Felszabadult örömjáték hozta meg a Kalocsa első idei sikerét

Ha a kalocsaiak szívéről lehulló kőnek hangja lett volna, akkor óriási sziklaomlástól lett volna hangos vasárnap a Sződligeti sportcsarnok. A Kalocsai SE NB II-es röplabda csapata ugyanis két vereség után végre megszerezte első, de annál felszabadítóbb győzelmét a Palota U21-es, sereghajtó csapatával szemben.

Palota RSC U21 – Kalocsai SE (19:25; 20:25; 25:18; 15:25) 1:3

Szigeti Anna, játékos-edző, Kalocsa: – Két vereség után már nagyon fájt a fogunk egy győzelemre, a Palota ellen pedig el is vártuk magunktól a sikert. Bár 0-3-ra készültünk, mégis teljes mértékben elégedettek vagyunk a játékkal és az eredménnyel is. Az első két szettet hoztuk, a harmadikban kicsit megpihentünk, és ezt a lelkes ellenfél kihasználva be is húzta. Az utolsó játékrész igazi örömjáték volt, azt hiszem ennek köszönhető, hogy itt nyertünk a legnagyobb arányban. Nagyon rendezett volt a játékunk, most a nyitások és a nyitásfogadás is jó volt, ráadásként pedig a szerencse is mellénk szegődött. Ma már a következő mérkőzésre készülünk, mert tudjuk, hogy az MTK-val szombaton nem lesz ilyen könnyű dolgunk.