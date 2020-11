Fontos rangadót nyert meg az FTC II. ellen a Kecskeméti TE

A KTE HUFBAU az NB III. közép csoportjában az FTC II-t fogadta vasárnap este a Széktói Stadionban, egy igazi hatpontos rangadón. A küzdelmes mérkőzést remekül, két góllal kezdte a kecskeméti csapat, ami a meccs kimenetele tekintetében döntőnek bizonyult, így újabb rangadót húztak be a kecskeméti lilák abban a hónapban, amely a csapat mögött álló mérkőzések szempontjából méltán érdemli ki a rangadók novembere minősítést.

Alig 118 nap telt el azóta, hogy a két csapat, a Kecskeméti TE-HUFBAU és a Ferencvárosi TC II. kifutott az előző egymás elleni mérkőzésükre a fővárosban a pályára, a résztvevőknek még sem volt semmiféle déja vu érzése most vasárnap délután, 16 órakor, amikor zárt kapuk mögött a játékvezető kivezette a csapatokat a pályára. Augusztus elején délelőtt játszottak, kánikulában, most pedig, november zárásakor, barátságtalan, téli időben készültek a kezdésre. Az őszi idényt a 19. fordulóban a tabella élén záró hazai lila-fehérek ugyanakkor abban reménykedtek a kezdő sípszó előtt, hogy az eredmény sem fog felidézni déja vu érzést. Augusztus másodikán az első forduló első mérkőzését játszották, amelyen az FTC győzött 1-0 arányban, nem kis elkeseredést és elbizonytalanodást okozva a kecskeméti szurkolók, de a bajnoki cím megszerzését kitűző vezetők és játékosok körében is. Ezúttal az volt a tét, hogy a KTE megőrizze az éllovas pozíciót, ugyanakkor tudható volt, hogy ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a tartalék kapusok mellett voltaképpen csak két száz százalékos állapotban lévő, csereként szóba vehető mezőnyjátékos fagyoskodott a kispadon.

Déja vu érzés a kezdés után sem fogta el a meccset szemlélőt, ugyanis ezúttal – nem úgy, mint a nyári, kánikulában, délelőtt játszott meccsen – óriási, igazi hatpontos rangadóhoz méltó lendülettel vetette magát a küzdelembe mind a két fél. A 6. percben Ramadan indulhatott meg középütt, húsz méterről nagy lövést adott le a kapura, a labda centiméterekkel a keresztléc fölött suhant el, majd rögtön ezt követően Jakab dolgoztatta meg a Fradi válogatott kapusát, Bogdán Ádámot.

Gombos Zsolt kénytelen volt azt a Puskás Zoltánt a kezdőbe állítani, aki ebben az évben a hosszú sérülését követően a legtöbbször csak csereként vállalhatta a játékot, ez a döntés azonban nagyszerűnek bizonyult. Mindjárt a 9. percben, amikor egy jobbról érkező bepasszt követően a jobbal leadott löketét még blokkolták a vendégek, ám miután hozzá pattant vissza a labda, nagyon szép gólt lőtt tizenhét méterről a hosszú sarokba, 1–0. Szinte még fel sem álltak a vendégek a korai gól okozta sokkból, amikor érkezett a második hazai találat, amely egyrészt Szalai érdeme. Ő volt az, aki a saját és ellenfele testi épségét sem kímélve megszerezte a labdát a félpályánál, remek passzal indította Constantinescu-t, aki Tóth Dániel elé tálalt, aki jobbról a kapu jobb oldalába lőtt, 2–0. A gól után nagy erőket mozgósított a szépítés érdekében a Ferencváros, a rendkívül aktív Ramadan azonban két lövőhelyzetét is kapu mellé durrantotta rögtön a kecskeméti gól utáni percekben, így nem tudtak azonnal zárkózni a zöld-fehérek.

Az első negyedóra lezárását követően elsősorban a mezőnyharc dominált. A kecskemétiek mérhetetlen precizitással megszervezték a védekezésüket, amelyen az FTC nem nagyon találta a rést. A 37. percben egy szép jobb oldali hazai akció végén Puskás Gábor tekert középre, Vágó kapura fejelt, de Bogdán hárítani tudott. A 44. percben Jones próbálkozott, remek helyzetben mellel úgy vette le a játékszert, hogy ziccerbe fordult, a kivetődő Mészáros azonban menteni tudott. Egy percre rá Jakab löbbölte Constantinescu elé a labdát, aki közelről lőtt, Bogdán azonban hárítani tudott.

A második játékrész megint egy Ramadan lövéssel indult, de Mészáros ezt könnyedén fogta, majd hosszú időn át újra a mezőnyharc dominált, némi vendég fölénnyel, több kecskeméti kontra lehetőséggel, utóbbiakban tűntek veszélyesebbnek, a kecskeméti retesz ugyanis átjárhatatlannak tűnt. A 60. percben Constatinescu vágott ki egy hatalmas vágtát a jobb oldalon, középre adását követően Jakab 18 méterről, okosan emelt kapura, a labda a keresztlécről pattant vissza. Puskás Zoltán a kipattanót bevágta ugyan, ezt a gólt azonban les miatt ezt nem adták meg.

A Fradi a félidőben kettős cserét hajtott végre, majd a félidő derekán is frissített, de mezőnyfölénynél többre nem futotta a vendégeknek, továbbra is a hazai kontrák voltak a veszélyesebbek. A 90. percben aztán bebiztosította a győzelmét Gombos Zsolt csapata, egy jobb oldali akciót követően a beadást követően Tóth Dániel nagyot esett, a továbbguruló labdát azonban Jakab szerezte meg és passzolt közelről a jobb alsó sarokba, 3-0. A hosszabbításban a rutinos Leandro kiharcolt még egy büntetőt. Pócsik állt a labda mögé, és bal sarokra tartó, félmagas lövését Mészáros óriási bravúrral hárította ugyan, a kipattanóból azonban Pócsik már nem hibázott, 3–1. Többre már nem is maradt idő, megérdemelten nyerte meg egy nagyon kemény ellenféllel szemben a nagyon sokat dolgozó kecskeméti csapat a rangadót.

A KTE HUFBAU ezzel megerősítette helyét a tabella élén, és gyakorlatilag az is eldőlt, hogy a téli pihenőt az első helyen tölti a csapat. Egy mérkőzés azonban még hátravan az idei évben, december 6-án, vasárnap, 11 órai kezdettel a Budapest Honvéd MFA II. vendégeiként lépnek pályára a hírös városiak.

– Minden győzelem értékes, mindegyiknek ugyanúgy tudok örülni, de talán ez kívánkozik most a sor elejére – nyilatkozta a lefújást követően Gombos Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője. – Felkészültünk a Ferencvárosból, tudtuk, hogy gyorsak, technikásak, labdabiztosak, akármilyen összeállításban is futnak ki a pályára. Az elsődleges célunk az volt, hogy legyünk szervezettek, fegyelmezettek, ezt kértem a srácoktól is. Aki pályára lépett ma, ezt mindenki betartotta, ennek köszönhető a siker. Hiányzott az első számú pontrúgónk, Károly Bálint, viszont rúgtunk három akciógólt így, ami külön pozitívum. Tengelyben nagyon erős a Fradi, így széleken kellett megbontanunk őket, emlékeim szerint mindhárom gólunk ilyen akcióból is született. A középpályát igyekeztük jobban megszűrni ma, ezt rendkívül fegyelmezetten, szinte hiba nélkül végre is hajtotta a csapat. Leírhatatlanul büszke vagyok a játékosokra, mert ilyen egységesen talán még nem is játszottunk az idén, enélkül lehet, hogy pontot sem szereztünk volna. Kiváló egyéni teljesítmények is párosultak ehhez, külön szeretném kiemelni Puskás Zoltánt. Az ő személyisége olyan, hogy már a jelenléte is segít a csapaton, ilyen játékkal meg főleg. Sajnálom, hogy nem adták meg a második gólját, de így is szerzett egyet, és amellett végig rendkívül hasznosan játszott. Vezére lehet ennek a csapatnak, amit a mai napon bebizonyított. Nagyon nehéz hetünk volt, legalább három játékos vállalta sérülten is a játékot, ehhez a mai sikerhez nagyon kellett a rehabilitációs stáb munkája is, Huber Bálinttal az élen, amit ezúton is köszönök nekik.

– Az NB III. színvonalát messze meghaladta ez a mérkőzés – nyilatkozta Máté Csaba, a zöld-fehérek vezetőedzője. – A hazaiak nagyon jól kezdtek, két hibánkat könyörtelenül kihasználták, ez meghatározta a mérkőzés alaphangulatát. A hazaiak innentől jobbára védekezésre és kontrákra rendezkedtek be, utóbbiak elég jól ültek is. Nekünk az elején lett volna esélyünk a gólszerzésre, de azok a helyzeteink kimaradtak. Ahogy telt az idő, egyre kevesebb helyzet alakult ki, kevesebbszer is jutottunk el az ellenfél kapuja elé, így megérdemelt a hazai csapat sikere.

Kecskeméti TE-HUFBAU–FTC II. 3–1 (2–0)

Kecskemét, vezette: Borbás Bottyán (Pogonyi Ferenc, Minda Gábor)

KTE: Mészáros – Puskás G., Gál, Vágó, Grünvald – Ludasi, Szalai G. – Tóth, Jakab (Asztalos 91.), Constantinescu (Lukács 90.) – Puskás Z. (Szalai J. 77.)

FTC: Bogdán – Iyinbor, Ramadan (Mazzonetto 76.), Hajdú (Pócsik 62.), Katona (Gera 46.), Jones (Redzic 46.), Molnár, Leandro, Csonka, Orosz, Csontos.

Gól: Puskás Z. (9.), Tóth (12.), Jakab (89.) ill. Pócsik (93.)

Sárga lap: Vágó, Jakab

A 20. forduló további eredményei: Paksi FC II.–HR-RENT Kozármisleny 2–1, Újpest FC II.–Taksony SE 0–0, Majosi SE–Kőrösladányi MSK 1–1, Monor–Dabas-Gyón FC 1–1, FC Dabas–ESMTK 1–1, Dunaújváros–Szekszárdi UFC 2–1, Szegedi VSE–Hódmezővásárhely 0–0, Rákosmente –Vác 1–3, Iváncsa–Budapest Honvéd MFA II. 3–0.

NB III. Közép csoport