Felsőházat ért a Scoregoal döntetlenje

Döntetlen is elég volt a kecskeméti felsőházi álmok eléréséhez, és ez össze is jött a Ferencváros ellen pénteken este az Aramis SE sportcsarnokában. Habár korán gólt szereztek a fővárosiak, nem roppant meg az SG Kecskemét Futsal együttese, és végül pontot raboltak, ami egyben azt is jelenti, hogy már biztosan a felsőházban folytathatják február második felében a bajnokságot.

Nem indult jól Koós Károly alakulata számára a találkozó, ugyanis már a második percben vezetést szereztek Öreglaki révén a zöld-fehérek, 1-0. Nem sokat váratott magára azonban a válasz. Risticet kaszálták el az oldalvonal mellett, majd ő állt oda a szabadrúgáshoz. Egyből kapura küldte a labdát, ami megzavarta Tóthot, akinek a lába között utat talált a játékszer a hálóba, 1-1. Később akár a vezetést is megszerezhették volna a hírös városiak, ám több gól már nem született az első húsz percben. Fordulás után nagy nyomást helyezett a Fradi a kék oroszlánokra, majd a 23. percben Horváth révén ismét a fővárosiak vezettek, 2-1. Nem esett össze a Koós-alakulat, sorra dolgozták ki a helyzeteket, ám vagy a kapufa, vagy a védelem állta útjukat. Hat perccel a lefújás előtt Mánya centerezett Gavrilovicnak, aki szépen fordult be és lőtte ki a bal alsót, 2-2. A hajrában mindent megpróbált az FTC a győzelem megszerzéséért, de nem találtak rést a kecskeméti védelmen, így maradt a 2-2-s döntetlen. Az SG Kecskemét Futsal az egállal történelmet írt, és felsőházba jutott. – Nagy lépés ez egy kis klub történetében, hiszen történelmi sikert értünk el ezzel a döntetlennel, és kiharcoltuk a felsőházi rájátszást. – nyilatkozta Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. – A legjobb ötben vagyunk Magyarországon. Ehhez kőkemény melót kellett ma is, és korábban is beletenniük a srácoknak, gratulálok nekik. Köszönetet kell nyilvánítanom a klubvezetésnek, hogy ilyen minőségi játékosokkal tudok dolgozni. Továbbá köszönöm a szakmai stábomnak, és mindenkinek, aki a klub sikeréért dolgozik, támogat minket. Először még a DEAC elleni utolsó meccsünk jön az alapszakaszból február 15-én, utána pedig jöhetnek a felsőházi derbik, ahol szeretnénk megmutatni, hogy a legjobbakkal is fel tudjuk venni a versenyt. FTC-Fisher Klíma – SG Kecskemét Futsal 2-2 (1-1)

Férfi futsal NBI alapszakaz, 17. forduló

Gólszerzők: Horváth és Öreglaki, illetve Gavrilovics és Ristics Borítóképünk illusztráció.