kontrákra építettek, mi pedig a kombinatív játékunkra, amellyel – ha egy kicsit pontosabbak vagy higgadtabbak vagyunk a kapu előtt – a magunk javára fordíthattuk volna a mérkőzést. Persze az ellenfélnek is voltak lehetőségei a kontrákból, sőt, a vezetést is megszerezték. Én annak örülök, hogy hátrányból is fel tudtunk állni, és képesek voltunk ikszre hozni a meccset. Készülünk tovább, az utolsó találkozónkat szeretnénk megnyerni.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A semleges néző számára is élvezetes mérkőzést vívtunk. Némi hiányérzetünk csak azért van, mert a 89. percig vezettünk. Az erőviszonyok kiegyenlítettek voltak, mindkét fél játszotta a saját játékát, az ellenfelünk a sokpasszos játékát, mi pedig lendületes támadásokat igyekeztünk vezetni. A vezetést is egy ilyenből szereztük meg, miután azonban azt követően a hazai gárda a hajrában óriási pressziót gyakorolt ránk, az eredmény végül is igazságos.

Kalocsa – Jánoshalma 3–1 (1–1)

Kalocsa, 200 néző. V.: Nagy Attila (Bornemissza Norbert, Kiss Sándor).

Kalocsa: Pámer – Dostyicza, Follárdt (Farkas, 86.), Vuits V. (Kollár, 89.), Vuits A., Szabó V., Nasz, Lakatos, Tóth L. (Pandúr, 87.), Matos (Mátyás, 46.), Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V., Jesic, Harnos, Andelic (Stojanovic M., 65.), Farkas, Szeibert, Maravic (Gáspár, 73.), Babic, Nagy D. (Balázs, 39.) Edző: Florin Nenad.

Gól: Lakatos (37.), Dostyicza (54.), Vuits V. (66.), ill. Harnos (19.).

Sárga lap: Tóth L. (39.), Nasz (60.), Pámer (69.), Vuits A. (84.), ill. Stojanovic V. (53.), Halász (69.), Balázs (69.).

Ifjúsági eredmény: 1–2.

Kohány Balázs: – Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, és óriási bravúrt értünk el. A siker értékét növeli, hogy hátrányból tudtunk fordítani, és hogy az eredmény a második félidőbeli helyzetek számát tekintve még a Jánoshalmára nézve hízelgő. Csúsztunk-másztunk, büszke vagyok arra, hogy ezt a szép eredményt úgy értük el, hogy ma is két tizenhét éves, saját nevelésű játékos játszott.

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Megszereztük a vezetést, Nagy Dániel súlyos sérülése azonban sokkolta a csapatot. Ráadásul mi a focit játszó csapat vagyunk, tehát nem megy nekünk sem a vízilabda, sem a pankráció. Durvaságban nem tudjuk felvenni a kesztyűt. Nem dőlt össze a világ, megyünk tovább, keddtől készülünk a Harta elleni találkozóra.

Bácsalmási PVSE – Soltvadkerti TE 1–0 (0–0)

Bácsalmás, 220 néző. V.: Béleczki László (Minda Róbert, Takács Tibor).

Bácsalmás: Piegel – Knap, Varga L., Kaszás, Ikotic, Hernády, Szádeczky, Sibalin (Hajrulovic, 77.), Sőreg, Rudics, Velez (Vuckovic, 62.). Edző: Vojnics-Zelics Szasa.

Soltvadkert: Frittmann – Dobosi, Tóth Á., Nagy Sz., Frei, Radics, Pekker, Molnár, Márki, Szabó Sz. Szalai. Edző: Szabó Attila, Marton István.

Gól: Vuckovic (74.).

Sárga lap: Sibalin (25.), Kaszás (44.), Varga (53.), Hernády (58.), Sőreg (63.), Vuckovic (74.), Rudics (76.), Hajrulovics (83.), Szádeczky (84.). ill. Radics (56.), Pekker (62.).

Ifjúsági eredmény: 0–2.

Schneider István, a Bácsalmás technikai vezetője: – Végre megtört a jég, már nagyon ideje volt. A hosszú böjtnek vége, és reméljük, hogy továbbra is ezen az úton haladunk tovább. Eddig is sok meccsen sokat tettünk a győzelemért, de mindig valami hibádzott, egy kis szerencse, vagy pedig egyéni hibák történtek, ám a mai találkozón nem hibázott senki, nem hibádzott semmi. Mindenki akarta a győzelmet, és végre a szerencse is mellénk állt.

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Jobban futballoztunk, mint a Bácsalmás, megvoltak a helyzeteink. Nem tudtunk gólt lőni, be vagyunk oltva gól ellen, anélkül pedig nyerni sem tudunk. Egy hibánk volt a mély talaj miatt, azt ki is használták. De az első és a második félidőben is több helyzetet alakítottunk ki, és mezőnyben is jobban futballoztunk, úgyhogy igazságtalan az eredmény.H. P.

Kiskőrös – Kiskunhalasi FC 3–3 (2–2)

Kiskőrös, 250 néző. V.: Szűcs Gábor (Markó László, Borsos Tamás).

KLC: Ámann – Hajnal, Katona, Pintyi, Oláh (Lesták, 77.), Kapus, Szalai, Petrovics, Madácsi, Vajda, Geiger (Györgye, 79.). Edző: Miskovicz Bálint.

Kiskunhalas: Gerner – Nagy G., Nna Nna (Gyenizse T., 89.), Amariutei, Torma, Nagy A. (Fenyvesi 78.), Grácz (Gyenizse B., 53.), Agócs, Brindza, Csáki, László. Edző: Stetakovic Marinko.

Gól: Salami (24., 78.), Hajnal (35.), ill. Torma (3., 52.), Nagy A. (44.).

Sárga lap: Salami (14.), Geiger (67.), ill. Nna Nna (14.), Nagy G. (66.), Gyenizse (90.).

Ifjúsági eredmény: 0–2.

Miskovicz Bálint: – Aki kilátogatott, jó mérkőzést látott, a csapatom mindent megtett azért, hogy itthon tartsuk a három pontot, csak megint kaptunk olyan gólokat, ami vicc. Sajnos ez a félévünk ilyen, de szép három gólt szereztünk, és jó pár lehetőségünk kimaradt. De csak gratulálni tudok a csapatomnak a hozzáállásához, mert a mai mérkőzésen ezek között az időjárási viszonyok között nagyon jó mérkőzést játszottunk.

Stetakovic Marinko: – Reálisnak látom a végeredményt, mert mindkét csapatnál voltak olyan hibák, melyekből gólok születtek. Bár jól nyitottuk a meccset, már a harmadik percben vezettünk, de átengedtük a meccs irányítását a Kiskőrösnek. Ebből persze született két gól. Kiegyenlített játék volt, és noha vezettünk a meccs végéig, sikerült a Kiskőrösnek kiegyenlítenie. A körülményeket figyelembe véve reális ez az eredmény.

Kecel FC – Duna Aszfalt TLC II. 1–1 (1–1)

Kecel, 180 néző. V.: Allaga Iván (Fehérvári Patrik, Szabó Gábor).

Kecel: Eifert – Vata, Mindszenti, Sendula P., Kovács L. Bajnok (Ficsór, 64.), Doszpod (Krahulecz, 50.), Bányai (Liska, 88.), Sendula J. Csanádi, Herczeg P. Edző: Márton Zsolt.

Tiszakécske: Antal – Benkó, Dóka Á. (Kulcsár, 46.), Domonics (Steklács, 60.), Káli, István, Horváth (Dóka D., 46.), Csáki, Polyák, Tóth K., Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Mindszenti (9.), ill. Káli (11.).

Sárga lap: Herczeg (39.), ill. Tóth K. (83.), Csáki (91.).

Kiállítva: Kovács L. (62.), Engler (93.), ill. Benkó (93.), Dóka D. (95.).

Márton Zsolt: – Nehéz talajú pályán kellett lejátszani a meccset, ma inkább az akarat dominált. Mindkét részről voltak helyzetek, de mi jobban tartottuk magunkat és rászolgáltunk a pontra. Gratulálok a csapatomnak.

Bagi Gábor: – A pálya talaja meghatározta a mérkőzés menetét, ugyanis alkalmatlan volt a játékra. Rengeteg helyzetünk kimaradt. A végén volt egy óriási kavarodás, amely után a bíró több piros lapot is kiosztott. Úgy gondolom, a hazaiak nagyon el akarták csalni a végét.

Ez következik a zárófordulóban

Az éllovas Jánoshalma az ősz meglepetéscsapatát, a Hartát fogadja hazai pályán. A hazai gárda a meccs esélyese, ám aki ismeri a hartai alakulatot, az jól tudja, hogy aki bármikor lebecsüli a Duna-partiakat, az óriási hibát követ el. Szomszédvári rangadót rendeznek Kecskeméten, hiszen a KHTK lesz a KLC vendége, Nagy Lajosék hazai pályán nagyon szeretnék borítani a papírformát. Esélyesnek tűnik hazai pályán a Szabadszállás és a Kiskunhalas is, ám mindkettő vendége, a Bácsalmás és a Lajosmizse többször bizonyította már, hogy képes meglepetésekre. A kimenetelét tekintve kiszámíthatatlan mérkőzésnek ígérkezik a Kiskőrös tiszakécskei, a Kerekegyháza soltvadkerti és a Kalocsa akasztói fellépése, éppen ezért nem téved nagyot az a szurkolók, aki ezen találkozók valamelyikét választja.

A megye I. állása

1. JÁNOSHALMA 13 10 1 2 29–15 31

2. KHTK 13 8 4 1 36–17 28

3. KALOCSA 13 8 2 3 19–12 26

4. HARTA 13 8 1 4 38–29 25

5. KEREKEGYHÁZA 13 6 5 2 41–20 23

6. SZABADSZÁLLÁS 12 6 4 2 29–14 22

7. KISKUNHALAS 13 4 5 4 32–27 17

8. LAJOSMIZSE 13 4 3 6 21–31 15

9. DUNA ASZFALT II. 13 3 5 5 23–23 14

10. KISKŐRÖS 13 3 4 6 19–24 13

11. AKASZTÓ 13 3 4 6 19–33 13

12. KECSKEMÉTI LC 13 3 3 7 18–30 12

13. SOLTVADKERT 12 3 2 7 16–25 11

14. KECEL 14 2 4 8 16–40 10

15. BÁCSALMÁS 13 1 3 9 12–28 6