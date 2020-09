Kétnapos felkészülési tornát rendez a KTE-Duna Aszfalt. Pénteken zárt kapus meccsen találkoznak a csapatok, de szombaton már a közönség is láthatja az együtteseket.

Pénteken és szombaton rendezik a Duna Aszfalt Kupa felkészülési tornát, amelyen a házigazda mellett a Naturtex SZTE-Szedeák, a Jászberény és a DEAC lép pályára.

Az első napon a Mercedes-Benz Sportakadémián mérkőznek a csapatok, ezek a találkozók zárt kapusak lesznek. Szombaton azonban a Messzi István Sportcsarnokban már a szurkolók is megnézhetik a formálódó csapatokat, de a koronavírus-járvány miatt szigorú előírások vonatkoznak rájuk.

A nézők a Messzi István Sportcsarnok főbejáratán léphetnek be (kapunyitás 14 órakor), ahol hőmérséklet-ellenőrzésen (max. 37,5 °C) és kézfertőtlenítésen esnek át.

Fontos, hogy a csarnokba csak maszkban lehet belépni, és azt a benntartózkodás idején mindvégig használni kell, figyelemmel a helyes maszkhasználatra (az orrot és szájat is takarnia kell a maszknak).

A létesítménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy léphet be. Ha valaki a COVID-19 betegséggel összefüggésbe hozható tüneteket mutat, és/vagy a testhőmérséklete meghaladja a 37,5 °C-t, a belépést meg kell tagadni. Amennyiben feltételezhető, hogy testhőmérséklete egyéb körülmény miatt (futás, napon történő huzamosabb tartózkodás stb.) is megemelkedhetett, akkor 5 perc elteltével ellenőrző mérést kell elvégezni. Amennyiben az ellenőrző mérés is 37,5 °C-ot meghaladó hőmérsékletet eredményez, az érintett személy a sportlétesítménybe nem engedhető be.

A lelátón a lezárt helyekre nem szabad ülni (1,5 méteres biztonsági távolság), és tilos minden fizikai kontaktus a csapatokkal. Az összes közös használatú területen (szociális helyiség, büfé, folyosó) be kell tartani a 1,5 méteres biztonsági távolságot.

A torna programja:

Péntek:

DEAC–Jászberényi KSE, 15.30 órakor.

KTE-Duna Aszfalt–Naturtex-SZTE-Szedeák, 18.00 órakor.

Szombat:

Mérkőzés a 3. helyért, 14.30 órakor.

Döntő, 17.00 órakor.

A meccsekre a belépés díjtalan.