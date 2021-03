Fordított a derbin az Akasztó, tömörödik az élmezőny

A hétvégén a 19. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Harta SE–Szabadszállási SE 1–1 (0–0)

Harta, vezette: Tóth Róbert (Berger, Apró).

Harta: Pölöskei – Kővári, Oroszi (Sztakó, 46.), Hamar, Ivacs, Grecu, Knodel, Nagy, Rideg, Kovács Zs. (Allgeier, 68.), Szalánczi. Játékos-edző: Csehi Tamás.

Szabadszállás: Németh – Lajos, Pandur, Varga M., Gavula, Hegedűs (Kotliár, 46.), Máruska, Golovics, Gáspár, Kiss Sz., Zsíros Á. Szakmai igazgató: Pandur László.

GÓL: Ivacs a 77., illetve Kotliár az 53. percben.

Sárga lap: Zsíros Á. a 14., Máruska a 27., Lajos az 55., Varga M. a 80., Golovics a 89. percben.

Csehi Tamás: – Parázs mérkőzés volt. Azt gondolom, reális eredmény született. Gratulálok a csapatomnak, mert a második félidőben kiválóan küzdöttünk. Remélem, ez lökést adhat a továbbiakban is. Bebizonyosodott, hogy tudunk küzdeni egymásért.

Pandur László: – A küzdelmes mérkőzésen több góllal kellett volna nyernünk. Meg is szereztük a vezetést, ám sorra maradtak ki a helyzeteink. Agyon lettünk sárgázva, de végül is a meccs sorsát az ellenünk ítélt 11-es döntötte le. Az eredményért mindennek ellenére csak magunkat okolhatjuk.

Kerekegyházi SE–Jánoshalmi FC 0–1 (0–0)

Kerekegyháza, v.: Bosnyák Sándor (Csákó, Váczi).

KSE: Piránszki – Kovrig, Farkas I., Malecz, Szőke, Bashiri, Supka (Pécsi, 87.), Treiber, Csertek, Szász, Gáspár. Játékos-edző: Kovrig Ákos.

Jánoshalma: Füstös – Cvetkovic, Szabó, Ikotic (Farkas D., 46.), Stojanovic M., Jesic, Kiss (Balázs, 86.), Szeibert, Sőreg (Vukovic, 89.), Maravic, Babic. Edző: Florin Nenad.

GÓL: Babic a 65. percben.

Sárga lap: Csertek a 38., ill. Ikotic a 17, Kiss 81., Balázs a 90. percben.

Kovrig Ákos: – A mérkőzésen játékosaim ismét bebizonyították, hogy mekkora szívük van. Úgy érzem, nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. A vendégek szerencsével tudták elvinni a három pontot. Igazságtalannak tartom, hogy pont nélkül maradtunk, de ilyen a futball. Focistáim bebizonyították, hogy el lehet tüntetni a nagyobb képességbeli különbségeket a profikkal szemben is. A következő fordulóban is azt várom játékosaimtól, hogy ezzel az elánnal, szervezettséggel küzdjenek, ha így lesz, fogunk mérkőzést nyerni tavasszal is.

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Nehéz mérkőzés volt. Két ellenfelünk volt, az egyik pálya, a másik a Kerekegyháza. Nem tudtuk a saját játékunkat játszani, így nehéz volt a gólt megszerezni. Labdarúgóim megpróbáltak mindent, a kapusunknak is kiváló napja volt. A lényeg, hogy sikerült a három pontot elhozni Kerekegyházáról. Gratulálok csapatomnak a helytálláshoz, és ahhoz, hogy nagyon akarta a győzelmet.G. S.

Kecskeméti LC–Bácsalmási PVSe 0–2 (0–1)

Kecskemét, v.: Sebestyén László (Farkas, Rosta).

KLC: Berta – Csordás, Balázs (Gaál, 54.), S. Juhász, Varga, Patvaros, Szedmák (Mányoki, 63.), Szűcs, Keresztes, Kőrös, Bozsik (Tóth K., 74.). Edző: Nagy Lajos.

Bácsalmás: Tóth D. – Lipták (Plichta, 64.), Zmukic (Szabó A., 75.), Zsoldos, Körmöci, Szádeczky, Velez (Princz, 83.), Figura (Benkő, 72.), Taci, Hajrulovic, Bálint (Snyehola, 85.). Edző: Teslic Igor.

Gól: Taci a 39., Lipták az 52. percben.

Sárga lap: Keresztes a 79., ill. Zsoldos a 32., Taci a 44., Bálint 44. percben.

Nagy Lajos: – Két olyan gólt kaptunk, amilyet nem szabad. Az egyik egy jogtalan tizenegyes volt, a másiknál mi hibáztunk nagyot. Véleményem szerint több helyzetet alakítottunk ki, mint a Bácsalmás, de rúgott gól nélkül nem lehet mérkőzést nyerni. Gratulálok az ellenfélnek, mi most a szokottnál egy kicsit gyengébben játszottunk.

Teslic Igor: – Örülök, hogy mi hagytuk el győztesen a pályát. Igazi férfias küzdelem volt, mindkét csapat keményen és jól játszott, ha lehettek volna nézők, akkor élvezték volna a meccset. Tudtuk, hogy nagyjából mire számíthatunk, mert ősszel is a Kecskemét volt a legnehezebb ellenfelünk, akkor 4–4-es eredmény született. Büszke vagyok a srácokra, hogy idegenben tudtunk nyerni. Ez nagy lendületet adhat a további mérkőzésekre, és remélem, hogy el fogjuk érni a célunkat, ami nem más, mint a dobogó megszerzése.Sz. T.

Kiskunfélegyházi HTK–Lajosmizsei VLC 2–0 (2–0)

Kiskunfélegyháza, v.: Kócsó Tibor (Bartucz, Tihanyi).

KHTK: Oroszi T. – Urbán, Magony, Valkai, Oroszi D., Nagy V. (Makány, 78.), Szabó D., Huszka, Bálint (Kurgyis, 70.), Nagy D. (Makai, 74.), Ábel (Kulcsár, 71.). Edző: Némedi Norbert.

Lajosmizse: Lord – Orlov, Palotai, Halasi, Árva, Rigó, Kiss L. (Menich, 70.), Rapi, Bán (Sipos, 76.), Dóka Z. (Dóka D., 61.), Treiber. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Szabó D. a 41., Nagy V. a 45. percben.

Sárga lap: Nagy V. a 10., ill. Kiss a 44. percben.

Némedi Norbert: – Gratulálok a csapatnak, hogy hozott újabb három pontot. Némi hiányérzetem maradt a második félidő láttán, mert sok alkalommal a vendégcsapat mögé tudtunk kerülni, de a végjátékot nem a legjobban játszottuk le. Összességében pozitív a mai nap, úgyhogy bizakodva várjuk a bajnokság folytatását.

Árva Zsolt: – Tudtuk, hogy mit fog játszani a Félegyháza, ám amit elterveztünk, annak csak a 80–85 százalékát sikerült megvalósítanunk. Az első félidő hajrájában egy 11-esből és egy szabadrúgás-variációból kaptunk gólt, mindkettő elkerülhető lett volna. A megszerzett két gólt meg is tudta tartani a találkozó végéig a hazai csapat. Sajnos nem sok lehetőségünk volt frissíteni, mert még mindig rengeteg a hiányzónk. Megérdemelt a Félegyháza győzelme. Mi próbálunk az ifiből meríteni fiatalokat, sajnos rájuk még jellemzőek a rutintalan megoldások. Bízom abban, hogy tanulnak a hibákból, rutint szereznek és ilyeneket többé nem követnek el. Ettől függetlenül elégedett voltam a fiatalokkal is, de fontos, hogy tanuljanak a hibáikból és akkor meg fogják állni a helyüket.

Kecel FC–Kiskunhalasi FC 1–1 (0–0)

Kecel, v.: Rabi József (Kocsis, K. Szabó).

Kecel FC: Gerner – Vata, Patai G. (Liska, 52.), Nna Nna, Sendula P., Patai B., Torma, Sibalin, Brindza, Sendula J., Csáki. Edző: Kis Péter.

FADDIkorr-Kiskunhalasi FC: Lengyel P. – Fenyvesi, Pocsai, Honfi, Ács, Fodor (Sutka, 89.), Agócs, Dordevics, Gyenizse, Miskei (Nagy, 92.), Lengyel G. Edző: Agócs Zoltán.

Gól: Brindza a 73., illetve Dordevics az 57. percben.

Sárga lapok: Vata az 57., Patai B. a 65., Csáki a 75., illetve Fodor a 29., Gyenizse a 41., Fenyvesi a 76. percben.

Kis Péter: – Nagyon gyengén és szégyenteljesen fut­balloztunk.

Agócs Zoltán: – Nem volt magas színvonalú mérkőzés. Adódtak lehetőségeink, nem tudtuk mindet gólra váltani, viszont a Kecelnek sokkal több volt. Szerintem igazságos döntetlen született, gratulálok a csapatomnak a pontszerzéshez, mivel minden egyes pontot nagyra becsülünk és értékelünk.

Soltvadkerti TE–Kalocsai FC 0–6 (0–4)

Soltvadkert, v.: Fehérvári Patrik (Csovcsics, Grécs).

Soltvadkert: Eifert (Szabó, 33.) – Frei, Radics (Tóth Á., 46.), Geleta (Ritter, 88.), Gillich, Molnár, Pál (Eiler, 61.), Fék, Fejes, Dulai, Varga B. Edző: Újvári Gábor.

Kalocsa: Varga S. – Villám, Rideg (Rábóczki, 56.), Knap, Dostyicza (Sümegi, 80.), Follárdt (Matos, 56.), Farkas, Nasz (Pandúr, 56.), Lakatos-Lengyel, Tóth L., Nébl (Mátyás, 80.). Játékos-edző: Kohány Balázs.

Gól: Dostyicza a 19. és a 46., Follárdt a 44., Tóth L. a 45., Nébl a 36. és a 63. percben.

Sárga lap: Gillich a 18., Dulai az 53., illetve Follárdt a 28. percben.

Újvári Gábor: – Fordulópont volt a találkozón a kapusunk sérülése. Ott kicsit megrogytunk és utána kaptunk is gyorsan három gólt. A második félidőben már inkább arra figyeltünk, hogy ne legyen nagyobb különbség. Nem igazán sikerült. A Kalocsa jobb csapat nálunk, és bár sok volt a hiányzónk, ekkora különbség nem esett jól.

Kohány Balázs: – Örülök, hogy nem becsültük le a hazai­akat. Jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, szép támadásokat vezettünk és szép gólokat is lőttünk. Gratulálok a csapatnak, és örülök, hogy ismét kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést. K. N.

Akasztó FC–Kiskőrösi LC 3–1 (0–1)

Akasztó, v.: Vörös Gábor (Fülöp, Nagy N.).

Akasztó: Gombár – Cebei, Bányai, Kerekes (Tratter, 69.), Juhász T., Németh (Vincze, 65.), Szabó, Bánszki, Dobosi, Márki, Geiger (Palla, 53.). Vezetőedző: Szrenkó István.

Kiskőrös: Ámann – Filus (Barkóczi, 64.), Pintyi, Dunai, Simon, Salami, Nagy, Mihály, Juhász L., Mokriczkij, Vajda. Vezetőedző: Miskovicz Bálint.

Gól: Juhász T. az 54., Dobosi az 56., Szabó a 88., ill. Salami a 16. percben.

Sárga lap: Szabó a 40., Geiger a 75., Németh a 82., ill. Vajda a 44., Juhász L. az 55., Mihály az 58. percben.

Judák László az Akasztó technikai vezetője: – Óriási rangadó volt, a srácok nagy alázattal tették a dolgukat, egy jó csapatot győztünk le. Csak gratulálni tudunk a srácoknak. Ez egy igazi derbi volt. Bíztam abban, hogy a csapat mindent megtesz majd, hogy megnyerjük a mérkőzést. Le a kalappal előttük, még 0–1-ről is meg tudták fordítani a meccset. Annak ellenére, hogy nézők nem jöhettek be, de a kövesútról dudálásokkal jelezték, hogy velünk vannak, óriási hangulatot teremtettek. Az idén a Kiskőrös volt az esélyesebb, igazi öröm, hogy most mégis mi nyertünk.

Miskovicz Bálint: – Végtelenül szomorú vagyok, de remélem, hogy a csapatom is az, mert egy olyan mérkőzésen, amit több góllal kellett volna megnyernünk, végül számtalan helyzetet elpuskáztunk. A második félidő elején két gyors gólt kaptunk, utána az Akasztó felénk nőtt és akár nagyobb különbséggel is győzhetett volna. Remélem, a csapatomat ki tudom rángatni ebből az apátiából, mert még sok mérkőzés van hátra és jönnek majd a győzelmek is. Amit ma nyújtottunk, az elkeserítő, ezentúl koncentráltabban, nagyobb lelkesedéssel kell játszanunk. Gratulálok az Akasztónak!