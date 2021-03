Fontos három pontot szerzett a KTE Újpesten

Az NB III. Közép csoportjában listavezető KTE HUFBAU a bajnokság 23. fordulójában az Újpest FC II. vendége volt a fővárosban. Bár a hazaiak az őszi meccshez hasonlóan korán vezetést szereztek, a második félidőben nem volt ellenszerük az egyre fokozódó kecskeméti nyomásra, így a hírös városiak megszerezték a nagyon fontos három pontot.

A kecskeméti trénernek, Gombos Zsoltnak nem volt könnyű dolga, hiszen Puskás Zoltán sérülés, Tóth Dániel pedig eltiltás miatt nem állt rendelkezésre, így klasszikus értelemben vett center nem is maradt a keretben. A gondokat csak fokozta, hogy a lelkes újpesti fiatalok jól kezdtek. Az 5. percben labdát szereztek a kecskeméti térfélen, majd az akció végén Kovács Dominik érkezett jó ütemben egy jobbról belőtt beadásra és talált a vendégek kapujába, 1–0. A kapott gól után egyre inkább állandósult a vendég fölény, ám komoly lehetőséget nem sikerült kidolgozniuk a kecskemétieknek, bár Károly szabadrúgásból és fejessel is próbált veszélyeztetni . A 43. percben Vágó könnyen egalizálhatott volna, de kevéssel kapu fölé fejelte Jakab beadását. Az utolsó szó a hazaiaké volt, némileg a semmiből jött egy életerős hazai átlövés, ami a lécen csattant.

A második félidőt még nagyobb elánnal kezdték a vendég lilák, az 51. percben már csak Németh emberfeletti bravúrja mentette meg az Újpestet a góltól, amikor Lukács közeli fejesét tolta ki. Az 55. percben aztán már ő is tehetetlen volt, akkor egy szöglet után Vágó harcolt meg a tömegben a labdáért, majd bombázott ballal a léc alá, 1–1.

A gól után megpróbált az Újpest is mutatni valamit, az 59. percben Hulicsár lövésénél nyújtóznia is kellett Mészárosnak, de ezt sikerrel tette.

Ezzel együtt érezhetően átszakadt egy gát a kecskeméti játékosokban, aminek újabb gól lett az eredménye, a 62. percben Puskás húzogatott a jobb oldalon, majd kitűnően tekert középre, Vágó pedig védhetetlenül fejelt a hálóba, 1–2. A folytatásban is megmaradt a vendégfölény. A 76. percben mégis a hazaiak veszélyeztettek, egy újabb veszélyes lövés a kapufáról pattant mellé. A 87. percben a hazai Nagy Zsombor megkapta második sárga lapját, és emberelőnyben a 90. percben aztán be is biztosította a győzelmet a KTE, akkor Jakab szerzett labdát az újpesti térfélen, egyedül tört kapura, majd önzetlenül Károlyhoz passzolt, akinek csak az üres kapuba kellett gurítania a labdát, 1–3.

Újpest FC II.–KTE HUFBAU 1–3 (1–0)

Újpest II.: Németh – Kovács, Hajnal, Máté, Hegedűs, (Simeon 79.), Nagy, Kálnoki-Kis (Milasinovic 65.), Benyó (Kenyeres 69,), Török (Pusztai 79.), Hulicsár (Kiss 79.), Szűcs. Vezetőedző:

KTE: Mészáros – Puskás G., Gál (Szalai 50.), Koszó, Grünvald – Ludasi, Vágó – Constantinescu (Pantelisz 87.), Károly, Jakab – Lukács (Asztalos 52.) Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gól: Kovács D. az 5., illetve Vágó az 56., 63., Károly a 91. percben.

Sárga lap: Szűcs 22., Benyó 60., Török 68., Máté 83., Kiss K. 89. illetve Szalai 52., Vágó 57.

Kiállítva: Nagy a 87. percben.

Mundi Viktor, az Újpest II. edzője így értékelt a lefújás után: – Ahogy mondtam a mérkőzést megelőzően is, a mezőny legjobb csapatával játszottunk. Talán mondhatom azt, hogy a mérkőzés bizonyos periódusaiban felvettük a lépést a Kecskeméttel. Az első félidő kifejezetten tetszett, de azt is elmondtuk szünetben a srácoknak, hogy ezzel a játékkal nem lehet megnyerni a mérkőzést. Játékban ennél többet tudunk, de ezt a srácok vasárnap nem merték teljesen felvállalni, emiatt van hiányérzetem. Idő kérdése volt, hogy a Kecskemét mikor őröl fel minket, két kapufánk ellenére is teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Sok sikert kívánunk nekik a folytatáshoz.

– Számítani lehetett arra, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, ez be is bizonyosodott – értékelt Gombos Zsolt, a vendég lila fehérek mestere. – Korán kaptunk egy gólt, utána meddő mezőnyfölényben voltunk, de ahogy az első két meccsen, úgy az átütőerő most is hiányzott. A szünetben megbeszéltük a dolgokat, a második félidőre szerintem egy teljesen más csapat jött ki a pályára, az a csapat, amely valójában vagyunk. Ennek köszönhetően megérdemelten győztünk le egy nagyon jó és szervezett csapatot, sok sikert kívánok az újpestieknek a folytatáshoz.