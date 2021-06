Faldum Gábor országos bajnoki címet szerzett

Vasárnap Baján rendezték meg a XVI. Mogyi Triatlon versenyt, ami egyben sprint országos egyéni és csapatbajnokság is volt. A férfiak mezőnyében a hazai pályán versenyző Faldum Gábor bizonyult a legjobbnak.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást

Gyermek, újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, szenior, veterán kategóriákban nők és férfiak versenyeztek, valamint külön értékelték az elit férfiak mezőnyét. Közel hétszázan indultak el, hogy teljesítsék a korosztályuknak megfelelő távokat.

A Sugovica vize 26 fokos volt, így természetesen neoprént nem lehetett használni. A kerékpárpálya a szigeten és a város utcáin húzódott, míg a futópályát a Sugovica mellett jelölték ki. A kánikulai meleg minden bizonnyal zavarta a versenyzőket, főleg a futásban, de ez nem látszott meg a teljesítményükön.

Az ifjúsági, junior, elit U23, és elit férfiak egyszerre rajtoltak a sprint (750 m úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás) távon. Az egyik nagy esélyes a bajai Faldum Gábor volt, aki a helyeik kedvence. Gábor két héttel korábban még Mexikóban olimpiai kvalifikációs versenyen vett részt, ahol a nyolcadik helyet szerezte meg, külön erre a sprint versenyre nem készült. Az olimpiai álmai szertefoszlottak, de most bizonyította, hogy a hazai élmezőnyben még ott a helye. Az köztudott, hogy Gáborkának – ahogyan a bajaiak emlegetik – az úszás a leggyengébb száma. Ott le is maradt egy kicsit a többiektől, a tizedik helyen jött ki a vízből.

A kerékpáron azonban mindent beleadott az öt körben és a harmadikban már ő volt az élen.

Hárman együtt fejezték be a húsz kilométert. Ezt követően a depózása nem úgy sikerült, mint ahogyan szerette volna, mert a kerékpártámasztó egyik pálcája eltört, így nem tudta rendesen behelyezni a biciklijét, ezzel pedig értékes másodperceket veszített. A futás három körből állt, de már az első közepén átvette a vezetést, és nagy fölénnyel, magabiztosan nyerte meg a versenyt.

– Sajnos az olimpiai kvalifikációm nem jött össze, az újrainduló sorozatban három versenyen kellett volna eredményt produkálnom, de csak Mexikóban tudtam egy nyolcadik helyet elérni – nyilatkozta a bajnok. – Az elmúlt két hétben pihentem. Nem éreztem magam annyira frissnek ezen a versenyen, nem tudtam a fiatalokkal együtt menni úszásban. A kerékpározás eleje nagyon küzdős volt, nehezen indultak el a lábaim, de aztán sikerült felzárkóznom, és két kör után úgy éreztem, hogy menni kellene tovább, mert nem akartam futni a fiatalokkal. Hárman elmentünk, és együtt is szálltunk le bringáról.

Nagyon lassan depóztam, mert eltört a kerékpártartó vas, próbáltam betenni a bicajt, de mindig eldőlt, így tíz méter hátránnyal mentem ki futni.

Nagyon rosszul esett a futás eleje, de utána magamhoz tértem és egy óvatos felépített futással jobbat tudtam menni, mintha kirohantam volna a depóból, mert akkor lehet, hogy „megálltak” volna a lábaim. Úgy érzem, hogy jó taktikát választottam, így a futás második fele jól esett. Frissítettem, ahogyan tudtam, de azért a nagy meleg megütött a végére, mégis sikerült nyernem. Kicsit nehézkesen indult be mind a három szám, de a kerékpár és a futás második felére össze tudtam magam szedni, aminek örülök. Az utazások miatt keveset tudtam edzeni az elmúlt hat hétben, így vissza kell térnem az edzésekhez.

Faldum Gábor egyébként az elmúlt év szeptembere óta katonasportoló, szakaszvezetői rangban. Öt éves szerződést írt alá. Annyit még elmondott, hogy ebben az évben még szeretne világkupákon indulni, és középtávon (2 km úszás, 90 km kerékpár, 21 m futás) is kipróbálná magát. Az elkövetkezendő időszakban fogja összeállítani a versenyeit, mert eddig csak az olimpiára fókuszált. A formája nem rossz, amit a sprint országos bajnokságon is bizonyított, de vissza kell térnie a korábbi edzések minőségéhez. Ironmanon (3.8 km úszás, 180 km kerékpár, 42 km futás) még nem indult és ebben az évben nem is tervezi. Mint mondta, ahhoz még gyűjteni kell egy két ráncot az arcán.

Megyénk triatlonistái több érmet is szereztek. A serdülő fiúk között Trungel-Nagy Zalán (3K Kiskun Kerékpáros SE) végzett az élen, míg Czigány Bán Hunor (Mogyi SE) a negyedik helyen ért célba. A felnőtt férfiak amatőr versenyében Czigány András (Mogyi SE) a második helyen futott be. Klubtársai Flander Márton a hatodik, Tóth Máté pedig a hetedik lett, így csapatban a második helyet szerezték meg. Szenior 1-es kategóriában Vesztergombi István (Mogyi SE) bronzérmet szereztt, a szenior 3-as kategóriában Czigány Róbert ezüstérmet vehetett át. A nők U23-as mezőnyében Zsumbera Nóra (Mogyi SE) a hatodik helyen fejezte be a versenyt.