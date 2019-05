Folyik a hajsza a megye egyért és az aranyért

A megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság hajrája a megszokottnál is kiélezettebbnek ígérkezik, nem utolsósorban azért, mert az idén több csapat is szeretne feljebb lépni, sőt a 2019/20-as idényre a megyei első osztályba – egyelőre – több a jelentkező, mint a hely.

A megyei labdarúgás résztvevőinek, az iránta érdeklődőknek jó ideje nagy bánata, hogy nem tud tizenhat csapattal indulni a bajnokság. Tavalyelőtt például tizenhárman vitézkedtek, az idén tizennégyen küzdenek a megyei első osztályban. Természetesen egy megye kettes csapat számára nem könnyű teljesíteni az első osztály által támasztott feltételeket, főként a kötelezően indítandó utánpótláscsapatok száma okoz olykor leküzdhetetlen gondot, többnyire a kisebb településeken. A tavaszi idényt megelőző ligaértekezleten azonban a megyei igazgatóság arról tájékoztatta az együttesek képviselőit, hogy az ősztől nem kötelesek serdülőcsapatot is indítani a megyei első osztályban. Eme hír hallatán azonnal felpezsdült az élet a megye kettőben, hiszen ezen feltétel hiányában már többen is képesek lehetnek teljesíteni a megye egyes indulás feltételeit. Egészen május elsejéig nagy volt a találgatás és a feltételezés, hogy vajon kik fogják beadni a megye egyes indulást lehetővé tevő licenckérelmet.

Nos, a találgatásoknak vége, ugyanis a Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának a kedden kiadott közleményéből kiderül, hogy az idén öt csapat adta be a kérelmet, és mind az ötét el is fogadta a megyei igazgatóság. A Déli csoportból a Géderlak, északról pedig négyen: a Kecskeméti LC, a Kerekegyháza, az SC Hírös-Ép és a Lakitelek. Egyelőre úgy tűnik tehát, van remény arra, hogy végre tizenhat csapattal induljon a 2019/20-as idényben a megye egy, az érdeklődőket most az izgatja, hogyan állhat össze a mezőny.

Két hely van a megyei első osztályú bajnokságban, tehát a két bajnok értelemszerűen automatikusan indulhat. Indulhatna. Délen ugyanis a bajnoki címre esélyes a feljutni nem óhajtó Dusnok és a Géderlak. Amennyiben a bajnokságot a Géderlak nyeri, nincs tovább kérdés: az övék a megye egyes indulás joga. A bajnokságban jelenleg három ponttal a Dusnok vezet, és Bolvári Dávidék mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a 82 esztendős klub – amely tíz éve mindig a dobogón végzett – az idén megnyerje a bajnokságot. Nem hivatalos célkitűzés ez a dusnokiaknál, de a nehézségeik ellenére mindent annak rendelnek alá, hogy az idény végén aranyérmet ünnepelhessenek. Ebben az esetben a Géderlak a második.

Északon egyszerűbb a képlet, hiszen jelenleg az első három helyen csupa olyan csapat áll, amely elindulhat a megye egyben, itt tehát van esély arra, hogy olyan nyerje meg a bajnokságot, amely siker esetén vállalná a feljebb lépést. Ebben az osztályban jelen pillanatban a Kerekegyháza vezet, őket követi négy pont lemaradással az SC Hírös-Ép, illetve hét pont lemaradással a Kecskeméti LC. Ötödik helyen áll a megye egyes indulást szintén megcélzó Lakitelek. Itt tehát a Kiskunfélegyházi HTK II. bajnoki címe vetne fel hasonló problémát, mint délen a dusnoki elsőség. Ha ugyanis nem olyan csapat nyeri a bajnokságot, amelynek megvan az indulási engedélye, akkor a szövetség rangsorol. Ez esetben a legjobb másodikok kapnak lehetőséget a feljebb lépésre. (Amennyiben másodikok közül kerülne ki a fölkerülő, nekik – mivel nem egyforma számú mérkőzést játszottak – százalékosan számolnák ki az eredményeit. Ebben az összevetésben a Géderlak jelen pillanatban egyébként nagyon jól áll.)

Ami a kiesést illeti. A bajnoki kiírás szerint a Déli csoportban két kiesővel lehet számolni, északon pedig – mivel tizennégy csapat viaskodik – nem lesz kieső. Hacsak nem akad olyan csapat a megyei első osztályban, amely nem vállalja a küzdelmeket, és a megye kettőbe kéri a visszasorolását, ahogy tette ezt tavaly a Kunszállás, amely nem volt már képes megfelelő mennyiségű utánpótláscsapatot kiállítani. Amennyiben az idén is lenne ilyen, akkor abban a csoportban, amelyikbe a csapatot visszasorolják, eggyel több kieső lenne. Délen tehát három, északon pedig egy.

Ez esetben ugyanakkor a megye egyben is felszabadulna még egy hely, tehát egy harmadik csapat is osztályt válthatna. Északon ez a Kerekegyháza, SC Hírös-Ép, Kecskeméti LC, Lakitelek kvartettből kerülne ki, nagyon nem mindegy tehát, hogy az idén ki végez északon az első és a második helyen. Eddig is egyre nagyobb jelentősége volt a tavasz során minden mérkőzésnek, és a hajrába fordulva ez még inkább így lesz. Mivel arra sincsen garancia, hogy egy bajnok biztosan följebb lépne-e, északon akár még a harmadik helyezettnek is lehet lehetősége a megye egyes indulásra, ezek a további lehetőségek és alternatívák azonban már mind a bajnokság végét követően tisz­tázódnak.

Kerpics Ferencet, a megyei igazgatóság versenyszervezőjét arról is megkérdeztük: ugyanez a helyzet fennállna-e az NB III.-as indulás esetén is? Kerpics Ferenc elmondta, hogy a kérdésnek nincsen aktualitása, hiszen a megye egyes mezőnyből az idén senki nem adott be licenckérelmet az NB III.-ra.

A megyei első osztályú licencet megkapó csapatok további sorsolása

Dél, 26. forduló: Dusnok–Nemesnádudvar, Géderlak–Mélykút. 27. forduló: Tompa–Dusnok, Nemesnádudvar–Géderlak. 28. forduló: Dusnok–Szeremle, Géderlak–Tompa, 29. forduló: Dusnok–Géderlak, 30. forduló: Bajai SK-Bajaszentistván–Dusnok, Géderlak–Szeremle.

Észak, 24. forduló: Kunszállás–Kecskeméti LC, Kerekegyháza–Izsák, KHTK II.–SC Hírös-Ép, Hetényegyháza–Lakitelek. 25. forduló: Kecskeméti LC–KHTK II., Nyárlőrinc–Kerekegyháza, SC Hírös-Ép–Kiskunmajsa, Vasutas SK–Lakitelek. 26. forduló: Kiskunmajsa–Kecskeméti LC, Kerekegyháza–Vasutas SK, Helvéciai SE–SC Hírös-Ép, Lakitelek–Pálmonostora. 14. forduló: Kecskeméti LC–Helvéciai SE, Kerekegyháza–Kunszállás, SC Hírös-Ép–Hetényegyháza, Tiszaalpár–Lakitelek. 15. forduló: Hetényegyháza–Kecskeméti LC, KHTK II.–Kerekegyháza, Lakitelek–SC Hírös-Ép.

Megye II., Dél

1. DUSNOK 25 22 2 1 89–33 68

2. GÉDERLAK 25 21 2 2 131–30 65

3. KUNBAJA 25 16 6 3 56–25 54

4. MÉLYKÚT 25 16 1 8 82–47 49

5. SÜKÖSD 25 15 3 7 83–43 48

6. BOROTA 25 15 2 8 94–52 47

7. BÁCSBORSÓD 25 13 1 11 62–53 40

8. N.-NÁDUDVAR 25 11 3 11 51–48 36

9. ÉRSEKCSANÁD 25 9 2 14 56–75 26

10. HAJÓS 25 8 6 11 50–52 26

11. TOMPA 25 5 7 13 30–54 22

12. BSK 25 6 2 17 39–74 20

13. HERCEGSZÁNTÓ 25 7 0 18 33–97 19

14. SZEREMLE 25 5 4 16 48–68 19

15. F.-SZENTIVÁN 25 4 3 18 39–108 15

16. HÍD SC 25 4 2 19 32–116 14

Az Érsekcsanádtól 3, a Hajóstól 4, a Hercegszántótól 2 pontot levontak.

Megye II., Észak

1. KEREKEGYHÁZA 21 16 3 2 76–25 51

2. SC HÍRÖS-ÉP 21 14 5 2 68–23 47

3. KECSKEMÉTI LC 21 13 5 3 64–29 44

4. LAKITELEK 21 13 2 6 61–36 41

5. KHTK II. 21 12 5 4 50–24 41

6. KUNSZÁLLÁS 21 12 2 7 59–23 38

7. PÁLMONOSTORA 21 8 3 10 42–54 27

8. KISKUNMAJSA 21 7 4 10 52–41 25

9. TISZAALPÁR 21 8 0 13 37–49 24

10. NYÁRLŐRINC 21 7 3 11 36–36 24

11. IZSÁK 21 7 3 11 49–59 24

12. HELVÉCIAI SE 21 5 1 15 24–74 16

13. HETÉNYEGYHÁZA 21 3 4 14 19–79 13

14. VASUTAS SK 21 1 2 18 18–103 5