Flander Márton idén az ezüstéremnek is örül

Négy hosszútávú országos bajnokságot megnyert, az ötödiken, az idein második helyezést ért el Flander Márton. Akár hogy is nézzük, ez kiváló teljesítmény.

Az elmúlt hétvégén Nagyatádon rendezték a hosszútávú (3,8 km úszás, 18 km kerékpár, 42 km futás) országos bajnokságot. A hatszáz induló között több megyei versenyző is indult, köztük az elmúlt négy év nyertese, a Mogyi SE Baja kiváló versenyzője, Flander Márton, akinek ezúttal is a bajnoki cím megszerzése volt a célja. Egy ilyen hosszú versenyen azonban minden előfordulhat, ez történt Marci esetében is, de ő cseppet sem bánkódik amiatt, hogy ezúttal „csak” a második helyet sikerült elérnie.

– Ezúttal is, mint mindig, nagyon készültem, és az volt a célom, hogy az ötödik magyar bajnoki címemet is sikerüljön összehozni – nyilatkozta a bajai versenyző. – Nem mintha a második helyezés nem lenne nagyszerű, de a formámat is úgy állítottuk be, hogy legyen realitása az ötödik bajnoki címnek. A ráhangoló edzések is azt mutatták, hogy minden rendben van, aztán a verseny napján nem volt meg a szükséges erő, ami ahhoz kellett volna, hogy Petsuk Zolival, a győztessel fel tudjam venni a versenyt. Az úszásom kellően erős volt, nem élet-halál küzdelem, vállalható. Zoli gyorsabb volt a depóban, hamarabb menti ki kerékpározni, mint én, és egy százötven méteres előnyre tett szert. Harminc kilométer környékén defektet kapott, ott értem utol és megelőztem. Száztíz kilométernél ért utol újra, onnantól pedig csak integettem a hátának, mert pont akkor jött egy másfél órás mélypontom, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy túl erősen kezdtem. A futás megkezdésekor még reálisnak tartottam, hogy esetleg le tudom dolgozni a kilenc perces hátrányom, de nem így történt, és a harmadik körben, amikor már tizenegy perces lett Zoli előnye, láttam, hogy már nem tudom ledolgozni a különbséget. Ezért csak arra figyeltem, hogy a saját versenyemet fussam és a második helyet biztosítani tudjam. Azon a napon Zoli ennyivel erősebb volt nálam és mindenkinél. Én is ember vagyok, nem lehet minden versenyt megnyerni. Éppen ezért nincs bennem hiányérzet, mert mindent megtettem. Nem elvesztettem az első helyet, hanem megnyertem a másodikat – értékelte az ­eredményét.

– A szokásosnál kevesebbet tudtam készülni, de azért három-négy hét kemény munkát így is beletettem ebbe a versenybe. Most több hegyi edzést végeztem, és ez jó hatással volt a teljesítményemre. Természetesen majd alaposan elemezni fogom, hogy mi volt az a tényező, ami miatt nem tudtam magamból kihozni a száz százalékot. Remélem, hogy ha a sok befektetett munka legalább októberben Hawaii-on kamatozni fog – tért át jövőbeni terveire. – Arra az október 13-án sorra kerülő versenyre már kvalifikáltam magam. 2014-ben már voltam ott, most lesz a második alkalom, hogy sikerül kijutnom. Akkor kilenc óra hat percet mentem, titkos vágyam az, hogy kilenc órán belül tudjak célba érni. Van ennek realitása, de Hawaii minden évben más és más arcát mutatja a versenyzőknek, és olyanok az időjárási körülmények, hogy nem lehet előre tervezni. Ha minden összejön, akkor lehet ezt az eredményt hozni, de ha nem sikerül, akkor sem leszek csalódott. Lényeg az, hogy utána elmondhassam, hogy ami bennem volt azt ki tudtam adni magamból.

Marci korábban munka mellett végezte az edzéseket és ez most is igaz, mert több helyen is dolgozik. Megannyi elfoglaltsága mellett próbál edzeni. Részben ez is az oka annak, hogy a teljesítmény leadása nem volt a nagyatádi versenyen százszázalékos. És éppen ezért sincs benne semmiféle tüske, hogy nem az első helyen végzett. A legközelebbi versenye augusztus 18-án Tatán lesz, ahol az elmúlt évben volt először, és nagyon tetszett neki, mind a pálya, mind maga a verseny. Éppen ezért most is nekivág a középtávnak (2 km úszás, 90 km kerékpár, 21 km futás).

Az országos bajnokság dobogósai

Eredmények, férfiak: 1. Petsuk Zoltán UTE-Merida 8.24.09., 2. Flander Márton Mogyi SE Baja 8.41.28, 3. Szegedi Péter (Tiszakécske VSE) 8.53.32. Nők: 1. dr. Szentpéteri Diána (Debreceni SC-SI) 9.53.24, 2. Mélypataki Réka (Kis Tri Balatonman Team SE) 10.34.57, 3. Hajnal Adrienn (Ferencvárosi TC) 10.44.13.