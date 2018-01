Feldobja az erős ellenfél

Péntek este Pestszentlőrincen, a PLER vendégeként lép pályára a KTE-automatika.hu férfikézilabda-csapat, felkészülési mérkőzésen. A kecs­keméti hálóőrrel, Zaklajda Józseffel beszélgettünk a felkészülésről, a Liga Kupáról, illetve az elvárásokról.

– Mi a véleményed az őszi idényetekről?

– El kell ismernem, hogy meglehetősen felemásra sikerült, főleg a vége. A Nyíregyháza elleni hazai vereség miatt kimondottan rossz szájízzel zártuk az idényt. Viszont azt azért érzésem szerint sikerült bizonyítanunk, hogy az eddig mutatottnál jóval több van a csapatban. A bajnokaspiráns Mezőkövesd otthonából el tudtunk hozni egy pontot, igaz ugyanakkor, hogy olyan kötelező meccseket buktunk el, amelyeket fél lábon is be kellett volna húzni. Ennek ellenére továbbra is a dobogó megszerzése a célunk. Mindenkinek jót tett a rövid, téli pihenő, mindenki magába tudott nézni, személy szerint én is. Pozitívum, hogy van egy erős csapatunk, viszont valami miatt a kollektívának nem jött ki a lépés. Összeültünk és megbeszéltük. Erős a kohézió a csapatban, nagyon összetartó közösség a miénk. Gondolok itt közös szilveszterezésre, egyéb közös programokra, egyszóval együtt van ez a társaság. Tapasztalatból beszélek, játszottam már egy-két helyen, de ennyire jó közösséget nem tapasztaltam. Ez az, ­amiből tudunk építkezni. Az eredeti célkitűzés, a dobogó elérése ezért nem lehetetlen. A tavalyi idényben összesen két meccset buktunk hazai pályán. Ezt az idén már ellőttük, most az a cél, hogy a hét hazai meccsből mind a hetet megnyerjük, illetve hogy idegenből is minimum hármat hozzunk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A felkészülés hogy sikerült? Változott a keret?

– Tass Barnabást visszarendelte a Fradi. Igazoltunk egy kapust, Podoba Jánost, aki Dabasról érkezett, kölcsönbe, és két helybeli utánpótlás-játékost is felhoztunk a felnőttcsapathoz, Csuzi Milánt és Gallina Vajkot, tehát ifjú, lelkes titánokkal erősödtünk. Ami a felkészülést illeti, Ocsovai Zsolt mester ­január eleje óta rendesen meghajtott minket. Heti nyolc edzéssel készülünk, voltak szabadtéri futások, egyéni erőnléti munka, ugyanis mindenki személyre szabott kondiprogramot kapott, hogy a gyenge pontjait erősítse. Keményen készülünk, ráadásul itt vannak a ­Liga Kupa-meccsek is.

– A közönségnek jó, hogy neveztetek. Nektek is?

– Én örülök neki. Nem mindegy, hogy papíron velünk hasonló képességű, vagy pedig erősebb csapatokkal játszunk. A Liga Kupában szerencsére NB I.-es csapatokkal mérhetjük össze az erőnket. Minden szempontból jó, hogy elindultunk. Nézőcsalogató is, ráadásul első osztályú ellenfelekkel játszani nekünk is pluszmotivációt jelent, hiszen senki sem akar leégni egy nagy csapat ellen. Márpedig egy komoly profi klub ellen nagy pofonba is bele lehet szaladni. Ugyanakkor ezek a meccsek a felkészülésünket szolgálják. Ilyenkor mindenki lehetőséget kap, és alkalmunk nyílik tesztelni az aktuális figurákat is. A fejlődést is az szolgálja a legjobban, ha erősebb csapatok ellen játszunk. Engem személy szerint is motivál, ha jobb csapat ellen kell helytállnom. A múltkor itthon a Cegléddel játszottunk, és abban szerepel Borsos Tamás, aki tavaly magyar válogatott volt. Nem mindegy, ha az ember olyan ellen játszhat, aki már magára öltötte a címeres mezt. Mert azért minden kézilabdásnak az az álma, még ha nem is mondja ki, hogy egyszer odakerüljön. Tehát ilyen játékosok ellen pályára lépni óriási pluszdoppingot jelent. Ezeken a meccseken mindenki nagyon keményen hajtott, remélem, hogy ezt a szurkolók is látták. Az is pozitívum, hogy meglepően nagy számban jöttek ki a kupameccsekre is, majdnem annyian, mint egy-egy bajnokinkra. Ez is rendkívülien jó érzés. A közönség amúgy is rengeteget segít nekünk, mintha plusz egy ember lenne velünk a pályán, és az csodás érzés.

– Ma a PLER ellen játszotok idegenben felkészülési mérkőzést. Az is illik az erősebb csapatok sormintába?

– Mindenképpen. Bár ők másodosztályúak, a Nyugati csoportban szerepelnek, de nekik deklaráltan céljuk még az idén feljutni az első osztályba. Tehát ez is remek erőpróba lesz a számunkra. Akárcsak a hátralévő két Liga Kupa-­meccs. Január 23-án játszunk Cegléden, jövő pénteken pedig az Orosházát fogadjuk. Arra is várjuk a szurkolóinkat, sőt, aki idegenben szeretne látni minket, annak itt az alkalom, várunk mindenkit szeretettel Cegléden is.