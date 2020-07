Fiatal, de tapasztalt játékosok érkeztek

Az NB II.-t és az élvonalat is megjárt játékosok érkeztek a Tiszakécske LC csapatához. A fiatal, de tapasztalt labdarúgók segíthetnek abban, hogy a TLC elérje a célját, a visszajutást az NB II.-be.

Pénteken bemutatták azokat az új játékosokat, akik a 2020/21-es idényben az NB III.-as Tiszakécske LC csapatában szerepelnek. Ternován Patrik Diósgyőrből érkezett, Horváth Attila Siófokról, Fülöp Noel az MTK-tól, Pál András Soroksárról, Pongrácz Viktor Győrből, Zvara Dávid Szegedről, Kiprich Dávid pedig Csákvárról. Mindannyian az NB II.-t, NB I.-et megjárt játékosok. Tapasztalt fiatalok, akik segíthetnek majd abban, hogy a Tiszakécske elérje célját, ami nem más, mint a bajnokság végén visszakerülni a másodosztályba.

– Ezek a játékosok mind más és más edzettségi szinten vannak. Sok időt kihagytak, március óta nem játszottak mérkőzést, a felzárkózásuk hosszabb időt vesz majd igénybe. Azt is meg kell oldani, hogy a más csapatból érkező, más stílust játszó labdarúgókat összehozzuk arra a játékstílusra, amit mi képviselünk. De erre vannak az edzések, erre van a felkészülési idő, ami kevés, ezért belefut majd a bajnokság nyitányába. Ezzel természetesen nemcsak mi küszködünk, hanem a többi csapat is. Azok a játékosok, akik hozzánk érkeztek, nemcsak mennyiséget, de minőséget is képviselnek, legalább is papíron. Azt szeretnénk, hogy amit elképzeltünk, azt a pályán meg tudjuk valósítani – mondta Nyilas Elek sportigazgató.

A Tiszakécske eddig két felkészülési meccset játszott, az Újpest második csapatát 4–1-re győzték le, míg az NB II.-es Kazincbarcikával 2–2-es döntetlent értek el. Szombaton a szintén NB II.-es Szolnokot fogadja 10 órától a TLC, majd július 22-én Algyőre utazik a csapat, ahol 18 órakor kezdődik a találkozó. Július 26-án, vasárnap pedig a Dabas érkezik a Tiszaligeti Sportcentrumba.