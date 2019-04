Fontos három pontot kasszírozott a Széktóiban a KTE

Vasárnap az Iváncsát fogadta a Kecskeméti TE, a kecskemétiek számára a tét a középmezőnyhöz való felzárkózás volt. A mérkőzésen egyetlen gól döntött, a kecskemétiek javára.

Elképesztő jelenettel indult a találkozó. Balog Marcell a kivonulás közben, egy felugrás után fogott rosszul talajt, ami után nem tudta vállalni a játékot, így még a kezdés előtt változott a hazaiak kezdőcsapata, a pórul járt Balog helyett Vladul került be a kezdőcsapatba. Már a 2. percben adódott egy lehetőség a vendégek előtt, egy felívelés után lecsorgó labdát Aradi vágott fölé, de egyébként inkább tapogatózó volt a játék. Az első hazai lövésre tizenkét percet kellett várni, akkor Peres lőtt fölé távolról ballal. Jó negyedóra elteltével a labdabirtoklás tekintetében egyre inkább fölénybe kerültek a lilák, egy szép akció végén egy bevetődő védő tudta blokkolni Peres ziccerét, majd hat percre rá Peres beadását csúsztatta mellé centikkel Markó. Farkas szabadrúgása ezt követően a kapus kezében halt el, majd a továbbra is aktív Peres próbálkozott megint átlövéssel, amit csak másodjára tudott megfogni Dániel. A hazai fölény további lehetőségeket is hozott, de Markó lövése lelassult egy védőn, majd Terbe kísérlete célt tévesztett. Az első félidő végén még Hujber előtt is adódott sansz, de éles szögből nem talált kaput.

A második félidőt Cseszneki lövése nyitotta, ekkor bizony nagyon kellett nyújtóznia Kunságinak, de sikerült kitolnia a labdát a bal alsóból. Az első negyedórában kevés helyzet alakult ki, csak távoli, sikertelen próbálkozásokat láthattak a szurkolók. A 60. percben némi zavar támadt a hazaiak hátsó alakzatában, amit Hujber elmulasztott kihasználni, egy percre rá büntettek a hazaiak. Terbe szerzett labdát, jól szöktette magát, majd Vladul elé tálalt, aki egy csel után ballal a bal alsóba lőtt (1–0). Az utolsó félórára az előnye birtokában egy kissé beszorult a hazai gárda, inkább a vendégeknél volt a labda, de Büki tekerése mellé szállt, majd Kunsági védte bravúrral Hujber közeli bombáját. Az utolsó percekben újra Kunsági mutatott be bravúrt, Berényi balos löketét tolta ki, de a hazaiak is növelhették volna az előnyüket, ha Vladul ziccerét nem védi Dániel, vagy ha Terbe jobban rá bírt volna fordulni a labdára, miután már a kapust is kicselezte. Újabb gól azonban már nem született, így a Kecskeméti TE 1-0-ra legyőzte az Iváncsát.

Kecskeméti TE–Iváncsa KSE 1–0 (0–0)

NB III. közép csoport, 24. forduló

KTE: Kunsági – Bagó, Vágó, Urbán, Farkas – Terbe, Markó, Zámbó – Peres (Szabó 82.), Vladul (Takács 92.), Zámbori (Nádudvari 70.).

Iváncsa: Dániel – Madarász, Kertai, Aradi, Varga – Büki, Folmer (Berényi 65.), Szellák – Cseszneki (Bartha 81.), Hujber, Balázsovics (Miklósvári 63.).

Gól: Vladul (62.)

Sárga lap: Terbe

Szabó Tibor, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Nagyon nehéz meccs volt, főleg a kezdés előtti momentumok. Marci a kivonuláskor megsérült, meg is voltunk akkor zavarodva kicsit hirtelen. Utána viszont uraltuk a mérkőzést, a középpályán sikerült az ellenfelünk fölé nőni. Az első félidő második felében ha helyzetünk nem is volt, de nem játszottunk rosszul. A másodikban nagyon jó ütemben rúgtunk gólt, ahol terveztük, ott sikerültek a labdaszerzéseink is. Kár, hogy a gól után nem tudtuk lezárni a meccset, de mivel az ellenfél nyomását sikerült kivédekeznünk, megérdemelten gyűjtöttük be a pontokat.

Domján Attila, az Iváncsa vezetőedzője: – Az első félidőben szerintem nagyon tartott egymástól a két csapat, inkább az eredmény tartásán volt a hangsúly. A másodikban sajnos felelőtlenül eladtunk egy labdát a középpályán, abból a Kecskemét végig vitt egy kontrát. Kizökkent a medréből a mérkőzés, azt követően nekünk is többet kellett kockáztatni. Helyzeteket alakítottunk ki, amiket kihagytunk, de nyíltabb lett a játék, több területe volt az ellenfélnek is, akár a Kecskemét is eldönthette volna a meccset.