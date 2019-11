Ezúttal elmaradt a Röpke-bravúr

A hétvégén a bajnokságban listavezető LINAMAR BRSE csapatát látta vendégül a női röplabda NB II. Keleti csoportjában a HÉP -Röpke SE. Küzdött ugyan a kecskeméti hölgykoszorú, a papírformát azonban nem sikerült borítaniuk, 3:0-ra győztek a békéscsabaiak.

Az összecsapás első felvonása a vendégek dominanciájával indult, a csabaiak rendre hozták a pontokat. Idővel a hazai gárda is összekapta magát, meg tudta szorongatni az éllovast és a szett 17:25-ös eredménnyel zárult. A második szettben végig a vendégek domináltak, és be is húzták 25:8 arányban. Az utolsó játszmában fej-fej mellett haladt a két csapat, sőt, sokáig úgy tűnt, hogy a hazaiaké lesz, végül azonban 25:21-re ezt is hozta a LINAMAR, és megnyerte a mérkőzést.

– Nagy kihívás volt számunkra ez az összecsapás és egyben nagyon nehéz is egy ilyen csapat ellen játszani – nyilatkozta a mérkőzést követően Csala Bernát, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az ellenfél sánca meglehetősen magas volt, az első és a második szettben meg is lepődtünk, hiszen mi alapvetően más csapatokhoz vagyunk hozzászokva. A támadásban ezért nem is voltunk túl agresszívek. A harmadik szettben viszont önbizalommal mentünk neki a labdáknak és egyből szorosabbá is vált a mérkőzés.

– A békéscsabai csapat fiatalabb és rugalmasabb, így gyors játékot tud játszani, ami a mai mérkőzésen is meglátszott. Az eddigi ellenfeleink ejtés helyett alapvetően ütöttek ellenünk, azonban itt a csabaiak főként ejtéssel próbáltak pontot szerezni, amivel meg is leptek minket. – tekintett vissza a találkozóra Bartolák Lilla, a HÉP-RÖPKE SE játékosa.