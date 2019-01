Fontos győzelmet aratott hazai pályán a KKC

Ki-ki mérkőzést vívott péntek este a Bolyai János Gimnázium tornacsarnokában a Kecskeméti KC és a székesfehérvári Dávid Kornél Akadémia csapata, hiszen a kecskemétiek a 10., a fehérváriak pedig a 12. helyről várták az újév első mérkőzését, ráadásul a két csapat mutatói is egyformák voltak, két győzelem mellett nyolcszor szenvedtek vereséget. Mindkét oldalról kulcsemberek hiányoztak, ez meg is látszott a színvonalon, a küzdelem hevére azonban nem lehetett panasz.

Az első félidőt Schlégl Odett két triplája zárta keretbe. S hogy közte mi történt? Az első negyed elején gyorsan megléptek Kónya Levente tanítványai, a vendégek mestere 11–2-nél kénytelen volt időt kérni, hogy rendezze a sorokat. Ezzel ha nem is rögtön, de lassacskán sikerült megállítania a hazai offenzívát, az első negyed végére már csak három pont volt a különbség (16–13), majd a második etap derekán már-már az egyenlítés is a levegőben lógott. 22–20-as hazai vezetésnél a hazaiak trénere kért időt, és a nagyszünetre sikerült is magabiztosra növelni az előnyt, 29–21-gyel fordultak a csapatok.

A harmadik negyedben tett még egy utolsó kísérletet a Fehérvár a hátránya lefaragására, de öt pontosnál kisebbre nem sikerült csökkenteniük a hátrányt, 46–39-cel kezdték a negyedik negyedet. Az utolsó felvonás egy majd négyperces gólcsendet hozott, és mivel ezt követően a vendégek mindösszesen már csak négy pontot voltak képesek szerezni, végül magabiztos, 16 pontos győzelmet aratott a hazai csapat, amelyben a mérkőzésen mindenki pályára lépett, és mindenki pontot is szerzett.

Kecskeméti KC–Dávid Kornél KA 59–43 (16–13, 13–8, 17–18, 13–4)

KKC: Kurtz 11, Schlégl 8, Burján L. 8, Buzánczky 4, Burján B. 11. Csere: Tasi 5, Kele 2, Nagy B. 2, Vincze 2, Csomor 2, Magna 2, Mérész 2. Edző: Kónya Levente

Dávid Kornél KA: Szabó E. 8, Molnár 2, Czompó 6, Laufer 15, Ehmann 6. Csere: németh 4, Vas V., Füzy, Horváth D. 2, Vas B. Edző: Gáll Tamás.

Gratulálok a lányoknak. Csak óvatosan lehetett előzőleg kötelező győzelemnek minősíteni ezt a mérkőzést, ennek ellenére szerencsére sikerült viszonylag simán megnyernünk – nyilatkozta a mérkőzés lefújást követően Kónya Levente, a kecskeméti lányok vezetőedzője. – A két ünnepek közti rövidebb szünetről tértünk vissza a pályára, mindössze két edzéssel a hátunk mögött, ahhoz képest egészen szépen muzsikáltunk. Voltak hibák védekezésben is, de főleg a támadásban, a gyors indítások precíz végig vitele terén kell ugrásszerűen fejlődnünk, mert nem koncentráltunk eléggé. Nyilván elfogyott a szufla is a rövid bajnoki pihenő miatt, de koncentrációbeli hibákat is láttam, így aztán a gyors indításokat követő rossz befejezések miatt van némi hiányérzetem. De egyébként fontos győzelmet arattunk, és a bentmaradás szempontjából is fontos pontokat zsebeltünk ma be. Annak is örülök, hogy ma sikerült mindenkinek lehetőséget adnom.

