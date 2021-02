Forró szél a várható előrejelzés a Bácsalmás–Jánoshalma meccsre

A hétvégén a 17. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályban. Szombaton négy, vasárnap három mérkőzést játszanak le.

SZOMBAT, 14.00

Tiszakécskei LC–Kalocsai FC

V.: Kiss László (Tóth Róbert, Bán Kristóf).

Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II. edzője: – Azt gondolom, hogy a csapat nagyon jól kezdte az őszi tavaszt, mert ugyebár az őszből még volt hátra három mérkőzés, ami átjött tavaszra. Azt is mondhatom, hogy nagyon jó játékot mutattak be a fiúk, talán egyetlen alkalommal volt az, amikor nem úgy alakult a mérkőzés, ahogyan szerettem volna. Most a Kalocsa jön hozzánk, de ugyanazt tudom mondani, mint a Kiskőrös elleni meccs előtt, hogy ők a bajnoki címért küzdenek. Szeretnénk meglepetést okozni, és szeretnénk folytatni a jó szériánkat. A Kiskőrös elleni győzelmünk meglepetés volt, viszont a játék képe alapján egyáltalán nem volt az. Remélem, hogy a Kalocsa elleni találkozón sikerül újra meglepetést okoznunk az eredmény tekintetében.

Soltvadkerti TE–Lajosmizsei VLC

V.: Ézsiás Gábor (Herceg Tamás, Krepsz László).

Marton István, a Soltvadkerti TE vezetőedzője: – Az őszi gól nélküli döntetlen után most mindenféleképp nyerni szeretnénk hazai pályán a Lajosmizse ellen. Nagyon jó lenne már, ha sikerülne egy győzelmet elkönyvelnünk, más elvárásunk nincsen. Ez ugyanakkor nem lesz könnyű, hiszen nehéz mérkőzésre számítok egy egységes és jól védekező, ugyanakkor jól kontrázó Lajosmizse ellen. Ezekre az erősségeikre oda kell figyelnünk, valamint arra is, hogy a mi védekezésünk ne nyíljon ki.

Kiskunfélegyházi HTK–FADDIKORR Kiskunhalasi FC

V.: Fehérvári Patrik (Ste­fánovits Gábor, Csovcsics Róbert).

Némedi Norbert a Kiskunfélegyházi HTK edzője: – Bizakodva nézünk a találkozó elé, bár még mindig kényszerű helyzetben vagyunk, ugyanis nem tudunk hazai pályán játszani, azaz a Kiskunhalas elleni mérkőzésünk is Kecskeméten lesz. Az mellettünk szól, hogy a felkészülést el tudtuk végezni, így bizakodunk abban, hogy pozitív eredményt tudunk elérni. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenfelünk a táblázat utolsó helyét foglalja el, de azért okozhatnak meglepetést, mint ahogyan ilyen az NB I.-ben is megtörtént. Nem szabad tehát lebecsülnünk a Kiskunhalast, mert fiatal, küzdő csapat.

Harta SE–Kecel FC

V.: Minda Róbert (Molnár Alex, Barta Viktória).

Csehi Tamás, a Harta játékos-edzője: – Örülünk annak, hogy végre hazai pályán játszhatunk, remélem, hogy győzni fogunk, bár nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A Kecel nagyon jól indult a bajnokságban, és remek játékosokból áll. Azt gondolom, hogy nekünk itthon kell elkezdenünk gyűjteni a pontokat, ha el szeretnénk érni a kitűzött célunkat, ami nem más, mint az első hatba kerülés.

Kis Péter, a Kecel edzője: – Elég rapszodikus csapat ellen fogunk hétvégén játszani. Vannak jó eredményeik, de volt meglepő teljesítményük is. Ha az őszi mérkőzésből indulunk ki, akkor a kezdeti 3–0-s vezetés után a végén izgulnunk kellett, hogy megtartsuk a döntetlent velük szemben. Most is arra számítok, hogy bármelyik csapat győzhet, de mi a három pontért szeretnénk menni.

VASÁRNAP, 14.00

Bácsalmási PVSE–Jánoshalmi FC

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Teslic Igor, a Bácsalmás vezetőedzője: – A négy meccsig tartó győzelemsorozatunk a hétvégén megszakadt, ezért most mindenképpen javítanunk kell. Van néhány sérült és beteg játékosunk, de reméljük a legjobbakat, és a győzelemre fogunk törekedni.

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – A hétvégi meccs igazi rangadó lesz, nem feltartott kézzel megyünk Bácsalmásra, óriási csatának nézünk elébe. Olyan mérkőzés lesz ez, mint egy Fradi–Újpest. Nagyon készülünk, mert van törlesztenivalónk az őszi vereségért. Revansot szeretnénk venni, ami nem lesz egyszerű. Egy sérültünk van, Nagy Dániel, de a csapat összességében egyben van, remélem, mindenki átérzi a mérkőzést és testvérekként küzdenek majd játékosaink. A három pontért megyünk Bácsalmásra.

Kerekegyházi SE–Kiskőrösi LC

V.: Szűcs Gábor (Kiss Dominik, Sáfrán Ferenc).

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza játékos-edzője: – Van baj bőven, hiszen jelen állás szerint betegségek és sérülések miatt csak az utolsó pillanatban derül ki, hány játékos áll rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ennek ellenére megragadunk minden lehetőséget, hogy megszorongassuk az első helyezett Kis­kőröst.

Akasztó FC–Szabadszállási SE

V.: Kiss Sándor (Váczi Levente, Kocsis Tamás).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen a Szabadszállás a megyei első osztály egyik legjobb csapata, ráadásul az ősszel alaposan elpáholtak minket. Szeretnénk az őszi vereségért visszavágni. Hogy ez sikerülhet, azt arra alapozzuk, hogy a múlt héten Kiskunhalason sikerült egy nagyszerű második félidőben magabiztosan nyernünk. Bár a helyzetkihasználásunk Halason sem volt a legjobb (csak ötven százalék körüli), ezzel együtt az egy olyan meccs volt, amikor végre talán megszűnt egy görcs a csapatban. Felszabadult hangulatban várják tehát a fiúk ezt a mérkőzést, és tisztában vannak azzal, hogy hazai pályán csakis a győzelem az elfogadható eredmény. Erre kötelez minket a szurkolók irántunk tanúsított bizalma és szeretete, még akkor is, ha ezt sajnos ezúttal sem tudják kimutatni a mérkőzésen.