Fricz Botond várakozáson felül teljesített első világbajnokságán

A kecskeméti snowboardos élete legnehezebb menetét bemutatva, a világ legjobbjai között a 30. helyen végzett a FIS Snowboard Világbajnokságon Park Cityben.

Az idei FIS Snowboard és Freestyle Sí Világbajnokságot Utahban, Park Cityben rendezik. A versenyen hazánkat egyetlen magyar snowboardos, a kecskeméti Fricz Botond képviselte, aki slopestyle versenyszámban indult. Szombaton rendezték a selejtezőket, ahol Boti a hatvanfős mezőnyben a 30. helyet szerezte meg. Mindezt úgy, hogy korábban mindössze három világkupa-versenyen indult, így rendkívül tapasztalatlannak számít. A világbajnokságon a teljes olimpiai mezőny rajthoz állt, így a cél elsősorban a tapasztalatszerzés volt.

Boti messze felülmúlta a várakozásokat. Jelenlegi repertoárjának legnehezebb trükkjeiből válogatta össze a versenykörét, és hajtotta végre szinte makulátlanul az első sorozatban. Először vállalta be versenyen a két különböző irányba forgatott háromfordulatos ugrást, az 1080-at, közvetlenül egymás után, ráadásul ezek közül az egyik egy dupla szaltóval kombinált változat, az ún. duplakork 1080. A brutálisan erős mezőnyben ez a top 30-ba kerüléshez volt elég, ami első hallásra talán nem tűnik nagy eredménynek, a jövőre nézve azonban ez egy rendkívül ígéretes teljesítmény.

Boti már hetek óta az Egyesült Államokban, Coloradóban gyakorol, amerikai edzője segítségével. Volt alkalma edzeni a világ egyik legjobb freestyle edzőközpontjának tartott Woodward Campben Copper Mountainon, valamint Breckenridge-ben is. A felkészülés részeként elutazott a keleti partra, ahol egy NorAm (Észak-amerikai kupa) versenyen harmadik helyezést ért el.

A 18 éves kecskeméti snowboardos tavaly került az amerikai Ian Kirk szárnyai alá, aki az utóbbi két évben Gyarmati Pankával is együtt dolgozott. A felkészülési időszakban Iannal készült, azonban a versenyre már Chris Waker edzővel érkezett. Chris Ian csapatának egyik edzője, idén már vele jár versenyekre és edzeni.

Videó Botond szerepléséről a VB-n:

A slopestyle versenyszámban korlátokon és ugratókon kell különféle trükköket bemutatni. Boti a korlátokon mindig is nagyon erős volt, az ugratókon azonban kellett fejlődnie. Ebben tökéletes partner Ian Kirk és csapata, az eredmény pedig néhány hónap után kézzel fogható. Fejlődése az elmúlt évhez képest ugrásszerű, Boti idén komoly szintet lépett. A verseny után boldogan nyilatkozott.

– Az elmúlt hét nagyon jól ment, sikerült a backside 1080 mellé a frontside 1080-at is fixálni, így már mondhattam, hogy készen állok a világbajnokságra! A VB edzés is nagyon jól ment, többször is sikerült tökéletesen beadnom a körömet, bár az időjárás miatt csak egy napot tudtunk ugratón is edzeni. A versenyre nagyon rossz időnk lett, nem lehetett látni semmit, és a szél is fújt, de ez nem tántorított el. Az első körömet sikerült beadni kisebb hibákkal, de így is nagyon örültem. A második menet már nem ment ilyen jól, sajnos elestem, de így is 30. helyen végeztem, aminek nagyon örülök, hisz a világ legjobb versenyzőivel versenyeztem! Most megyünk vissza Breckenridge-be, remélem vár rám még egy verseny!

Magyar Snowboard Szövetség

A hazai snowboard egyesületeket tömörítő, 1993-ban alapított szervezet, melynek célja a versenysport koordinálása és a snowboardsport népszerűsítése a legszélesebb körökben. A profi és amatőr sportolók támogatása mellett kiemelt feladatának tekinti a snowboard tömegsporttá történő fejlesztését és az utánpótlás-nevelést.