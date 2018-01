Foglyul ejtette a Szahara a dunaszentbenedeki kamionosokat

Műszaki okok miatt nem tudták teljesíteni a tizedik szelektív szakaszt az Africa Eco Race-n a dunaszentbenedeki Qualisport Racing kamionosai. A magyarok a Szahara dűnéi között ragadtak.

A gárda a kamionos kategória 3. helyéről, a 4. helyezetthez képest több mint 50 percnyi előnnyel vágott neki a pénteki szelektív szakasznak, amellyel kapcsolatban a szervezők azt ígérték: komolyabb próbatétel lesz, mint a kétnapos maraton volt a viadal korábbi szakaszában. Igazuk lett, a penzum megtépázta a mezőnyt, és a Qualisport Racing egysége is az áldozatok között volt.

A Scania-trió ígéretes teljesítménnyel indította a napot, a szakasz első ellenőrzőpontjáig az éllovas Gerard de Rooy mögött haladtak, ám a második ellenőrzőpont felé döngetve váratlan technikai problémával találták szembe magukat. Az erőátviteli rendszer hibásodott meg, így a Scania-trió egy rendkívül nehezen megközelíthető helyen, a dűnék között ragadt. Mivel az asszisztencia-útvonal hossza csupán 200 kilométer volt, a háttérstáb Atarból indulva korán elért Akjoujtba, a napi táborba, ahol azonnal elkezdődött a mentés megszervezése. Egy darabig úgy tűnt, hogy a szervezők valamelyik helikoptere el tudja juttatni a javításhoz szükséges felszerelést és alkatrészeket a helyszínre, de a légijárművek a szakasz nehézsége miatt sajnos a várthoz képest jóval később landoltak a táborban, így nem maradt más, mint a közúti megközelítés. A stáb közel 250 kilométert tett meg, mire eljutottak arra a találkozási pontra, amelyet Manfred Kroiss versenyigazgató jelölt meg: ott a mentőcsomagot átadták a szervezők egyik dűnejárásra is felkészített egységének, akik helyi idő szerint bőven hajnali 2 óra után tudták kézbesíteni azt – közölte a Qualisport Racing Team.

– Ács László fedélzeti szerelő és a társak maguk láttak neki a Scania Qualisport Torpedo kijavításának: a műholdas telefonon folytatott egyeztetések alapján a Qualisport Racing terve az, hogy a trió tagjai működőképes állapotba hozzák a versenygépet, a lehető legrövidebb úton kikászálódnak a dűnék közül, majd közúton rugaszkodnak neki a táborba vezető közel 250 kilométeres útnak. Szinte biztosra vehető, hogy Akjoujtba csak kora reggelre jutnak el, de a különítmény szándéka az, hogy a várhatóan súlyos időbüntetés ellenére is nekirugaszkodnak a szombati, utolsó mauritániai szelektívnek. Ez egyébként az utolsó olyan szakasz lesz, amely beszámít a viadal értékelésébe: az Africa Eco Race hagyományainak megfelelően a szenegáli zárószakasz már csak egy óceánparti látványszáguldás, amely a végeredményt nem befolyásolja, s csütörtök este a szervezők hivatalos közleményben már tájékoztatták is a versenyzőket, hogy ezen nem változtatnak idén sem – számolt be szombaton hajnalban a helyszínről Mészáros Sándor csapatfőnök.

A Qualisport Racing egysége kilencedik alkalommal vesz részt az Africa Eco Race-en, amelyen 2010-ben kategória-győzelmet arattak, az évek során pedig a dobogó összes fokát megjárták.

Az eddigi részvételek alkalmával – függetlenül attól, hogy milyen eredményt értek el – a dunaszentbenedeki alakulat mindannyiszor eljuttatta a magyar nemzeti lobogót a terepralizás világában kultikus helyszínnek számító Dakarba, a Rózsaszín tó partjára: Kovács Miklós és gárdája ennek a küldetésnek természetesen ezúttal is megpróbál eleget tenni.