Felpörgött a fülöpjakabi derbire a Bugac

Szomszédvári derbit rendeztek a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, ugyanis a forduló előtt a tizennégy csapatos mezőnyben a 12. helyen tanyázó Fülöpjakab a 10. Bugacot fogadta. Mindkét gárda látott már szebb napokat, így ezúttal alsóházi rangadó volt a derbi.

Meglehetősen sok volt a hiányzó a hazai oldalon, bár a Bugac kispadján sem volt bőségesebb a választék: mindkét kispadon három-három játékos foglalt helyet a kezdő sípszó előtt. A 4. percben a vendég Deli Mihály bal alsóba tartó szabadrúgását mentette vetődve szögletre Görög Tibor. Az első negyedóra enyhe vendégfölényt hozott, a vendégek kombinatív akciókkal próbálták megbontani a hazai védelmet. Közben két hazai ívelést követően Fehér Imre fejelhetett, de komoly veszélyt nem jelentettek a fejesei Lovas Tamás kapujára. A 20. percben, egy szögletet követően Tholt János fejelte ki a labdát, Szabó Zoltán balról, kapásból megcélozta a jobb alsó sarkot, Lovas bravúrral védett. Szinte észrevétlenül átvette az irányítást a hazai gárda, bár helyzeteket kidolgozni nem bírt. A 25. percben ezt unhatta meg a hazai Oroszi, aki negyven méterről durrantott fölé. Négy percre rá a vendégek végezhettek el szabadrúgást balról, 22 méterről, Szabó Norbert jobb felsőbe tartó bombáját Görög bravúrral mentette. A 36. percben Deli lövését hárította a hazai kapus.

A félidő zárása előtt felgyorsultak az események.

A 38. percben Fehér adott hátra figyelmetlenül az ellenfél térfeléről egy labdát, Szabó Norbert lecsapott rá, elszáguldott a jobb oldalon, majd jobbról, 15 méterről elegánsan a hosszú sarokba helyezte, 0–1. Három percre rá egy vendég-szabadrúgást követően Szalai Sándor tálalta a labdát Nagy Gergelynek, aki laposan a jobb alsó sarokba lőtt a kapufa mellé, ahova néhány perce Szabó is gurított, 0–2. A félidő zárása előtt Oroszi előreívelését követően Baráth I. csúsztatott kapura, Lovas vetődve, bravúrral kiütötte a labdát, amit Fehér szerzett meg. Térült-fordult volna, ám egy védő eltalálta a lábát, 11-es. A büntetőt a sértett végezte el, de nem büntetett, ugyanis a felső lécet találta el.

A második játékrész első percében a kezdetektől rendkívül agilis Erdélyi Ferenc villogott a jobb oldalon, egy csellel be is tört a 16-os előterébe, ahol buktatták. A 17 méteres szabadrúgásból Szabó Norbert kegyetlenül a jobb alsó sarokba bombázott, 0–3. Öt percre rá a hazai Szabó Ádám tekerte előre szabadrúgásból a labdát a bugaci ötösre, ahol a nemrég csereként beállt Giljon Attila emelkedett a legmagasabbra és a bal sarokba csúsztatott, 1–3. Öt perc múlva már jött is a vendégválasz: Szabó Norbert ívelését követően Erdélyi tette fejjel maga elé a labdát, tört be a 16-oson belülre, lőtte be az alapvonalról középre, hogy a berobbanó Deli a hálóba pofozza, 1–4.

Egyre reménytelenebbnek tűnt a kék-sárgák helyzete,

három perc múlva aztán el is dőlt a három pont sorsa. Akkor Erdélyi pörgetett Rádi elé, aki higgadtan gurított a kilépő hazai portás mellett a kapuba, 1–5. Négy percre Törteli László csúsztatott Erdélyi elé, aki a hosszú sarok mellé lőtt. A 71. percben Bali-Hajagos vitte le az alapvonalig a labdát, beadása Erdélyit találta meg, aki kétszer is kapura lőtt. Görög kétszer is nagy bravúrral mentett, a kipattanót végül Somogyi vágta balról laposan a kapuba, 1–6-ra alakítva az állást. Három percre rá Erdélyi is betalált. Elcsent egy labdát a hazaiaktól a jobb oldalon, nagy lendülettel kapura tölt, a kapust is kicselezte, majd a hálóba passzolt, 1–7. A 75. percben a hazai Oroszi tekerte előre a jobb oldalról, szabadrúgásból a labdát, az ötös elé berobbanó Szabó Ádám pedig kapásból a hálóba bombázott, egy szépségdíjas találattal alakítva ki a 2–7-es végeredményt. A tabellán elfoglalt helyezése alapján várható teljesítménynél sokkal jobbat nyújtó, gyors támadójátékkal sok helyzetet kidolgozó Bugac hibátlan és nagyvonalú játékvezetés mellett ilyen arányban is megérdemelten győzött a hősiesen küzdő Fülöpke vendégeként.

Szabó Pál, a hazaiak játékos-edzője: – Gratulálok a győzelemhez a bugaci csapatnak. Sajnos nem azzal a kerettel tudtunk felállni, amellyel valós esélyünk lett volna a szomszédvári rangadó megnyerésére. Sérülések, sárga lapos eltiltások, és betegségek miatt nagyon sok volt a hiányzó. Ma gyorsabban játszott Bugac, és kihasználta a helyzeteit, így megérdemelten nyert.

Bálint Lajos Ernő, a Bugac edzője: – Úgy gondolom, hogy egy közepes színvonalú mérkőzésen a helyzetek alapján ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

Fülöpjakab SE–Bugac KSE 2–7 (0–2)

Fülöpjakab, vezette: Horváth Zoltán (Bán Kristóf, Sebestyén László)

Fülöpjakab: Görög – Fődi, László, Szabó Á., Borbély (Cseh 52.), Szabó Z., Eszenyi, Baráth I., Baráth II. (Giljon 47.), Oroszi, Fehér. Játékos-edző: Szabó Pál.

Bugac: Lovas – Nagy G. (Törteli 63.), Erdélyi, Somogyi, Szalai (Bali-Hajagos 64.), Deli, Szabó N. (Híz 72.), Héder, Gál, Rádi, Tholt. Edző: Bálint Ernő.

Gól: Giljon az 53., Szabó Á. A 75., illetve Szabó N. 38., 47., Nagy G. 41., Deli 58., Rádi 61., Somogyi 71., Erdélyi 74. perc.

Sárga lap: Oroszi 36., Szabó Z. 87., illetve Somogyi 80. perc.