Föltették maguknak a lécet

Az elmúlt évtizedben a megyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában a Dunaszentbenedek rendre a tabella legalsó részében végzett, ritkán volt részük sikerélményben. Nem így történt azonban ez a mögöttünk álló idényben, amikor – az előzmények ismeretében – a nagyon szép 6. helyet szerezték meg, és megszűntek pofozógépnek lenni.

A csapat edzője jelenleg a 34 éves Husvéth Ferenc. 2017-ben vette át a csapat irányítását, játékos-edzőként. Tőle kérdeztük meg, hogy mi áll e javulás hátterében, hogy vajon – legalábbis megyei szinten – sztárok igazolásával sikerült ezt az eredményt elérni, vagy valami más áll a háttérben.

– Sztárigazolásokról semmiképp nem beszélhetünk – hárította el a felvetés első felét a játékos-edző –, a csapat kerete ugyanis jelentősen nem változott az utóbbi pár évben. Nekem évek óta az volt a meggyőződésem, hogy több volt ebben a gárdában, mint amit az év végi helyezései mutattak, de valahogy nem jöttek az eredmények. Gyakran még olyankor sem, amikor a pályán mutatott játék alapján mi érdemeltünk volna pontot vagy pontokat. Csodának tehát nem kellett történnie, egész egyszerűen összeérett a csapat. És persze nem mellékes az sem, hogy

sok munkát és energiát fektetett mindenki az edzésekbe, az edzések látogatásába, a mérkőzésekbe, ennek köszönhetően is jöttek az eredmények.

Hiszen az idei helyezésünket valóban szép eredménynek minősíthetjük.

Arra a kérdésre, hogy mekkora a helyiek aránya a csapatban, az edző elmondta, hogy Dunaszentbenedek nem nagy település, nehéz lenne tehát csak helyiekből kiállítani egy kezdőcsapatot, bár nem is olyan régen még erre is lehetett volna példa. – Néhány éve még össze tudtam volna állítani egy kezdőt csak a helybeliekből. De közülük sokan kénytelenek voltak felhagyni a labdarúgással sérülés vagy munkahelyi elfoglaltság miatt, emiatt változott ez az arány, de a keretnek a negyven százaléka még mindig benedekiekből áll, ami, ha a környéken körülnézünk, azért meglehetősen jó arány.

Ami a csapat kor szerinti összetételét illeti, a lehető legszínesebb a spektrum, az idősebb, rutinosabb játékosok mellett vannak fiatalok, és egy utánpótláskorú játékos is szerepel a felnőttcsapatban. Amelyből Husvét Ferenc nem akart kiemelni senkit.

– Volt sok jó teljesítmény a keretben, de csapatként hoztuk össze a hatodik helyet, kemény munkával.

Nyilván minden csapatrészben vannak persze húzóemberek, és csak akkor kerek az egész, ha ők is ott vannak a kezdőben. De a meccseken mindenki hozzátette a magáét, és ha a többségnek ment a játék, olyankor ment az egész csapatnak is, ezért nem szeretnék senkit sem név szerint kiemelni.

Annál inkább kihangsúlyozta a lelki tényezőket, amiknek köszönhetően erősödött a csapat. – Javulás mindenképpen fejben történt elsőként, a keret több tagjánál is. Megértették azt, hogy egy csapat vagyunk, és ahhoz, hogy ez működjön és eredményes legyen, mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából. Ehhez járult még az, hogy javult az edzéslátogatottság, többen kezdtek edzésre járni, vagyis sokkal több dolgot át tudtunk venni, be tudtunk gyakorolni, mint korábban. Ráadásul Benedeken a legtöbben nemcsak csapattársak, hanem egyúttal barátok is. És miközben korábban azért is harcolnunk kellett, hogy a létszám megfelelő, illetve elégséges legyen, miután ez megoldódott, újabban már a minőségre is koncentrálhattunk.

A közösség összekovácsolásában nagy szerepet játszik a sok szép emlék.

A 2020/21-es idényben ilyen is akadt bőven. – A mögöttünk álló idényben természetesen van több olyan mérkőzés, amelyre szívesen emlékeznek vissza. Ezek élére kívánkozik az, amikor a legutóbbi bajnok Homokmégy ellen 2–0-s hátrányból felállva meg tudta nyerni a csapat a meccset. De ebben az évben szerencsére már nem egy alkalommal volt példa arra, hogy a Dunaszentbenedek képes volt hátrányból fordítani, vagy a véghajrában pontot menteni, pontot szerezni.

Ami a szurkolókat illeti, nem nagyszámú a benedeki tábor, de annál hűségesebb. – Kis településről beszélünk, így kevés a szurkolónk is. És nekik sem az eredmény a lényeg, hanem hogy ott álljanak a csapat mellett. Az kellemes meglepetésként ért bennünket, hogy ahogy a korábbiakhoz képest szorgosabban kezdtük el gyűjteni a pontokat, többen lettek ránk kíváncsiak a környékről is.

A felkészülést július 16-án kezdték meg. Heti két edzéssel készülnek a bajnoki rajtra, négy edzőmérkőzést kötöttek le. Ebből hármat már lejátszottak, a Császártöltést hazai pályán 5–2, az Uszódot idegenben 5–3, a Tasst otthon pedig 6–3 arányban győzték le, és hátravan még ezen a hétvégén a Szakmár elleni főpróba.

A keret összetételében semmilyen változás nem történt, tehát ugyanazzal a gárdával vágnak neki az ősznek, amellyel a tavaszt befejezték.

– Ezt nem sok csapat mondhatja el magáról – hívta fel a figyelmet Husvéth Ferenc –, de ez is azt mutatja, hogy mennyire egységes a gárda. Ami a célokat illeti, konkrét elvárás nincs, ahogy természetesen eddig sem volt, de ha már egy kicsivel följebb tettük magunknak a lécet, szeretnénk, ha ott is maradna. A felkészüléssel elégedett vagyok, jó formát árult el a csapat, remélem, ezt át tudjuk vinni a bajnokságra is. Az alapvető cél az, hogy maradjunk meg továbbra is olyannak, amilyennek vagyunk, örüljünk a jó társaságnak, és annak, hogy ezzel a társasággal élvezhetjük a futballt. Ugyanakkor azért nagyon elégedett lennék, ha bele tudnánk szólni egy kicsit a bajnokság kimenetelébe is. Azt pedig mindenképpen nagyon szeretném, ha az a léc, amit magunknak tettünk feljebb, fenn maradna.