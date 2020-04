Félmillió forintot ajánlott fel a Duna Aszfalt TLC

A Duna Aszfalt Tiszakécske LC NB II.-es labdarúgó csapata ötszáztízezer forintot ajánlott fel a Tiszakécske Városért Közalapítványnak, ezzel támogatva a várost és a klubot a járványhelyzet idején. Ezt Tölgyesi Viktor csapatkapitány jelentette be.

– Sajnos ebben a szezonban nem tudtunk annyi örömet szerezni a pályán támogatóinknak és szurkolóinknak, amennyit megérdemeltek volna. Szeretném megköszönni a klub összes alkalmazottja nevében, hogy a vezetőség minden támogatást megad ezekben a nehéz időkben is. A legrosszabb periódusokban is érezhettük a klub támogatását, még ha nem is mindig szolgáltunk rá. Úgy éreztem, hogy elérkezett az idő, hogy valamit visszaadjunk klubunk tulajdonosának és a városnak – mondta Tölgyesi Viktor csapatkapitány.

– Felvetettem a csapatnak, hogy gyűjtsünk adományt a városnak ebben a kritikus időszakban, ezért a csapattal és a klub dolgozóival együtt a Tiszakécske Városért Közalapítványnak 510.000 forintot ajánlottunk fel. E módon szeretnénk támogatni városunkat és megköszönni a segítségnyújtásukat. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen összefogó gárda csapatkapitánya lehetek. Külön szeretném mindenki nevében megköszönni Szíjj László Úrnak, klubunk tulajdonosának, amit az elmúlt években tett a tiszakécskei labdarúgásért – tette hozzá a csapatkapitány.

Borítóképünk illusztráció!