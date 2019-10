Fordulatos meccsen győzött Borotán a Dusnok

Aki azért választotta a hétvégén a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a Borota–Dusnok találkozót, mert fordulatokban és gólokban gazdag mérkőzést szeretett volna látni, az nem tévedett. Remek mérkőzést vívott a két csapat. Mind a két fél győzni akart, ennek megfelelően jól játszott, hajtott, ahogy a csövön kifért, nagyon sokszor forogtak veszélyben a kapuk, és nem utolsósorban hét gól is esett.

A 9. percben egy bal oldali beadást követően a fiatal Varga István kapta meg a labdát, elhúzta a hazai kapus mellett és a hálóba helyezett, 0–1. A hazaiak, akik ezen a találkozón inkább pontrúgásból voltak veszélyesek, a 35.percben egyenlítettek, egy szabadrúgás utáni beívelést követően Tarjányi Sándor fejelt a kapuba, 1–1. A Borota még az első félidő végén át is vette a vezetést, a Bolvári Dávid kezezése miatt megítélt büntetőt Kovács Zoltán lőtte a kapuba, 2–1.

Bolvári Dávid rögtön a második félidő elején jóvátette a hibáját, a bal szélső visszagurítását ballal bombázta a kapuba, 2–2. Lukac Damir a 63. percben újra visszavette a hazaiak számára a vezetést, egy lövés utáni lepattanó labdát értékesített, 3–2. Egy percre rá már jött is a vendég válasz: kidolgozott akció végén Németi Dominik adott e a jobb oldalról a kivetődő kapus mellett, a bevetődő Bolvári Zoltánnak már csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a labdát, 3–3. Ezt a találatot szűk negyedórával később szinte lemásolták a vendégek, akkor szintén Németi hozta egy elfutás utáni középre adással sakk-matt helyzetbe Bolvári Zoltánt, aki ezúttal is előrevetődve juttatta a kapuba a labdát.

–Meggyőződésem, hogy szurkolóként is élvezetes, fordulatos meccs volt, amit a Borotával vívtunk – nyilatkozta a mérkőzést követően Bolvári Dávid, a vendégcsapat elnöke, egyúttal játékosa, a mérkőzésen a második gól szerzője. – Számomra nagy örömöt okozott a bravúros fordításunk mellett az is, hogy két fiatal játékosunk, Pécsy Endre és a szünetben beállt Németi Dominik két–két gólpasszal kis kivette a részét a győzelemből, no meg a szintén fiatal Varga István gólja is. Élvezetes, fordulatos meccset vívtunk a Borotával. Ami a szurkolóinkat illeti, ezúttal csak ötvenen kísértek el minket, a szombat esti szüreti bál ugyanis egy kissé betett a szurkolóknak is, no meg az ifi csapat tagjainak is, az utóbbiak végül alig bírtak kiállni, azt tehát kijelenthetjük, hogy nem csak a borotai felnőtt mérkőzés, de a dusnoki szüreti bál is jól sikerült, hiszen komoly áldozatokkal járt.

Borota–Dusnok 3–4 (2–1)

Borota, 200 néző. Vezette: Kiss László (Berger Tibor, Apró Ferenc)

Borota: Horvát – Madarász Zs., Kovács Z., Madarász Ákos (Blahó), Tarjányi, Nikutovic, Lukac (Végvári), Kopunovic, Schnobl, Ciric, Madarász Ádám. Edző: Szűcs Zoltán

Dusnok: Bakula – Jagicza, Báló, Varga (Pécsi), Bolvári Z., Kristály, Simonits, Bolvári D., Wachtler (Németh), Pécsy, Rónai. Játékos-edző: Báló Ferenc

Gólszerző: Tarjányi 35., Kovács 43., Lukac 63., ill. Varga 9, Bolvári D. 47., Bolvári Z. 64., 78.